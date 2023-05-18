Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü"

Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan "Çöp Adam" dizisi 17 Mayıs'ta 21. bölümüyle ekrana geldi. Son bölüme, Peri'nin Tamer'in kendisinden sakladığı sır karşısında şoke olması damga vurdu. İşte detaylar...

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 1

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam", 17 Mayıs Çarşamba akşamı 21. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Bölümde, Peri'nin yaşadığı sok dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 2

ADAM ASMACA OYUNU

Çöp Adam son bölümde; Tamer, babası Bülent ve İpek'i bağlayıp bir yere kapatırken, onlara küçüklüğünde babasının yaptığı gibi adam asmaca oynattı.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 3

SEKO GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Bu sırada Seko'yu durdurmak için havaalanına giden Berrin, ona karşı hislerinin günden güne büyüdüğünü ama alacakları tepkiden korktuklarını söyledi.

Berrin, "Kalmak için tek sebebim sensin" diyen Seko'ya onun gitmesini istemediğini belirtti.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 4

TAMER'İN ÇOCUK İSTEĞİ

Yalıya döndüğünde Peri'ye ondan çocuğu olsun istediğini ifade eden Tamer, Bülent ve İpek'in Almanya'ya gittiğini kurtulduklarını söyledi.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 5

ELİT'TEN TAMER'E TELEFON

Peri, Tamer ile Ercüment'in amcasıyla görüşmeye giderken Elit'in aramasından rahatsız oldu. Ona kötü sözler söyleyen Peri, ikisinin görüşmesine de karşı çıktı.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 6

PERİ KENDİNİ TUTAMADI

Tamer ofise gidip Elit ile görüşürken Peri de doktora gitti. Tamer'in kendisine aldatma ihtimalinden korkan Peri, bu duygularını doktorla paylaştı. Ancak seans sonunda kontrolünü kaybeden Peri, soluğu ofiste aldı.

Bu sırada Elit de şirkette onunla çalışmak için Peri konusunda Tamer'den teminat istedi. Ancak Tamer, bu konuda söz veremeyeceğini söylerken Peri içeri girdi.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 7

PERİ'DEN ELİT'E ZEYTİN DALI

Geçerken uğradığını belirten Peri, özür diledi ve Elit ile Selim'i akşam yemeğine yalıya çağırdı.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 8

MERYEM SIRLARI ORTAYA DÖKTÜ

Eve gidip hazırlanan Peri, sofrada Meryem'in de içki içmesini sağladı. Hayatında ilk kez alkol alan Meryem, sarhoş olunca Tamer ile çocukluklarına dair birçok anıyı anlattı.

Tamer bundan rahatsız olurken Peri de Elit ile onun ortak noktalarına takıldı.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 9

TAMER GİZLİCE EVDEN ÇIKTI

Gece sonu Peri uyurken Bülent ve İpek ile oynadığı saklambaç oyununa son veren Tamer, onları bulup kapattığı yere geri götürdü. Peri tedirgin olmasın diye de ona Ercüment'le olan eski fotoğrafını attı.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 10

PERİ ŞÜPHELENDİ

Ancak sabah yalıya gelen Ercüment, Peri'ye teşekkür edip Tamer'i hiç görmediğini söyledi.

Şüphelenen Peri hemen kamera kayıtlarını kontrol edip Selim'i ararken, Elit'in gece onunla olmadığını da öğrendi.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 11

TAMER'İN ARABASINDA GİZEMLİ BİLEKLİK

Tamer'e nereye gittiğini sorunca da Seko'nun boş evine gittiğini öğrenen Peri, bir bahaneyle arabayı karıştırdı. Bulduğu bilekliği de Elit'in sandı.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 12

PERİ, TAMER'İN PEŞİNDE

Akşam hasta olduğunu söyleyerek restoranda Yavuz, Meryem ve Dilber ile yiyecekleri yemeğe gitmeyen Peri, Meryem'in odasından gizlice araba anahtarı aldı.

Uyuma numarası yapmasıyla evden ayrılan Tamer'i takip eden Peri, onu Bülent ve İpek'i bağladığı yerde görünce şoke oldu.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 13

BERRİN VE DAMLA, SEKO'DA

Bu sırada Damla ile birlikte Seko'ya yemeğe giden Berrin, Damla uyuyakalınca orada kaldı.

Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü" - 14

Peri'nin Tamer'i takip etmesi sonrası yaşadığı şaşkınlığa sosyal medyadan yorum yağdı.

"Tamer gerçekten çok garip"
"Peri tam düzeliyor derken yine başladı"
"Tamer, Peri'den daha hasta"
"Peri resmen ne umdu ne buldu"
"Tamer aslında çok acımasız"
"Peri, Tamer'in hiç görmediği bir tarafına şahit oldu"
"Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü"

DAHA FAZLA GÖSTER