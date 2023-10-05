Esra Erol'a konu olan aldatma olayında DNA sonucu şaşırttı: İkizlerin babası farklı çıktı

Türkiye haftalardır konuştuğu Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin aldatma olayında yüz milyonda bir ihtimal gerçek oldu. Bir başkasından ikiz bebek sahibi olduğu iddia edilen Veysel Yurulmaz, bir bebeğin babası çıktı. DNA testi, çocukların annelerinin aynı, babalarının ise farklı olduğunu söylüyordu.

Esra Erol'a konu olan aldatma olayında DNA sonucu şaşırttı: İkizlerin babası farklı çıktı - 1

Esra Erol'da programına Batman'dan katılan Betül Yurulmaz aldatıldığı söyleyerek yardım istedi. Yurulmaz, 12 yıllık kocası Veysel Yurulmaz ile severek evlendiklerini, bir oğullarının olduğunu, evliliklerinin son yıllarda kötüye gittiğinden bahsetti. Veysel Yurulmaz'ın 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için geldiği, bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Esra Erol'a konu olan aldatma olayında DNA sonucu şaşırttı: İkizlerin babası farklı çıktı - 2

TESTK ŞARTI DNA TESTİYDİ

Taraflar günlerce Esra Erol'da programında yüzleşti. Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül'den boşanmak istediğini açıkladı. Betül'ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.

Esra Erol'a konu olan aldatma olayında DNA sonucu şaşırttı: İkizlerin babası farklı çıktı - 3

BOŞANMASI İÇİN KABUL ETMİŞTİ

İkiz bebekleri için "Bu işin içine sokmak istemiyorum" diyen Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel'in Betül'den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti.

Esra Erol'a konu olan aldatma olayında DNA sonucu şaşırttı: İkizlerin babası farklı çıktı - 4

YÜZ MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU

Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayda herkes şaşkına döndü.

Esra Erol'a konu olan aldatma olayında DNA sonucu şaşırttı: İkizlerin babası farklı çıktı - 5

Veysel Bey'in ilişki yaşadığı Özge Çelik yayına bağlanarak, "Ben Veysel'e aşığım ayrılmayı düşünmüyorum. Veysel karısından boşanacak." diyerek tansiyonu yükseltti.

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