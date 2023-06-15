Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur"

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam" dizisi, 14 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yaptı. Çöp Adam son bölüme; Tamer ile Peri'nin bebeğini İpek ve Elit'in kaçırması damga vurdu. İşte detaylar...

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın 14 Haziran akşamı yayınlanan sezon finalinde, Elit'in Tamer'e olan takıntısı ve İpek ile Elit'in el ele verip bebeği kaçırması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 2

Çöp Adam son bölümde; İpek'e hamile olduğunu söyleyen Peri, onun yanında olmak istemesine şoke oldu. Onun babasına da böyle davrandığını söyleyen Peri, boynundaki kolyeyi söküp aldı.

Aysel'in ona sarılmasına karşı çıkmayan Peri, onun Bülent'i bıçakladığını itiraf etmesiyle rahat bir nefes aldı.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 3

Bülent, Aysel ve İpek'ten sıkılan Tamer ve Peri, bahçedeyken Meryem yanlarına gitti. Yavuz ile evleneceklerini ve yaptığı sürprizi anlatan Meryem, onların da bebeği olacağını öğrenince çok mutlu oldu.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 4

İPEK İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Peri'nin yanına giden İpek, onun yanında kalmak istediğini söylese de başarılı olamayınca gideceğini söyleyip çantadaki ilaçları yuttu.

Annesinin ölmesini istemeyen Peri ise ona engel oldu. Çok yalnız olduğunu söyleyen İpek'e sakin kalmasını ifade eden Peri, onu yatırdı.

Bu sırada Bülent'i uyaran Tamer de ona gitmesi gerektiğini söyledi. Oğlunu tehdit eden Bülent ise ikinci torunu erkek olursa kendi adını koymalarını istedi.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 5

İPEK YALIDAN AYRILDI

Önce kadın doğum uzmanına ardından psikoloğa giden Peri ise bebeğinin iyi olduğunu ve ilaçları kullanmasında bir sakınca olmadığını öğrenince mutlu oldu. Psikoloğu Türkan Hanım'ın isteğiyle de İpek'i yalıdan yolladı.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 6

ELİT'İN GİZLİ ODASI

Sarhoş olarak eve gelen Bülent ise yaptıklarını Elit'e anlattığını Tamer'e söyledi. Bunun üzerine Tamer de Elit'e gitti. Duyduklarını unutacağını söyleyen Elit ise Peri'nin hamile olduğunu öğrenince şoke oldu. Ardından Tamer'in fotoğraflarıyla dolu bir odaya giden Elit, gözyaşlarına boğuldu.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 7

DAMLA'NIN KARDEŞ TEPKİSİ

Sabah Damla ile Berrin'i yalıya çağıran Tamer, Peri'nin hamile olduğunu söyledi. Berrin çaktırmasa da bu duruma üzülürken Damla da büyük bir tepki gösterdi.

Babaannesiyle parka giden Damla, Ercü yanına gelince ona içini döktü. Ercü de ona kardeşin olunca "Bir daha hiç yalnız kalmayacaksın, hep gözünün içine bakacak. Ayrıca baban seni çok seviyor" dedi. Damla da onun sözleriyle biraz yumuşadı.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 8

TAMER İLE SEKO'NUN BÜLENT İLE İMTİHANI

Sonrasında Seko'yu çağıran Tamer, ikinci kez baba olacağını ifade etti. Bu sırada onların yanına gelen Bülent ise söyledikleriyle ikisini de sinirlendirdi.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 9

ELİT, İPEK'İ DURDURDU

Sabah Bülent'in yanına giden İpek ise o da onu istemeyince intihar etmek için çatıya çıktı. İpek'in peşinden giden Elit, onu durdurdu.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 10

SELİM, AHU'YU SEÇTİ

Ahu'nun isteği üzerine net bir karar vermek için Elit ile konuşmaya giden Selim, Tamer'in yoyosunu masada görünce şaşırdı. Elit orada unuttuğunu söylerken içeri gitti. O sırada tablette Tamer'in fotoğrafını gören Selim, yoyoyu da alıp Tamer'e gitti. Elit ile arasında ne olduğunu soran Selim, o böyle bir şey olmadığını söylese de inanmadı. Ardından Ahu'ya gitti ve sadece onu istediğini söyledi.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 11

"BÜLENT'İN BEDDUASI TUTAR"

Akşam Yavuz ve Nesrin de Meryem'i istemek için yalıya gitti. Tamer, taşkınlık çıkartmasın diye babasını odaya kilitlerken Meryem, onun bağırmasına dayanamadı. Yukarı çıkıp herkesin tadını kaçıran Bülent, Tamer'in kendisini zincirlediğini söyleyip ihbar edeceğini belirtti.

Ancak yalıdaki herkes öyle bir şey olmadığına dair şahitlik yapınca Bülent, gitmek zorunda kaldı. Giderken de "Bu düğün olmayacak, Bülent'in bedduası tutar" diye bağırdı.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 12

DAMLA, SEKO VE BERRİN'İ ÖĞRENDİ

Bu sırada Seko ve Berrin de Damla'ya birlikte olduklarını söyledi. Bundan mutlu olmayan Damla, babasına gitti.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 13

TAMER VE PERİ'NİN OĞULLARI DOĞDU

Barışan Selim ve Ahu, hastalık sürecini birlikte atlatırken, 8 ay geçti. Tamer ve Peri de oğulları Devrim'i kucaklarına aldı.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 14

İPEK, DİLBER'İ ÖLDÜRDÜ

Meryem'in düğün günü gelip çattığında ise Peri, bebek beşiğindeyken uyudu. Ancak yalıya gizlice giren İpek, tam torununu kaçıracakken Dilber karşısına dikildi.

Peri'nin ona bakamayacağını ve yeni annesine götüreceğini söyleyen İpek, onu bıçakladı.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 15

PERİ ŞOKA GİRDİ

O sırada yalıya gelen Berrin, Seko ile bebeğe aldıkları altını vermek için içeri girerken Peri, kapısında yatan Dilber'i gördü.

Peri'nin çığlığıyla oraya koşan Meryem, Berrin ve Tamer; Dilber'in ölümüyle şoke oldu. Peri ise "Devrim yok, bebeğimi bulun" diye çılgına döndü.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 16

DEVRİM BEBEK, ELİT'İN KUCAĞINDA

Torununu çalan İpek ise Peri ve Tamer'in oğlu Devrim'i Elit'e götürdü. Bebeği kucağına alan Elit, İpek'e; bebeğe birlikte bakacaklarını ve ona anneannesi olduğunu söyledi. İpek de Elit'e ona anne demesini istediğini ifade etti.

Çöp Adam'da Peri ve Tamer için zor günler kapıda! "Elit senden korkulur" - 17

Peri ve Tamer'in bebeğini İpek vasıtasıyla alan Elit'in onu büyüteceğini söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

"Elit herkesten hasta çıktı"
"Tamer ne yapar eder bulur bebeği"
"Ah Peri bunları hak etmedi"
"Bülent'in bedduası kabul oldu"
"Korktuğum gibi yeni annesi diyor, gerçekten Elit büyütecek çocuğu"
"Tam herkes mutlu oldu derken yine bir sıkıntı"
"Yeni sezon gerilim dolu olacak"
"Elit kendine gel istersen"
"İpek'i güvenip affetti derken yeni bir kötülük yaptı"
"Elit senden korkulur"

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