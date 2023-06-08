Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek"

TAMER VE PERİ, ELİT İLE YÜZLEŞTİ

Onu alıp şirkete götüren Tamer, Elit'e aralarında bir şey olup olmadığını sordu. Elit de öyle bir şey olmadığını ifade etti ve Peri'ye de eşine bu kadar güvenmezken neden onunla kaldığını sordu. Bunun üzerine Peri, önce ona sonra Tamer'e kızdı. Bir süre yalnız kalmak istediğini söyleyen Peri, şirketten ayrıldı.