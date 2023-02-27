Gecenin Ucunda yarın Star'da! Yeni bölüme Macide ile Kazım’ın kıskançlık krizleri damga vuracak

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 28 Şubat Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun başrolleri paylaştığı dizinin yeni bölümüne Macide ile Kazım’ın kıskançlık krizleri damga vuracak.

Gecenin Ucunda yarın Star'da! Yeni bölüme Macide ile Kazım’ın kıskançlık krizleri damga vuracak - 1

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 28 Şubat Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Gecenin Ucunda yarın Star'da! Yeni bölüme Macide ile Kazım’ın kıskançlık krizleri damga vuracak - 2

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM KONUSU

Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun başrolleri paylaştığı dizinin  yeni bölüm konusu şöyle:

Gecenin Ucunda yarın Star'da! Yeni bölüme Macide ile Kazım’ın kıskançlık krizleri damga vuracak - 3

Macide, Kazım’ın Ankara’ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım’ın yanında sadece Nazlı’nın olması, Macide’yi iyice huzursuz etmiştir. Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı’nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer. Sürpriz bir kararla Ankara’ya ikisinin yanına gider. Nazlı ise Macide’nin varlığından hiç memnun olmaz.

Acaba Macide, sinirlerine hakim olup Nazlı tehdidini bertaraf edebilecek midir? Diğer taraftan Kazım ise Macide’nin Nejat’la olan arkadaşlığını tehlikeli bulmaktadır. Ancak Kazım, Macide’den daha soğukkanlı hareket ederek Nejat’a güç gösterisi yapmak için kolları sıvayacak ve evliliğine sahip çıkacaktır. 

Gecenin Ucunda yarın Star'da! Yeni bölüme Macide ile Kazım’ın kıskançlık krizleri damga vuracak - 4

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu'nun yanı sıra Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan’ın yer alıyor.

Gecenin Ucunda yarın Star'da! Yeni bölüme Macide ile Kazım’ın kıskançlık krizleri damga vuracak - 5

Gecenin Ucunda’nın yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür yapıyor, senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.

Gecenin Ucunda yarın Star'da! Yeni bölüme Macide ile Kazım’ın kıskançlık krizleri damga vuracak - 6

Masalsı aşk hikayesiyle Gecenin Ucunda her salı Star’da. 

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM FRAGMANI

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