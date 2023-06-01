Çöp Adam'da Peri'den beklenen itiraf geldi! "Artık hastalığının farkında"

Star TV'nin sevilen dizisi "Çöp Adam"ın 31 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümünde; kendisine atılan iftira sonrası sarsılan Peri'nin Stockholm Sendromu yaşadığından şüphelenmesi dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Aysel, Peri'nin Bülent'i bıçakladığını söyleyerek herkesi odaya topladı. O an eve gelen Tamer ise Peri'ye inanmayıp annesine inandı.
Ambulans çağıran Tamer, Peri'nin reddetmesine rağmen makası çöpe attı. Bülent ile birlikte hastaneye giden Tamer ve Peri'den Tamer, "Ölürse ve annem senin yaptığını söylerse seni kurtaramam biliyorsun değil mi?" dedi.
Bu sırada Aysel ile evde bekleyen Meryem, annesine kıyafet almaya gidince odada İpek'in yolladığı fotoğrafı buldu. Aysel'den şüphelenen Meryem ise kamera kayıtlarını sildi.
Seko da Tamer'in talimatıyla kamera odasına indiğinde Meryem'i gördü. Meryem ona bir şey görmediğini kayıtların silindiğini belirtti.
Ardından Aysel, Meryem ve Seko hastaneye gitti. Annesini çağıran Tamer, ona neler olduğunu sordu. Peri ile Bülent'in kavga ettiğini ve sonrasında makasla saldırdığını söyleyen Aysel, tek bir şartla susacağını belirtti.
Aysel, "Eğer beni affedip bana bir pislik gibi davranmazsan susarım" derken Tamer de Bülent'i para verip susturabileceğini söyledi.
Ertesi sabah biyopsi için hastaneye giden Ahu, Berrin'e haber vermeden Selim'i yanına çağırdı.
Bülent'in uyandığını ve durumunun iyi olduğunu ifade eden doktor, Aysel'in onu görmesine izin verdi. İçeri giren Aysel, Bülent'i kendisini bıçaklayanın Peri olduğunu söylemesi ve Tamer'den tm parasını istemesi konusunda uyardı.
Bülent, eşinin dediklerini düşünürken Tamer içeri girdi. Neden kendisinden nefret ettiğini sorunca da Bülent, "Ben senden efret etmiyorum. Sen benim eserimsin. Ben çok kötülük yaptım ama kimseyi kaçırmadım. Sen beni geçtin, seninle gurur duyuyorum" dedi.
Tamer, istediği her şeyi vereceğini söyleyince Bülent, "Yalıyı istiyorum. Artık sen benim esirim olacaksın. Birlikte yaşayacağız, bütün kararları ben vereceğim. Baş köşede ben oturacağım" dedi.
Bu sırada Begüm'e gidip yaşadıklarını anlatan Peri, arkadaşı kendine inanınca rahat bir nefes aldı.
O an eve gelen Meryem ise İpek'in hazırladığı zarfı Peri'ye gösterdi ve onun yapmadığını ifade etti. Annesini korumak istediğini belirten Meryem, durumu ağabeyine anlatacağını söyleyerek Peri'den sessiz kalmasını rica etti.
Seko'yu arayınca olanları öğrenen Berrin de hastaneye gitti ve akşam Damla'yı yalıya yollacağını söyledi. Berrin gidince ağabeyine Peri'nin masum olduğunu anlatmaya çalışan Meryem, annesiyle yakınlaştığını görünce vazgeçti.
Akşam evde Damla ile vakit geçiren Meryem ve Aysel, baş başa olanları konuşurken Tamer, Peri'nin masum olduğunu duydu.
Peri'den özür dileyen Tamer, babasının tavırları yüzünden hem yalıda hem şirkette zor duruma düştü.
Gece şirkette içip sucuk yiyen Tamer, Elit ile dertleşip eve döndü. Önce babasının yanına giden Tamer, ona kötü şeyler söyleyip dalga geçti.
Ardından Peri'nin yanına gitti. Peri'ye tartışmak istemediğini ifade eden Tamer, gece sonunda Elit'in yanına geldiğini belirtti.
Bunu duyan Peri, çılgına dönüp onu aldatıp aLdatmadığını sordu. Alkolün etkisiyle Peri'nin üzerine giden Tamer, "Kafanda canlandırdığın her şey gerçek oldu. Onunla birlikte olduk" diye yalan söyledi.
Tamer'in doğru söylediğini düşünen Peri ise bu olanlara artık katlanamayacağını belirtip "Benden bu kadar" diyerek evi terk etti.
Ertesi sabah psikoloğuna giden ve "O mahzenden hiç çıkamadım. Bence bende Stockholm Sendromu var" diyen Peri, "Beni esir alan adama aşık oldum. Tamer'in karanlık bir tarafı olduğunu bilsem de gidemiyorum. Çekindiğim bir şey var ve söylersem zarar görür. Onu polise şikayet edersiniz" ifadelerini kullandı.
Peri'nin yaşadıkları ve sonunda doktoruna gerçekleri anlatması sosyal medyada gündem oldu.
"Peri sonunda itiraf etti"
"Bülent'e söyleyecek lafım yok"
"Hikayenin en masumu Peri"
"Peri daha fazla dayanamadı"
"Tamer gerçekten Bülent'in eseri"
"Peri'nin artık o evden çıkması lazım"
"Kaçırılma ortaya çıkıyor"
"Peri kendi hastalığının farkında"