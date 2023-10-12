Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıktı! "Tamer ve Seko her şeyi çözdü"

BURAK'IN PLANI AÇIĞA ÇIKTI

Aynı anlarda planını devreye sokan Sarp ise hissettiği bir şeyler olduğu bahanesiyle Peri'yi akşam eve davet etti. Peri de bu teklifi kabul etti.

Eve giden Peri, Sarp'ın anlattıklarıyla şoke oldu. Elit, Çağla ve Burak'la da tanışan Peri silahla burun burunayken Tamer geldi. Sarp'a Burak'ın parasını aldığını hatta ona iş bile teklif ettiklerini ama onun kabul etmediğini söyledi.