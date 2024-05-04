Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer 54. bölümüyle ekranlara veda ediyor. İşte Ömer'in final bölümünde yaşanacaklar..

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 1

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, final bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi 20.00’de Star’da ekranlara gelecek.

6 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle; 

Hakan'ın yaralandığını öğrenen Nisa büyük bir endişeyle durumu öğrenmek için hastaneye gelir.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 2

Yaşadıkları onca olumsuzluğa rağmen birbirlerine olan sevgilerini korumayı başaran Gamze ve Ömer, her şeyi geride bırakarak yepyeni bir başlangıç yapmaya karar verirler.

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 3

Nurhayat ve Reşat arasındaki konuşmayı duyan Çiçek, sevdiği adam için mücadele etmeyi bırakarak evi terk eder. 

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 4

Onun gidişi Reşat'ın bazı gerçekleri daha iyi görmesini sağlarken, Gamze ve Ömer, Çiçek'i geri döndürmek için büyük çaba gösterirler.

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 5

Eda ile Nilüfer kendilerine dair önemli bir karar alırlar ve Vicdan'ı da bu karara ortak ederler.

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 6

Çiçek'e hak ettiği sevgiyi veremediğini anlayan Reşat, ondan son bir şans istemek için adım atar. Gamze ile Ömer’in düğünü Rahmi ve Fatma için sürpriz bir kutlamaya dönüşürken, bu düğün herkesin sorunlarının çözümüne ve geçmişte kalan ukdelerin telafi edilmesine imkan sağlar.

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 7

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. 

Ömer, 6 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Star’da. 

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 8

ÖMER FİNAL FRAGMANI

Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer'in final bölümünün yeni tanıtımına; toplu düğün töreni ve Ömer ile Gamze'nin kızlarıyla Kız Kulesi karşısındaki mutlu halleri damga vurdu

Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 9
Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor - 10
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