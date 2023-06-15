Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur"
Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam" dizisi, 14 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yaptı. Çöp Adam son bölüme; Tamer ile Peri'nin bebeğini İpek ve Elit'in kaçırması damga vurdu. İşte detaylar...
Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın 14 Haziran akşamı yayınlanan sezon finalinde, Elit'in Tamer'e olan takıntısı ve İpek ile Elit'in el ele verip bebeği kaçırması dikkat çekti.