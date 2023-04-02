Gecenin Ucunda yeni bölüm: Macide Kazım’dan hamile olduğunu öğreniyor

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM KONUSU

4 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:

Şermin, Macide’yi korumak için Kazım’a silahı çekmişken yanlışlıkla Cihangir’i vurmuştur. Cihangir yoğun bakımda hayati tehlikeyi atlatmaya çalışırken Şermin tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir. Macide çok büyük bir sarsıntının içindeyken Kazım’dan hamile olduğunu öğrenmiştir. Ancak diğer yandan Nermin’in doğum yapması ve Kazım’ın Nermin’e karşı olan tavırları, Macide’nin giderek Kazım’dan korkmasına, soğumasına neden olmaktadır.