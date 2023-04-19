Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor"

Star TV'nin sevilen dizisi "Gecenin Ucunda", 18 Nisan Salı akşamı 25. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Macide'yi elinden kaçırmak istemeyen Kazım'ın kaza yapması damga vurdu. İşte Gecenin Ucunda son bölümde yaşananlar...

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 1

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı, Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan "Gecenin Ucunda", 18 Nisan Salı akşamı yayınlanan 25. bölümünde Macide'nin peşinden giden Kazım'ın geçirdiği kaza dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 2

MACİDE KENDİ HAYATINI FEDA ETTİ

Gecenin Ucunda son bölümde, Nermin ve bebeği karşılığında hayatını feda eden Macide, Kazım'ın istediği gibi odasına çıktı.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 3

NEJAT'TAN NERMİN'E YARDIM

Nermin ve bebeğinin peşinden giden Nejat ise onları kendi evine götürdü. Macide'yi kurtarmak için de uğraşacağını ifade eden Nejat, onlara kol kanat gerdi.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 4

CİHANGİR, ŞERMİN'İ KURTARDI

Aynı anlarda Cihangir de ağabeyinin şirketi kendine devretmediğini ona yalan söylediğini öğrendi.

Sabah Şermin'in duruşmasına gitmek için ısrar eden Macide, Cihangir'in gelişiyle şoke oldu. İfade veren Cihangir, şikayetçi olmadı.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 5

Macide mahkeme çıkışı tuvalette gizlice Nejat'la konuşurken, Cihangir de ağabeyini tehdit etti.

Kızını Kazım'ın yanında gören Şermin ise beraat aldığına bile sevinemedi.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 6

"KURTAR BENİ ANNE"

Hapishaneden çıkar çıkmaz yalıya giden Şermin, kızını almak istese de başarılı olamadı. Annesine sarılan Macide ise "Kurtar beni anne" dedi.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 7

AHMET'TEN YENİ PLAN

Bu sırada Serra ve Zafer'i kaçıran Ahmet, Zafer'den Kazım'ı bitirecek belgeleri istedi.

Ahmet'in kendisini şirkete yollamasını fırsat bilen Zafer ise Kazım ile ilgili gizli belgeleri Cihangir'e vermeyi teklif etti.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 8

CİHANGİR'DEN MACİDE'YE YARDIM

Bu teklifi kabul eden Cihangir, Şermin'e Macide'yi kurtarmak için verdiği sözü tutmak için harekete geçti.

Macide'ye gizlice Kazım'ın suyuna koyması için uyku hapı ve telefon veren Cihangir, ondan haber beklediğini ifade etti.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 9

KAZIM PLANI BOZDU

Ancak gizli kamerayla her şeyi takip eden Kazım, ilaçlı suyu Macide'ninki ile değiştirdi. Cihangir fark etmeden de onu başka bir yere götürdü.

Sabah uyanınca şoke olan Macide, ortalığı dağıtıp sancılandı. Bunun üzerine kırık camları toplayan Kazım, elini kesince Macide ile dertleşti.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 10

Annesi tarafından hiç sevgi görmediğini anlatan Kazım, Macide ile tanışınca sevilmeye layık olduğunu anladığını belirtti.

Daha önce Macide'ye yaptığı makarnadan hazırlayan Kazım, onun itiraz etmesine bozuldu.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 11

KAZIM KAZA GEÇİRDİ

O sırada evlatlık olduğunu öğrenen ve Ateş'e giden Yasemin, Kazım'ın Macide'yi götürdüğü arabanın plakasını söyledi.

Bu sayede Macide ve Kazım'ın bulan Cihangir ve Nejat, Macide'yi alıp giderken Kazım onları takip etti. Arabanın kontrolünü kaybeden Kazım, kaza yaptı. Macide de korkuyla eşinin yanına koştu.

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 12

Macide'nin kendisini esir tutmasına rağmen Kazım'ın yardımına koşması dikkat çekti.

"Macide bırak artık Kazım'ı"
"Kazım gerçekten hasta"
"Kazım bu yardımı hak etmiyor"
"Macide gerçekten Kazım'ı seviyor"
"Ahh Macide hâlâ seviyorsun her şeye rağmen"

Gecenin Ucunda'da Kazım ölecek mi? "Macide gerçekten seviyor" - 13

GECENİN UCUNDA FİNAL FRAGMANI

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