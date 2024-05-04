Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor

Çiçek'e hak ettiği sevgiyi veremediğini anlayan Reşat, ondan son bir şans istemek için adım atar. Gamze ile Ömer’in düğünü Rahmi ve Fatma için sürpriz bir kutlamaya dönüşürken, bu düğün herkesin sorunlarının çözümüne ve geçmişte kalan ukdelerin telafi edilmesine imkan sağlar.