Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek"

Star TV'nin sevilen dizisi "Çöp Adam", 7 Haziran Çarşamba akşamı 24. bölümüyle ekranlara geldi. Peri'nin Tamer'den uzaklaşmak istediği son bölüme bebek müjdesi damga vurdu. İşte detaylar...

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 1

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam" dizisinin son bölümünde; Bülent'in kontrolündeki yalı herkesi huzursuz ederken Peri'nin kafa karışıklığı ve hamile olduğunu öğrenmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 2

Çöp Adam son bölümde; doktoruna önce söylediklerinin gerçek olmadığını ifade eden Peri, onun kendisini telkin etmesiyle Tamer'in kendisini kaçırıp mahzende tuttuğunu ardından da gitmesini izin verdiğini ama gidemediğini belirtti.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 3

PERİ EŞYALARINI TOPLADI

Eve dönünce de eşyalarını toplayan Peri, Tamer'in "Yalan söyledim" demesine de inanmadı. O sırada Bülent'in İpek'i yalıya getirmesi evdeki tansiyonu yükseltirken Tamer, Peri'yi arabaya atıp götürdü.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 4

TAMER VE PERİ, ELİT İLE YÜZLEŞTİ

Onu alıp şirkete götüren Tamer, Elit'e aralarında bir şey olup olmadığını sordu. Elit de öyle bir şey olmadığını ifade etti ve Peri'ye de eşine bu kadar güvenmezken neden onunla kaldığını sordu. Bunun üzerine Peri, önce ona sonra Tamer'e kızdı. Bir süre yalnız kalmak istediğini söyleyen Peri, şirketten ayrıldı.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 5

BERRİN VE SELİM, AHU İÇİN ÇABALIYOR

Bu sırada Ahu'nun hastalığını düşünen Berrin, ablasına moral vermeye çalışırken Selim ve Can geldi. Can'ın artık orada kalacak olması Ahu'ya moral verirken Berrin ve Selim, bir an evvel tedaviye başlama konusunda sözleşti.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 6

PERİ İLE BEGÜM TATİLE ÇIKTI

Begüm'e giden Peri, onunla ufak bir tatil yapmaya karar verince Ayvalık'a gitmek istedi. İkili hazırlanıp yola çıkarken Tamer de Ercü ile dertleşip Ayvalık'a gitmek istediğini belirtti.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 7

TAMER, PERİ'NİN PEŞİNDE

Ercü'ye Peri'yi aratan Tamer, onun Ayvalık'a gideceğini öğrenince Begüm'ü aradı. Onu daha yakın bir yere götürmesini bir araya gelip sorunlarını çözebileceklerini söyledi.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 8

"SANA BAĞIMLI OLMAK İSTEMİYORUM"

Midesi bulanmış gibi yapan Begüm, Peri'ye Sapanca'ya gitmeyi teklif etti. İkili kalacakları yere vardıklarında Peri doğanın tadını çıkarırken Tamer geldi.

Tamer'e "Sana bağımlı olmak istemiyorum" diyen Peri, doktorunun onun o mahzenden çoktan çıktığını söylemesini ve onsuz yola çıkabileceğini ifade ettiğini hatırladı.

Peri, eşine "Senden sadece biraz zaman istedim" derken; Tamer de özür dileyip gitti.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 9

MERYEM'DEN YAVUZ'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Aynı anda Meryem de kendisinden babası yüzünden uzaklaşan Yavuz'a sürpriz hazırlamak için harekete geçti.

Önce sahneye çıkıp "Sensiz Olmaz" şarkısını söyleyen Meryem, babası ve İpek'in gelişiyle şoke oldu. Bülent laflarıyla herkesin tadını kaçırırken Meryem, Yavuz'a evlenme teklif etti.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 10

BÜLENT RESTORANDAN KOVULDU

Bülent'in iğnelemelerini duymazdan gelen Yavuz, sahneye çıkıp Meryem'in parmağına yüzük taktı. İkili, Bülent ve İpek'i dışarı çıkarttı.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 11

"SEN ELİMİ TUTUNCA ÇOK HEYECANLANIYORUM"

Gece sonu Berrin ile evine gelen Seko; ona neden elini tutmasını istemediğini sorunca Berrin, "Sen elimi tutunca çok heyecanlanıyorum" dedi.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 12

PERİ'NİN HAMİLELİK ŞÜPHESİ

Aynı anlarda yemekte midesi kötü olan ve hamile olduğundan şüphe eden Peri, Tamer'i bulup onunla barıştı. Gece ilacını almayan Peri, sabah ortadan kayboldu.

Onu bulamayınca korkan Tamer, birden karşısına çıkınca rahat bir nefes aldı. Eczaneye gittiğini ifade eden Peri, "Bu haldeyken ilaç kullanmak doğru gelmiyor. Onu zehirlemek istemiyorum" deyince Tamer onun hamile olduğunu anladı. İkili sarılıp bebek haberini kutladı.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 13

"ANNEANNE OLACAKSIN İPEK"

Ardından yalıya dönen Tamer-Peri çiftinden Peri, İpek'in kışkırtmalarına karşılık vermeyip "Anneanne olacaksın ve ben çok mutlu bir kadın olacağım" dedi.

Peri'nin bebek beklediğini duyan Aysel ise ona sarılıp çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çöp Adam'da Peri'den bebek müjdesi! "Tamer ile ikisine iyi gelecek" - 14

Peri ile Tamer'in çocuklarının olacak olmasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Bu bebek onlara iyi gelecek"
"Daha zorlu günler kapıda"
"Peri iyi bir anne olacak"
"İkisi de sıkıntılı çocuk nasıl olacak acaba?"
"Peri’nin annesine meydan okurcasına çok mutlu bir kadın ve anne olacağını söylemesi"
"İpek umarım bebeğe bir şey yapmaz"
"Peri'nin hem o evlilikten hem de Tamer’den emin değilken hamile kalması kötü oldu"

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