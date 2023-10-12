Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü"
Star TV'nin iki sezondur devam eden dizisi Çöp Adam 11 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 30. bölümüyle final yaptı. Çöp Adam son bölüme gerçeklerin ortaya çıkması ve Tamer ile Peri'nin huzura kavuşması damga vurdu. İşte Çöp Adam'ın final bölümünde yaşananlar...
Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam, 30. bölümüyle 11 Ekim'de final yaptı. Çöp Adam'ın final bölümünde Devrim'in kaçırılmasıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.