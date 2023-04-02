Gecenin Ucunda yeni bölüm: Macide Kazım’dan hamile olduğunu öğreniyor

"Gecenin Ucunda" yeni bölümüyle 4 Nisan Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan "Gecenin Ucunda" Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
4 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:
Şermin, Macide’yi korumak için Kazım’a silahı çekmişken yanlışlıkla Cihangir’i vurmuştur. Cihangir yoğun bakımda hayati tehlikeyi atlatmaya çalışırken Şermin tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir. Macide çok büyük bir sarsıntının içindeyken Kazım’dan hamile olduğunu öğrenmiştir. Ancak diğer yandan Nermin’in doğum yapması ve Kazım’ın Nermin’e karşı olan tavırları, Macide’nin giderek Kazım’dan korkmasına, soğumasına neden olmaktadır.
Bütün bu kaosun içinde Macide, Kazım’a hamile olduğunu söyleyip, gelecekte Nermin’e benzemeyi göze alacak mıdır? Yoksa kendini Işık Ailesi kuyusundan çıkarıp kurtaracak mıdır?
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Hazal Benli, Umut Kaya ve Altuğ Elveriş yer alıyor.
Gecenin Ucunda’nın yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür’ün yaptığı dizinin senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.