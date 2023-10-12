Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü"

Star TV'nin iki sezondur devam eden dizisi Çöp Adam 11 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 30. bölümüyle final yaptı. Çöp Adam son bölüme gerçeklerin ortaya çıkması ve Tamer ile Peri'nin huzura kavuşması damga vurdu. İşte Çöp Adam'ın final bölümünde yaşananlar...

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 1

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam, 30. bölümüyle 11 Ekim'de final yaptı. Çöp Adam'ın final bölümünde Devrim'in kaçırılmasıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 2

PERİ, YAVUZ'U SUÇLADI

Çöp Adam son bölümde; Peri'nin Yavuz'u suçlaması üzerine Meryem, "Doğru mu?" diye sorunca Yavuz çok kızdı. Restoran için borç aldığını söyleyen Yavuz, Peri onu kovunca gitti. Meryem de eşinin peşinden gitti.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 3

TAMER VE SARP KARŞI KARŞIYA

Aynı anlar da Tamer, Sarp'la tanıştı. Tamer, "Çok merak ettim bu heyecanla beklediğin finali, sanırım çok yakında büyük bir kutlama var. Sanırım bu işin eşimle görüşmenle bir alakası yoktur" dedi.

Sarp da Peri ile klinikte tanıştıklarını ve kısa bir süre önce arkadaş olduklarını "Meğer birbirimizle aynı kaderi paylaşıyormuşuz. Benim kaybım baki ama siz çocuğunuza kavuştunuz" diye anlattı. Sonra da annesini kaybettiğinden bahsetti.

Ona pek de inanmayan Tamer, Peri'nin telefonuyla "Gözüm üzerinde olacak" diyerek eve döndü. Dönüş yolunda da Viran'ı arayıp "Sarp Demircioğlu"nu araştırmasını istedi.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 4

"SENİN MUTSUZLUĞUN HEPİMİZİ MUTSUZ ETTİ"

Abisi gelmeden Peri ile kavga eden Meryem ise "Senin bu mutsuzluğun, sanrıların ve takıntıların hepimizi mutsuz etti. Şimdi bu tımarhanede tek başına otur" diyerek eşyalarını toplamaya gitti.

Abisi Tamer'i bekleyen Meryem, Yavuz'a inandığını söylerken Peri ve Tamer hesapları kontrol etmek üzere şirkete gitti.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 5

Yavuz'un restoranın iflas etmemesi için tefecilerden borç aldığını öğrenen Peri, yaptığından çok pişman olurken; Tamer de Sarp'ın kim olduğunu sordu ve onu yemeğe davet etmesini istedi.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 6

MERYEM VE YAVUZ YALIDAN AYRILDI

Yemekte Tamer'in kendisinden şüphelediğini anlayan Sarp, evine döner dönmez Tamer'in şirketindek tüm paraları alıp yurt dışına kaçacaklarını Elit ve Çağla'ya söyledi.

Onlar paraları kendi hesaplarına geçirip hazırlıkları yaparken Meryem ve Yavuz da yalıdan ayrıldı.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 7

Meryem'in sözleri sonrası annesi İpek'i ziyaret eden Peri, içerisindeki kız çocuğunun mutsuzluğunu anlattı ve onu affettiğini söyledi.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 8

ELİT'TEN TAMER'E TEKLİF

Son kez Tamer ile görüşen Elit ise onun hakkındaki fikirlerinin zamanla değiştiğini ve yarın onunla baş başa yeni bir hayata başlayabileceklerini belirtti.

Peri ve Devrim olmadan mutsuz olacağını söyleyen Tamer ise Seko'nun telefonuyla şirkete gitti. İkili şirket bakiyesinin sıfırlandığını anlayınca Elit'in odasına girdi. Seko, Elit'in çekmecesinden çıkan belgelerle Burak'la bağlantısı olduğunu çözdü.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 9

BURAK'IN PLANI AÇIĞA ÇIKTI

Aynı anlarda planını devreye sokan Sarp ise hissettiği bir şeyler olduğu bahanesiyle Peri'yi akşam eve davet etti. Peri de bu teklifi kabul etti.

Eve giden Peri, Sarp'ın anlattıklarıyla şoke oldu. Elit, Çağla ve Burak'la da tanışan Peri silahla burun burunayken Tamer geldi. Sarp'a Burak'ın parasını aldığını hatta ona iş bile teklif ettiklerini ama onun kabul etmediğini söyledi.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 10

Sarp duyduklarıyla şoke olurken polisler geldi. Elit, Çağla, Sarp ve Burak tutuklandı. Dava sürecinde de Burak'ın kardeşlerini manipüle ettiği ortaya çıktı.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 11

PERİ VE TAMER'İN YENİ HAYATI

Yeni bir hayata başlayan Tamer ve Peri ise küçük bir evde yaşamaya devam ederken; bebek bekleyen Meryem ve Yavuz da onlara komşu oldu.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü" - 12

Çöp Adam'ın final bölümüne sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Canım Peri umarım bundan sonra çok mutlu olursun"
"Çok iyi bir kadro ve başarılı oyuncular, tüm ekibin emeklerine sağlık güle güle Çöp Adam"
"Tamer'in beyaz giyinmesi değişimin göstergesiydi"
"Mutlu son sevinci"
"Tamer ve Seko nasıl çözdü ama her şeyi"

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