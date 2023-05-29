Çöp Adam'ın 23. bölümünde neler olacak? Peri, Tamer'i tehlikeye atıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam 23. bölümüyle 31 Mayıs Çarşamba akşamı Star’da olacak.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın yirmi üçüncü bölümünün konusu şöyle;
Peri, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da Tamer’i ikna etmeyi başaramaz.
Bülent hastaneye kaldırılır ve artık Peri’nin tek umudu Bülent’in iyileşip gerçekleri anlatmasıdır.
Ancak işler beklediği gibi gitmez. Bu sırada hiç ummadığı biri Peri’nin masumiyetine inanır.
İşler iyice karışmışken, Tamer, Peri’yi kurtarmak için hayatta onu en çok ezen insanın yaptığı şantaja teslim olur.
Bu sırada Peri, Aysel’le yaptığı bir konuşmanın ardından Tamer’i tehlikeye atmayı bile göze alarak çaresizce bir adım atar.
Meryem ise altüst olmuş duygularıyla başa çıkmaya çalışırken, Yavuz’un sürpriz hamlesi, onu mutluluktan havaya uçurur.
Fakat bu mutluluk sadece birkaç saniye sürecektir.
Yalıdaki sorunlardan bunalan Tamer, gece geç saatlere kadar şirkette kalır. Bu kaçış, çok daha büyük sorunları beraberinde getirecektir.
Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.