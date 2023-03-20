Gecenin Ucunda 21. bölümde neler olacak? Nazlı'nın gerçek yüzü ortaya çıkıyor

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 21 Mart Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
21 Mart Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Macide ve Nejat, el ele verip Nazlı’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. Kazım ise Nazlı’nın yaptıklarını öğrenince çok öfkelenmiştir.
Nermin’i saklamasının yanı sıra, Şermin ve Cihangir’in videosunu ifşa edenin Nazlı olduğunu artık herkes bilmektedir.
Macide olan biten her şeyin sonuçlarıyla boğuşurken Kazım tüm odağını Nejat’ın üzerine çevirmiştir.
Onun Macide’ye aşık olduğundan neredeyse emin olan Kazım, Nejat’ı hayatlarından söküp atmak için elinden geleni yapacaktır.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Hazal Benli, Umut Kaya ve Altuğ Elveriş ’in yer aldığı ‘Gecenin Ucunda’nın yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür’ün yaptığı dizinin senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.