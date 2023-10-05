Esra Erol'a konu olan aldatma olayında DNA sonucu şaşırttı: İkizlerin babası farklı çıktı

TESTK ŞARTI DNA TESTİYDİ

Taraflar günlerce Esra Erol'da programında yüzleşti. Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül'den boşanmak istediğini açıkladı. Betül'ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.