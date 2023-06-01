Çöp Adam'da Peri'den beklenen itiraf geldi! "Artık hastalığının farkında"

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM OĞLUM"

Bülent, eşinin dediklerini düşünürken Tamer içeri girdi. Neden kendisinden nefret ettiğini sorunca da Bülent, "Ben senden efret etmiyorum. Sen benim eserimsin. Ben çok kötülük yaptım ama kimseyi kaçırmadım. Sen beni geçtin, seninle gurur duyuyorum" dedi.

Tamer, istediği her şeyi vereceğini söyleyince Bülent, "Yalıyı istiyorum. Artık sen benim esirim olacaksın. Birlikte yaşayacağız, bütün kararları ben vereceğim. Baş köşede ben oturacağım" dedi.