Esra Erol'a konu olan aldatma olayında DNA sonucu şaşırttı: İkizlerin babası farklı çıktı
Türkiye haftalardır konuştuğu Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin aldatma olayında yüz milyonda bir ihtimal gerçek oldu. Bir başkasından ikiz bebek sahibi olduğu iddia edilen Veysel Yurulmaz, bir bebeğin babası çıktı. DNA testi, çocukların annelerinin aynı, babalarının ise farklı olduğunu söylüyordu.
Esra Erol'da programına Batman'dan katılan Betül Yurulmaz aldatıldığı söyleyerek yardım istedi. Yurulmaz, 12 yıllık kocası Veysel Yurulmaz ile severek evlendiklerini, bir oğullarının olduğunu, evliliklerinin son yıllarda kötüye gittiğinden bahsetti. Veysel Yurulmaz'ın 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için geldiği, bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti.