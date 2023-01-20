Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan, Star ekranlarının sevilen dizisi Çöp Adam'da 'Berrin Yılmaz' karakterine hayat veren Sedef Avcı'nın eşi de ünlü bir oyuncu çıktı.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı! - 1

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı dizide Berrin Yılmaz'ı canlandıran Sedef Avcı'nın özel hayatı da bir hayli merak ediliyor.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı! - 2

Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesinin anlatıldığı Çöp Adam dizisinin oyuncusunun eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı! - 3

18 YILDIR EVLİLER

Sedef Avcı'nın 'Yaprak Dökümü' dizisinde hayat verdiği 'Cem' karakteriyle tanınan Kıvanç Kasabalı ile 2005 yılında nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı! - 4

Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman sosyal medyadan aşk dolu pozlarını paylaşan ünlü çiftin Can adında 10 yaşında bir oğulları bulunuyor.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı! - 5

ŞEHİRDEN KAÇIP KÖYE YERLEŞTİLER

Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, bir dönem şehir hayatından sıkılıp köye yerleşmişti.

Muğla'da bir köy evi olan ünlü çift, fırsat buldukça soluğu doğada alıyor.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı! - 6

Avcı, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili “Can’ın eğitimi için İstanbul’a dönüş yapmak zorunda kaldık. Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla’da bir köyden ev aldık. Sakin bir köy hayatımız var. Bundan sonra sürekli Muğla’ya gidip geleceğim. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ileride olabilir. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım alanı yapacağız. İstanbul yaşantısı ise tam bir kaos içinde" ifadelerini kullanmıştı.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı! - 7

"ORTALIK YANGIN YERİ"

Öte yandan Sedef Avcı, geçtiğimiz haftalarda Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu ile sette verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Avcı, rol arkadaşı Sangu ile pozuna "Ortalık yangın yeri bizde durum bu" notunu düşmüştü.

Çöp Adam'da Tamer'in annesi Aysel'i canlandıran Füsun Demirel ise bu kareye "Aman da benim tatlı gelinlerim" yorumunu yapmıştı.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı! - 8

ÇÖP ADAM BERRİN KİMDİR?

Berrin, Tamer’in üniversitede tanışıp evlendiği güzel eşi. Yetiştirme yurdunda büyüyen, annesi ve babası başında olmayan Tamer’i damat olarak kabul etmeyen babasına karşı çıkmış, onun tüm itirazlarına rağmen Tamer’le evlenmiş. Anne ve babası hayatta değil. İstanbul dışında yaşayan bir ablası, eniştesi ve yeğeni var. Başlarda Tamer’i çözmek için uğraşmış ama daha sonra, bu içine kapanık, az konuşan, duygu ve düşüncelerini fazla paylaşmayan, işkolik adamı olduğu gibi kabul etmiştir. Tamer’e çok aşık. Fedakar bir eş iyi bir anne. Uysal bir yapısı var.

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