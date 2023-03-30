Çöp Adam'da Peri'nin gözü döndü! "Tamer kendini ateşe attı"

Aysel'in yaptıkları ve Peri'nin öfkeli hallerine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



"Kimse yaşattığını yaşamadan ölmüyor"

"Aysel korksa da yapacağından geri kalmıyor"

"Tamer, Berrin'e yanlış yaptığını anlayacak"

"Aysel, Peri'nin hakkından gelecek"

"Peri gerçekten çok hasta"

"Tamer gerçekten sıkıntılı, Peri ondan da beter"

"Tamer kendini ateşe attı"