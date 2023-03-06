Gecenin Ucunda yeni bölümde Kazım zor duruma düşüyor

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 7 Mart Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun başrolleri paylaştığı dizinin yeni bölüm konusu şöyle:
Macide’nin Nejat’ın ekibiyle çalışmaya karar vermesi Kazım’ı şoke etmiştir. Kazım, Macide’nin bu meydan okumasına her ne kadar çok sinirlense de kendine hakim olup Nejat ve Macide’yle çalışmaya devam edecektir.
Ancak bu durumdan memnun olmayan bir kişi daha vardır: Nazlı… Otoritesinin sarsıldığını düşünen, Macide’nin gittikçe kendisine rakip olduğunu fark eden Nazlı, hırsından dolayı Kazım’ı yanlış kararlar almaya zorlar. Ancak Kazım’ı düştüğü zor durumda kurtaran yine Macide olacaktır.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu'nun yanı sıra Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan’ın yer alıyor.
Gecenin Ucunda’nın yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür yapıyor, senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.
Masalsı aşk hikayesiyle Gecenin Ucunda her salı Star’da.