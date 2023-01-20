Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'nın eşi de oyuncu çıktı!

ÇÖP ADAM BERRİN KİMDİR?

Berrin, Tamer’in üniversitede tanışıp evlendiği güzel eşi. Yetiştirme yurdunda büyüyen, annesi ve babası başında olmayan Tamer’i damat olarak kabul etmeyen babasına karşı çıkmış, onun tüm itirazlarına rağmen Tamer’le evlenmiş. Anne ve babası hayatta değil. İstanbul dışında yaşayan bir ablası, eniştesi ve yeğeni var. Başlarda Tamer’i çözmek için uğraşmış ama daha sonra, bu içine kapanık, az konuşan, duygu ve düşüncelerini fazla paylaşmayan, işkolik adamı olduğu gibi kabul etmiştir. Tamer’e çok aşık. Fedakar bir eş iyi bir anne. Uysal bir yapısı var.