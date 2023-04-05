Gecenin Ucunda'da gerçekler ortaya çıktı! Macide resmen tehlikede"

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda, 4 Nisan akşamı 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kazım'ın engellemelerine rağmen gerçeklerin ortaya çıkması dikkat çekti.
Gecenin Ucunda son bölümde; Şermin polisler tarafından götürülürken; büyük bir şok yaşayan Macide kalakaldı.
Yaşadıklarını kaldıramayan ve bayılan Macide'yi Kazım tuttu. Hemen onu Cihangir'in götürüldüğü hastaneye yetiştirdi.
Hastanede hamile olduğunu öğrenen Macide, bunu Kazım'a söylemedi.
Olay sonrası Şermin'in yanına giden Nazlı, eğer dediği şekilde ifade verirse kimsenin Macide'ye dokunmayacağını belirtti.
Ardından Şermin kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanırken Macide, annesini görmek istedi.
Görüş sırasında Kazım'ı görünce gerçekleri söyleyemeyen Şermin, vedalaşırken Macide'ye "Sara'yı ara" dedi.
Kazım'a annesinin bu sözlerinden bahseden Macide, Sara'yı aradı. Ancak Kazım'ın şoförü Mehmet, onu Ateş ile tehdit etti. Sara da bu sebeple sessiz kalmak zorunda kaldı.
Eve kıyafet almaya gelen Yasemin, Nermin'in ev alma planlarını duydu. Ona bir şey çaktırmadan odasına giden Yasemin, Kazım'a her şeyi anlattı.
Yalıya girdiği gibi Nermin'e her şeyi bildiğini söyleyip bağırmaya başlayan Kazım, eski eşinin üzerine gitti.
Sancısı tutan Nermin, güçlükle odasına giderken Macide, Kazım'a tepki gösterdi.
Macide'nin yardımıyla doğuma giden Nermin, oğlu Taner'i sağlıkla kucağına aldı.
Ancak Kazım, bebeği alarak yalıya getirdi. Nermin'in nerede olduğunu soran Macide, "Sana bir gün veriyorum Kazım. Ya Nermin buraya gelir, bebeğine kavuşur ya da ben giderim" dedi.
Bu sırada kızını korumak isteyen Şermin, Sara'yı arayıp ona Nejat'a ulaşmasını söyledi. Gizlice Nejat'ın evine giden Sara, ona olan biteni ses kaydıyla anlattı.
Bir öğrencisinden yardım isteyen Nejat, Macide ile görüşmeye giderken kaza geçirdi.
Onunla iş birliği yapan Sara'nın oğlu Ateş'i de Kazım'ın adamları kaçırdı.
Aynı anlarda Kazım, babasının ölüm haberini alan ve Ankara'ya gitmek isteyen Nazlı'ya izin vermedi. Çok kızan Nazlı, Macide'yi arayarak onu annesiyle görüştüreceğini ifade etti.
Tüm yaşananları anlatan Şermin, başta kızını ikna edemezken, Ahmet'i bıçaklayanın Nermin olduğunu ve Kazım'ın bunu bildiğini de söyledi.
Macide duyduklarıyla şoke olurken Kazım da onun çantasında bulduğu test sonucuyla eşinin hamile olduğunu öğrendi.
İşte Kazım'ın değişen tavırlarına ve Macide'nin gerçekleri öğrenmesine gelen yorumlardan bazıları...
"Macide inan artık annene"
"Kazım sen ne kötü bir adammışsın"
"Macide aç artık gözünü"
"Macide resmen tehlikede"
"Macide'nin olaylara karşı tavrı ne olacak acaba?"
"İlk defa Nermin'e üzüldüm"
"Kazım'dan kurtul Macide"