Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur"

Çöp Adam son bölümde; İpek'e hamile olduğunu söyleyen Peri, onun yanında olmak istemesine şoke oldu. Onun babasına da böyle davrandığını söyleyen Peri, boynundaki kolyeyi söküp aldı.

Aysel'in ona sarılmasına karşı çıkmayan Peri, onun Bülent'i bıçakladığını itiraf etmesiyle rahat bir nefes aldı.