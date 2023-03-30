Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı"

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, bir hafta aranın ardından 15. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı diziye, Peri ile Tamer'in evlenmesi ve annesinin yalıya gelmesiyle öfkelenen Peri'nin kontrolünü kaybetmesi damga vurdu. İşte Çöp Adam son bölümde yaşananlar...

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 1

Star TV dizisi Çöp Adam, 29 Mart Çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan dizide, annesinin ortaya çıkmasına tahammül edemeyen Peri'nin gözünün dönmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 2

PERİ'DEN İTİRAF

Çöp Adam son bölümde; Peri'yi annesine saldırmak üzereyken gören Tamer, İpek'in söylediği "Kardeşini öldürdün" sözleriyle şoke oldu.

Peri'nin de bunu kabul etmesiyle daha da şaşıran Tamer, zor da olsa sevdiği kadını sakinleştirdi. İpek ise odadan çıkarken "Gör işte evleneceğin kadını" dedi.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 3

NİKAHA DAKİKALAR KALA KRİZ

Peri'ye neler olduğunu ve kardeşini öldürüp öldürmediğini soran Tamer, onun düğünü iptal etme isteğine karşı çıktı. Sonrasında Peri'ye ona inandığını ifade eden Tamer, annesinin yaptıklarını bildiğini de söyledi.

İkili geç de olsa davetlilerin yanına giderek mutluluğa "evet" dedi.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 4

TAMER'E GİZEMLİ NOT

Düğün devam ederken Damla, Dilber ile birlikte annesinin yanına gitti. Bunu duyunca morali bozulan Tamer, hava alırken kendisine bırakılan "Büyük bir hata yaptın ama hala geç değil. Seninle konuşmam lazım" notunu aldı.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 5

YATAK ODASINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Ardından düğünde sıkılan Peri ve Tamer, eve gidip odalarına çekildi. Odanın romantik bir şekilde süslü olmasına şaşıran ikiliden Peri, yerde Tamer ve Berrin'i fotoğrafını görünce çok öfkelendi.

Bahçeye gidip fotoğrafı parçalayan Peri, akşam tüm çalışanları da sofraya davet ederek hep birlikte yemek yiyeceklerini söyledi.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 6

Fotoğrafı odaya kimin bıraktığını soran ve herkesi sıkıştıran Peri, Aysel Hanım'dan şüphelendi. Olanı biteni kabul etmeyen Aysel'in Damla üzüldüğü için Meryem ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 7

TAMER VE PERİ GERİLDİ

Sinirlenip odaya giden Peri, yatağın üzerinde Berrin'in gelinliğini görünce daha da kızdı. Tamer'e her şeyi gözleriyle görmesini söyleyen Peri, içeri gittiğinde yatağın üzerini boş görünce şoke oldu.

Olanları anlayamayan Tamer ona inanmayınca kontrolünü kaybeden Peri, Begüm'e gitti.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 8

BERRİN DE TAMER DE SEKO'DA

Aynı anlarda iş bulacağını ve Tamer'den tek kuruş nafaka almayacağını ifade eden Berrin, ablasının tepkisine dayanamayıp Seko'ya gitti.

İkili dertleşip eski günleri yad ederken Tamer geldi. Berrin'i görünce bozulan Tamer, ona yalıya gelip gelmediğini sordu.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 9

Çok sinirlenen Berrin ise otele döndüğünde her şeyi Meryem ve Aysel'in yaptığını öğrendi.

Seko'yu dinleyip Peri'yi almaya giden Tamer de eşiyle birlikte yalıya döndü.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 10

MERYEM KAMERA KAYITLARINI YOK ETTİ

Ertesi gün kamera kayıtlarını silmek için yalıya giden Meryem, Yavuz'un kendisini yanlış anlamasıyla üzülürken Peri'nin annesi de yalıya geldi.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 11

PERİ'NİN ANNESİ YALIDA

Annesini karşısında görüp, yalıda misafir olacağını öğrenince öfkeden deliye dönen Peri, Tamer "dur" dese de önündeki bıçağa davrandı.

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 12

Aysel'in yaptıkları ve Peri'nin öfkeli hallerine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Kimse yaşattığını yaşamadan ölmüyor"
"Aysel korksa da yapacağından geri kalmıyor"
"Tamer, Berrin'e yanlış yaptığını anlayacak"
"Aysel, Peri'nin hakkından gelecek"
"Peri gerçekten çok hasta"
"Tamer gerçekten sıkıntılı, Peri ondan da beter"
"Tamer kendini ateşe attı"

Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı" - 13

ÇÖP ADAM 16. BÖLÜM FRAGMANI

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