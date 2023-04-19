Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor"

KAZIM PLANI BOZDU

Ancak gizli kamerayla her şeyi takip eden Kazım, ilaçlı suyu Macide'ninki ile değiştirdi. Cihangir fark etmeden de onu başka bir yere götürdü.

Sabah uyanınca şoke olan Macide, ortalığı dağıtıp sancılandı. Bunun üzerine kırık camları toplayan Kazım, elini kesince Macide ile dertleşti.