Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede"

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, 4 Nisan Salı akşamı 23. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne; Macide'nin Kazım hakkındaki gerçekleri öğrenmesi damga vurdu. İşte detaylar...

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 1

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda, 4 Nisan akşamı 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kazım'ın engellemelerine rağmen gerçeklerin ortaya çıkması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 2

YALIDA KRİZ

 Gecenin Ucunda son bölümde; Şermin polisler tarafından götürülürken; büyük bir şok yaşayan Macide kalakaldı.

Yaşadıklarını kaldıramayan ve bayılan Macide'yi Kazım tuttu. Hemen onu Cihangir'in götürüldüğü hastaneye yetiştirdi.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 3

MACİDE HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ 

Hastanede hamile olduğunu öğrenen Macide, bunu Kazım'a söylemedi.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 4

ŞERMİN TUTUKLANDI

Olay sonrası Şermin'in yanına giden Nazlı, eğer dediği şekilde ifade verirse kimsenin Macide'ye dokunmayacağını belirtti.

Ardından Şermin kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanırken Macide, annesini görmek istedi.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 5

ŞERMİN KIZINI UYARMAYA ÇALIŞTI

Görüş sırasında Kazım'ı görünce gerçekleri söyleyemeyen Şermin, vedalaşırken Macide'ye "Sara'yı ara" dedi.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 6

KAZIM'DAN "SARA" ÖNLEMİ

Kazım'a annesinin bu sözlerinden bahseden Macide, Sara'yı aradı. Ancak Kazım'ın şoförü Mehmet, onu Ateş ile tehdit etti. Sara da bu sebeple sessiz kalmak zorunda kaldı.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 7

YASEMİN, NERMİN'İN PLANLARINI ÖĞRENDİ

Eve kıyafet almaya gelen Yasemin, Nermin'in ev alma planlarını duydu. Ona bir şey çaktırmadan odasına giden Yasemin, Kazım'a her şeyi anlattı.

Yalıya girdiği gibi Nermin'e her şeyi bildiğini söyleyip bağırmaya başlayan Kazım, eski eşinin üzerine gitti.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 8

NERMİN DOĞUM YAPTI

Sancısı tutan Nermin, güçlükle odasına giderken Macide, Kazım'a tepki gösterdi.

Macide'nin yardımıyla doğuma giden Nermin, oğlu Taner'i sağlıkla kucağına aldı.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 9

"YA NERMİN EVE DÖNER BEBEĞİNE KAVUŞUR YA DA BEN GİDERİM"

Ancak Kazım, bebeği alarak yalıya getirdi. Nermin'in nerede olduğunu soran Macide, "Sana bir gün veriyorum Kazım. Ya Nermin buraya gelir, bebeğine kavuşur ya da ben giderim" dedi.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 10

ŞERMİN, SARA'YA YALVARDI

Bu sırada kızını korumak isteyen Şermin, Sara'yı arayıp ona Nejat'a ulaşmasını söyledi. Gizlice Nejat'ın evine giden Sara, ona olan biteni ses kaydıyla anlattı.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 11

NEJAT KAZA GEÇİRDİ, ATEŞ KAÇIRILDI

Bir öğrencisinden yardım isteyen Nejat, Macide ile görüşmeye giderken kaza geçirdi.

Onunla iş birliği yapan Sara'nın oğlu Ateş'i de Kazım'ın adamları kaçırdı.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 12

NAZLI'DAN MACİDE'YE YARDIM

Aynı anlarda Kazım, babasının ölüm haberini alan ve Ankara'ya gitmek isteyen Nazlı'ya izin vermedi. Çok kızan Nazlı, Macide'yi arayarak onu annesiyle görüştüreceğini ifade etti.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 13

Tüm yaşananları anlatan Şermin, başta kızını ikna edemezken, Ahmet'i bıçaklayanın Nermin olduğunu ve Kazım'ın bunu bildiğini de söyledi.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 14

KAZIM, MACİDE'NİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Macide duyduklarıyla şoke olurken Kazım da onun çantasında bulduğu test sonucuyla eşinin hamile olduğunu öğrendi.

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 15

İşte Kazım'ın değişen tavırlarına ve Macide'nin gerçekleri öğrenmesine gelen yorumlardan bazıları...

"Macide inan artık annene"
"Kazım sen ne kötü bir adammışsın"
"Macide aç artık gözünü"
"Macide resmen tehlikede"
"Macide'nin olaylara karşı tavrı ne olacak acaba?"
"İlk defa Nermin'e üzüldüm"
"Kazım'dan kurtul Macide"

Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede" - 16

GECENİN UCUNDA 24. BÖLÜM TANITIM

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