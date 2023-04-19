Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor"

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı, Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan "Gecenin Ucunda", 18 Nisan Salı akşamı yayınlanan 25. bölümünde Macide'nin peşinden giden Kazım'ın geçirdiği kaza dikkat çekti.
Gecenin Ucunda son bölümde, Nermin ve bebeği karşılığında hayatını feda eden Macide, Kazım'ın istediği gibi odasına çıktı.
Nermin ve bebeğinin peşinden giden Nejat ise onları kendi evine götürdü. Macide'yi kurtarmak için de uğraşacağını ifade eden Nejat, onlara kol kanat gerdi.
Aynı anlarda Cihangir de ağabeyinin şirketi kendine devretmediğini ona yalan söylediğini öğrendi.
Sabah Şermin'in duruşmasına gitmek için ısrar eden Macide, Cihangir'in gelişiyle şoke oldu. İfade veren Cihangir, şikayetçi olmadı.
Macide mahkeme çıkışı tuvalette gizlice Nejat'la konuşurken, Cihangir de ağabeyini tehdit etti.
Kızını Kazım'ın yanında gören Şermin ise beraat aldığına bile sevinemedi.
Hapishaneden çıkar çıkmaz yalıya giden Şermin, kızını almak istese de başarılı olamadı. Annesine sarılan Macide ise "Kurtar beni anne" dedi.
Bu sırada Serra ve Zafer'i kaçıran Ahmet, Zafer'den Kazım'ı bitirecek belgeleri istedi.
Ahmet'in kendisini şirkete yollamasını fırsat bilen Zafer ise Kazım ile ilgili gizli belgeleri Cihangir'e vermeyi teklif etti.
Bu teklifi kabul eden Cihangir, Şermin'e Macide'yi kurtarmak için verdiği sözü tutmak için harekete geçti.
Macide'ye gizlice Kazım'ın suyuna koyması için uyku hapı ve telefon veren Cihangir, ondan haber beklediğini ifade etti.
Ancak gizli kamerayla her şeyi takip eden Kazım, ilaçlı suyu Macide'ninki ile değiştirdi. Cihangir fark etmeden de onu başka bir yere götürdü.
Sabah uyanınca şoke olan Macide, ortalığı dağıtıp sancılandı. Bunun üzerine kırık camları toplayan Kazım, elini kesince Macide ile dertleşti.
Annesi tarafından hiç sevgi görmediğini anlatan Kazım, Macide ile tanışınca sevilmeye layık olduğunu anladığını belirtti.
Daha önce Macide'ye yaptığı makarnadan hazırlayan Kazım, onun itiraz etmesine bozuldu.
O sırada evlatlık olduğunu öğrenen ve Ateş'e giden Yasemin, Kazım'ın Macide'yi götürdüğü arabanın plakasını söyledi.
Bu sayede Macide ve Kazım'ın bulan Cihangir ve Nejat, Macide'yi alıp giderken Kazım onları takip etti. Arabanın kontrolünü kaybeden Kazım, kaza yaptı. Macide de korkuyla eşinin yanına koştu.
Macide'nin kendisini esir tutmasına rağmen Kazım'ın yardımına koşması dikkat çekti.
"Macide bırak artık Kazım'ı"
"Kazım gerçekten hasta"
"Kazım bu yardımı hak etmiyor"
"Macide gerçekten Kazım'ı seviyor"
"Ahh Macide hâlâ seviyorsun her şeye rağmen"