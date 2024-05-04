Ömer dizisi final bölümü: Ömer ve Gamze evleniyor
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer 54. bölümüyle ekranlara veda ediyor. İşte Ömer'in final bölümünde yaşanacaklar..
Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, final bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi 20.00’de Star’da ekranlara gelecek.
6 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;
Hakan'ın yaralandığını öğrenen Nisa büyük bir endişeyle durumu öğrenmek için hastaneye gelir.