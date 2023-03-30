Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı"

Star TV dizisi Çöp Adam, 29 Mart Çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan dizide, annesinin ortaya çıkmasına tahammül edemeyen Peri'nin gözünün dönmesi dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Peri'yi annesine saldırmak üzereyken gören Tamer, İpek'in söylediği "Kardeşini öldürdün" sözleriyle şoke oldu.
Peri'nin de bunu kabul etmesiyle daha da şaşıran Tamer, zor da olsa sevdiği kadını sakinleştirdi. İpek ise odadan çıkarken "Gör işte evleneceğin kadını" dedi.
Peri'ye neler olduğunu ve kardeşini öldürüp öldürmediğini soran Tamer, onun düğünü iptal etme isteğine karşı çıktı. Sonrasında Peri'ye ona inandığını ifade eden Tamer, annesinin yaptıklarını bildiğini de söyledi.
İkili geç de olsa davetlilerin yanına giderek mutluluğa "evet" dedi.
Düğün devam ederken Damla, Dilber ile birlikte annesinin yanına gitti. Bunu duyunca morali bozulan Tamer, hava alırken kendisine bırakılan "Büyük bir hata yaptın ama hala geç değil. Seninle konuşmam lazım" notunu aldı.
Ardından düğünde sıkılan Peri ve Tamer, eve gidip odalarına çekildi. Odanın romantik bir şekilde süslü olmasına şaşıran ikiliden Peri, yerde Tamer ve Berrin'i fotoğrafını görünce çok öfkelendi.
Bahçeye gidip fotoğrafı parçalayan Peri, akşam tüm çalışanları da sofraya davet ederek hep birlikte yemek yiyeceklerini söyledi.
Fotoğrafı odaya kimin bıraktığını soran ve herkesi sıkıştıran Peri, Aysel Hanım'dan şüphelendi. Olanı biteni kabul etmeyen Aysel'in Damla üzüldüğü için Meryem ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.
Sinirlenip odaya giden Peri, yatağın üzerinde Berrin'in gelinliğini görünce daha da kızdı. Tamer'e her şeyi gözleriyle görmesini söyleyen Peri, içeri gittiğinde yatağın üzerini boş görünce şoke oldu.
Olanları anlayamayan Tamer ona inanmayınca kontrolünü kaybeden Peri, Begüm'e gitti.
Aynı anlarda iş bulacağını ve Tamer'den tek kuruş nafaka almayacağını ifade eden Berrin, ablasının tepkisine dayanamayıp Seko'ya gitti.
İkili dertleşip eski günleri yad ederken Tamer geldi. Berrin'i görünce bozulan Tamer, ona yalıya gelip gelmediğini sordu.
Çok sinirlenen Berrin ise otele döndüğünde her şeyi Meryem ve Aysel'in yaptığını öğrendi.
Seko'yu dinleyip Peri'yi almaya giden Tamer de eşiyle birlikte yalıya döndü.
Ertesi gün kamera kayıtlarını silmek için yalıya giden Meryem, Yavuz'un kendisini yanlış anlamasıyla üzülürken Peri'nin annesi de yalıya geldi.
Annesini karşısında görüp, yalıda misafir olacağını öğrenince öfkeden deliye dönen Peri, Tamer "dur" dese de önündeki bıçağa davrandı.
Aysel'in yaptıkları ve Peri'nin öfkeli hallerine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Kimse yaşattığını yaşamadan ölmüyor"
"Aysel korksa da yapacağından geri kalmıyor"
"Tamer, Berrin'e yanlış yaptığını anlayacak"
"Aysel, Peri'nin hakkından gelecek"
"Peri gerçekten çok hasta"
"Tamer gerçekten sıkıntılı, Peri ondan da beter"
"Tamer kendini ateşe attı"