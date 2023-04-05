Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede"

YASEMİN, NERMİN'İN PLANLARINI ÖĞRENDİ

Eve kıyafet almaya gelen Yasemin, Nermin'in ev alma planlarını duydu. Ona bir şey çaktırmadan odasına giden Yasemin, Kazım'a her şeyi anlattı.



Yalıya girdiği gibi Nermin'e her şeyi bildiğini söyleyip bağırmaya başlayan Kazım, eski eşinin üzerine gitti.