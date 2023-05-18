Çöp Adam'da büyük sır açığa çıktı! "Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü"

Peri'nin Tamer'i takip etmesi sonrası yaşadığı şaşkınlığa sosyal medyadan yorum yağdı.



"Tamer gerçekten çok garip"

"Peri tam düzeliyor derken yine başladı"

"Tamer, Peri'den daha hasta"

"Peri resmen ne umdu ne buldu"

"Tamer aslında çok acımasız"

"Peri, Tamer'in hiç görmediği bir tarafına şahit oldu"

"Peri, Tamer'in karanlık tarafını gördü"