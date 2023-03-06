Gecenin Ucunda yeni bölümde Kazım zor duruma düşüyor

KAZIM'I MACİDE KURTARACAK

Ancak bu durumdan memnun olmayan bir kişi daha vardır: Nazlı… Otoritesinin sarsıldığını düşünen, Macide’nin gittikçe kendisine rakip olduğunu fark eden Nazlı, hırsından dolayı Kazım’ı yanlış kararlar almaya zorlar. Ancak Kazım’ı düştüğü zor durumda kurtaran yine Macide olacaktır.