Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü"

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam", 17 Mayıs Çarşamba akşamı 21. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Bölümde, Peri'nin yaşadığı sok dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Tamer, babası Bülent ve İpek'i bağlayıp bir yere kapatırken, onlara küçüklüğünde babasının yaptığı gibi adam asmaca oynattı.
Bu sırada Seko'yu durdurmak için havaalanına giden Berrin, ona karşı hislerinin günden güne büyüdüğünü ama alacakları tepkiden korktuklarını söyledi.
Berrin, "Kalmak için tek sebebim sensin" diyen Seko'ya onun gitmesini istemediğini belirtti.
Yalıya döndüğünde Peri'ye ondan çocuğu olsun istediğini ifade eden Tamer, Bülent ve İpek'in Almanya'ya gittiğini kurtulduklarını söyledi.
Peri, Tamer ile Ercüment'in amcasıyla görüşmeye giderken Elit'in aramasından rahatsız oldu. Ona kötü sözler söyleyen Peri, ikisinin görüşmesine de karşı çıktı.
Tamer ofise gidip Elit ile görüşürken Peri de doktora gitti. Tamer'in kendisine aldatma ihtimalinden korkan Peri, bu duygularını doktorla paylaştı. Ancak seans sonunda kontrolünü kaybeden Peri, soluğu ofiste aldı.
Bu sırada Elit de şirkette onunla çalışmak için Peri konusunda Tamer'den teminat istedi. Ancak Tamer, bu konuda söz veremeyeceğini söylerken Peri içeri girdi.
Geçerken uğradığını belirten Peri, özür diledi ve Elit ile Selim'i akşam yemeğine yalıya çağırdı.
Eve gidip hazırlanan Peri, sofrada Meryem'in de içki içmesini sağladı. Hayatında ilk kez alkol alan Meryem, sarhoş olunca Tamer ile çocukluklarına dair birçok anıyı anlattı.
Tamer bundan rahatsız olurken Peri de Elit ile onun ortak noktalarına takıldı.
Gece sonu Peri uyurken Bülent ve İpek ile oynadığı saklambaç oyununa son veren Tamer, onları bulup kapattığı yere geri götürdü. Peri tedirgin olmasın diye de ona Ercüment'le olan eski fotoğrafını attı.
Ancak sabah yalıya gelen Ercüment, Peri'ye teşekkür edip Tamer'i hiç görmediğini söyledi.
Şüphelenen Peri hemen kamera kayıtlarını kontrol edip Selim'i ararken, Elit'in gece onunla olmadığını da öğrendi.
Tamer'e nereye gittiğini sorunca da Seko'nun boş evine gittiğini öğrenen Peri, bir bahaneyle arabayı karıştırdı. Bulduğu bilekliği de Elit'in sandı.
Akşam hasta olduğunu söyleyerek restoranda Yavuz, Meryem ve Dilber ile yiyecekleri yemeğe gitmeyen Peri, Meryem'in odasından gizlice araba anahtarı aldı.
Uyuma numarası yapmasıyla evden ayrılan Tamer'i takip eden Peri, onu Bülent ve İpek'i bağladığı yerde görünce şoke oldu.
Bu sırada Damla ile birlikte Seko'ya yemeğe giden Berrin, Damla uyuyakalınca orada kaldı.
Peri'nin Tamer'i takip etmesi sonrası yaşadığı şaşkınlığa sosyal medyadan yorum yağdı.
"Tamer gerçekten çok garip"
"Peri tam düzeliyor derken yine başladı"
"Tamer, Peri'den daha hasta"
"Peri resmen ne umdu ne buldu"
"Tamer aslında çok acımasız"
"Peri, Tamer'in hiç görmediği bir tarafına şahit oldu"
"Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü"