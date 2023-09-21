Çöp Adam'da Peri'den operasyona baskın! "Oğlunu kendi bulacak"
Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Çöp Adam dizisi, 20 Eylül akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Devrim'i İpek'in kaçırdığını öğrenen Tamer, onun peşine düşerken Peri de gizemi düştü. İşte Çöp Adam son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam, 20 Eylül Çarşamba akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümüne Peri'nin İpek hakkındaki gerçeği öğrenmesi damga vurdu.