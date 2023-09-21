Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak"

Çöp Adam'da; Tamer'e gelen mesajı ne olduğunu soran Peri, bir cevap alamadı. Gitmesi gerektiğini söyleyen Tamer, "Beni ayakta tutan tek şey senin güvenin Peri. O olmazsa idare edemem" dedi.

Bunun üzerine Peri de "Ben iyiyim. Her şeyin üstesinden gelebilirim" deyince Tamer, Viran'a gitmek için evden çıktı.