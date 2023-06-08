Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek"

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam" dizisinin son bölümünde; Bülent'in kontrolündeki yalı herkesi huzursuz ederken Peri'nin kafa karışıklığı ve hamile olduğunu öğrenmesi dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; doktoruna önce söylediklerinin gerçek olmadığını ifade eden Peri, onun kendisini telkin etmesiyle Tamer'in kendisini kaçırıp mahzende tuttuğunu ardından da gitmesini izin verdiğini ama gidemediğini belirtti.
Eve dönünce de eşyalarını toplayan Peri, Tamer'in "Yalan söyledim" demesine de inanmadı. O sırada Bülent'in İpek'i yalıya getirmesi evdeki tansiyonu yükseltirken Tamer, Peri'yi arabaya atıp götürdü.
Onu alıp şirkete götüren Tamer, Elit'e aralarında bir şey olup olmadığını sordu. Elit de öyle bir şey olmadığını ifade etti ve Peri'ye de eşine bu kadar güvenmezken neden onunla kaldığını sordu. Bunun üzerine Peri, önce ona sonra Tamer'e kızdı. Bir süre yalnız kalmak istediğini söyleyen Peri, şirketten ayrıldı.
Bu sırada Ahu'nun hastalığını düşünen Berrin, ablasına moral vermeye çalışırken Selim ve Can geldi. Can'ın artık orada kalacak olması Ahu'ya moral verirken Berrin ve Selim, bir an evvel tedaviye başlama konusunda sözleşti.
Begüm'e giden Peri, onunla ufak bir tatil yapmaya karar verince Ayvalık'a gitmek istedi. İkili hazırlanıp yola çıkarken Tamer de Ercü ile dertleşip Ayvalık'a gitmek istediğini belirtti.
Ercü'ye Peri'yi aratan Tamer, onun Ayvalık'a gideceğini öğrenince Begüm'ü aradı. Onu daha yakın bir yere götürmesini bir araya gelip sorunlarını çözebileceklerini söyledi.
Midesi bulanmış gibi yapan Begüm, Peri'ye Sapanca'ya gitmeyi teklif etti. İkili kalacakları yere vardıklarında Peri doğanın tadını çıkarırken Tamer geldi.
Tamer'e "Sana bağımlı olmak istemiyorum" diyen Peri, doktorunun onun o mahzenden çoktan çıktığını söylemesini ve onsuz yola çıkabileceğini ifade ettiğini hatırladı.
Peri, eşine "Senden sadece biraz zaman istedim" derken; Tamer de özür dileyip gitti.
Aynı anda Meryem de kendisinden babası yüzünden uzaklaşan Yavuz'a sürpriz hazırlamak için harekete geçti.
Önce sahneye çıkıp "Sensiz Olmaz" şarkısını söyleyen Meryem, babası ve İpek'in gelişiyle şoke oldu. Bülent laflarıyla herkesin tadını kaçırırken Meryem, Yavuz'a evlenme teklif etti.
Bülent'in iğnelemelerini duymazdan gelen Yavuz, sahneye çıkıp Meryem'in parmağına yüzük taktı. İkili, Bülent ve İpek'i dışarı çıkarttı.
Gece sonu Berrin ile evine gelen Seko; ona neden elini tutmasını istemediğini sorunca Berrin, "Sen elimi tutunca çok heyecanlanıyorum" dedi.
Aynı anlarda yemekte midesi kötü olan ve hamile olduğundan şüphe eden Peri, Tamer'i bulup onunla barıştı. Gece ilacını almayan Peri, sabah ortadan kayboldu.
Onu bulamayınca korkan Tamer, birden karşısına çıkınca rahat bir nefes aldı. Eczaneye gittiğini ifade eden Peri, "Bu haldeyken ilaç kullanmak doğru gelmiyor. Onu zehirlemek istemiyorum" deyince Tamer onun hamile olduğunu anladı. İkili sarılıp bebek haberini kutladı.
Ardından yalıya dönen Tamer-Peri çiftinden Peri, İpek'in kışkırtmalarına karşılık vermeyip "Anneanne olacaksın ve ben çok mutlu bir kadın olacağım" dedi.
Peri'nin bebek beklediğini duyan Aysel ise ona sarılıp çok mutlu olduğunu ifade etti.
Peri ile Tamer'in çocuklarının olacak olmasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Bu bebek onlara iyi gelecek"
"Daha zorlu günler kapıda"
"Peri iyi bir anne olacak"
"İkisi de sıkıntılı çocuk nasıl olacak acaba?"
"Peri’nin annesine meydan okurcasına çok mutlu bir kadın ve anne olacağını söylemesi"
"İpek umarım bebeğe bir şey yapmaz"
"Peri'nin hem o evlilikten hem de Tamer’den emin değilken hamile kalması kötü oldu"