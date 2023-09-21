Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak"

Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Çöp Adam dizisi, 20 Eylül akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Devrim'i İpek'in kaçırdığını öğrenen Tamer, onun peşine düşerken Peri de gizemi düştü. İşte Çöp Adam son bölümde yaşananlar...

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 1

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam, 20 Eylül Çarşamba akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümüne Peri'nin İpek hakkındaki gerçeği öğrenmesi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 2

Çöp Adam'da; Tamer'e gelen mesajı ne olduğunu soran Peri, bir cevap alamadı. Gitmesi gerektiğini söyleyen Tamer, "Beni ayakta tutan tek şey senin güvenin Peri. O olmazsa idare edemem" dedi.

Bunun üzerine Peri de "Ben iyiyim. Her şeyin üstesinden gelebilirim" deyince Tamer, Viran'a gitmek için evden çıktı.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 3

BÜLENT, İPEK'LE SÖZLEŞTİ

İpek'in gittiği yeri tahmin ettiğini söyleyen Bülent, Dilber'in mevlitinde onu gördüğünü belirtti. İpek, kendisini durduran Bülent'e sahil kenarında konuşacaklarını söyledi. Ondan şüphelendiğini söyleyen Bülent, hatasından dönmek için geç olmadığını, Peri'yi cezalandırmak için yaptıysa vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. İkili ertesi gün buluşmak üzere sözleşti.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 4

ÇAĞLA YALIDA İŞE BAŞLADI

Tamer, Viran ile birlikte İpek'in peşine düşerken Elit'in kız kardeşi Çağla da yalıda işe girmeyi başardı.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 5

PERİ, SARP'LA DERTLEŞTİ

Terapiye giremeyen Peri, aynı kafeye gidip Sarp ile oturdu. Ona babasını özlediğini söyleyen Peri, Sarp ile birlikte bulmaca çözdü. Ona yaşadığı felaketi anlatan Sarp, kardeşleriyle patlayan evin önünde öylece kalakaldıklarından bahsetti.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 6

Aynı anlarda yalıya dönen Tamer, Meryem'e Devrim'i kaçıranın İpek olduğunu söylerken Bülent geldi. Bülent, oğluna İpek ile görüştüğünü ve ertesi gün otelde buluşacaklarını söyledi.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 7

Tamer kendisinden şüphelenen Peri ile arasını düzeltmeye çalışırken; Elit ve Sarp intikam aldıklarında Burak'ın iyileşeceğini belirttiler.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 8

SEKO, PERİ'NİN PEŞİNDE

Ertesi sabah klinikten Peri'nin seanslara gitmediğini öğrenen Tamer, ona bir şey belli etmese de Seko'dan eşini takip etmesini istedi.

Seansa gitmeyen Peri, yine Sarp'la buluştu. Onları gören Seko ise Tamer'i arayarak Peri'nin bir mekanda yalnız oturduğunu söyledi.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 9

İPEK'İN BÜLENT'LE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Peri'nin evde kendisinden gizli bir şeyler döndüğünden şüphelendiğini söylemesiyle telaşlanan Sarp ise kardeşi Çağla'yı evde araştırma yapmasını söyledi.

Odaları karıştıran Çağla ise Bülent'in İpek'le buluşmaya gitmeden önce Aysel'e yazdığı mektubu bulup Sarp'a haber verdi. İpek ile Bülent'in buluşacağını ve otelin adını söyleyen Çağla, saat yazmadığını belirtti.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 10

İPEK EVDEN KAÇIP OTELE GİTTİ

Aynı anlarda İpek, kilitli kaldığı odadan Elit'i bayıltıp çıkarken Bülent de Viran'ın talimatlarıyla otele girdi.

Tamer'in arabasına bir telefon bırakan Peri, GPS ile onu takip etti. Eşinin bulunduğu yerin annesinin yıllarca gittiği otel olduğunu gören Peri, oğlunu onun kaçırdığını anladı.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 11

PERİ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

İpek, Bülent ile odaya çıkıp ona çok kötü bir şey yaptığını söylerken; Peri de Viran, Seko ve Tamer'i buldu.

Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak" - 12

Peri'nin oğlunu kaçıranı annesi olduğunu anlamasına ve İpek'in peşine düşen Tamer'i bulmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Devrim'i yüksek ihtimalle Peri bulacak"
"Peri de gizemi çözdü"
"Gerçekleri söyle artık İpek"
"Peri umarım operasyonu engellemez"
"Tamer, Peri'yi korumaya çalışırken ilişkisine zarar veriyor"
"Sonun geldi İpek, keşke Devrim'i de yanına alsaydın"

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