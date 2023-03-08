Gecenin Ucunda'da Kazım'a büyük ihanet! 'Nazlı'nın gerçek yüzünü görmeli'

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, 7 Mart akşamı 19. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Nazlı ile Macide'nin karşı karşıya gelmesi ve akabinde yaşananlar gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; Kazım, Nejat'ın ardından şirkete gelen Macide'yi görünce şoke oldu. İkilinin birlikte çalışacağını öğrenen Kazım, onlarla iş yapmayı kabul etti.
O sırada Ankara'dan dönen Nazlı, Kazım'ın tanıtım ekibi ile toplantıda olduğunu duyunca bozuldu. Ekipte Nejat ve Macide'nin olduğunu görünce de Kazım'a sitem etti.
Aynı anlarda Şermin ve Cihangir'in videosunu göstermek için Cihangir ile buluşan Nermin, Kazım ve Macide'nin arasını bozacak bir skandal yaratmasını istedi.
Macide, akşam Kazım'ın istediği sunumu hazırlamak için Nejat ve ekiple birlikte çalışacağını eşine bildirdi. Buna bozulan Kazım ise kendi dosyasını bitirdiğini ifade eden Nazlı'yı yalıya davet etti.
Kazım ile birlikte çalışan Nazlı ise o odadan çıkınca Macide'yi aradı. Kazım'ın kendisini yalıya çağırdığını ama çok üşüdüğünü belirtip "Senden bir hırka alabilir miyim?" dedi.
Buna çok sinirlenen Macide ise Nazlı'nın ardından kendisini arayan Kazım'a eve daha geç geleceğini söyledi. Kazım Işık da bu duruma bozuldu.
Ertesi sabah toplantıda iki ekibi de dinleyen Kazım Işık, Nazlı'nın canlı yayına çıkma fikrini mantıklı bulduğunu ve kullanacağını söyledi. Bu duruma çok bozulan Macide ise toplantıyı terk etti.
Eve gittiğinde Cihangir ve Şermin ile konuşan Kazım, onların birlikte olduğunu öğrenince şoke oldu. Nermin'in Nazlı ile ikisinin basılmasını istediğini duyunca sinirlenen Kazım, eski eşine bu videoyu ortaya çıkarırsa onu evden kovacağını söyledi.
Nazlı'nın istediği gibi canlı yayına çıkan Kazım, sunucunun ailesi, Nermin'in hamileliği ve Ahmet ile ilgili soruları sonrası yayını terk etti. Bu durumu organize eden Ahmet, Serra ile olanları kutlarken Nazlı, başarısızlığıyla darmadağın oldu.
Yayın sonrası Nejat, Macide ve Nazlı ile durum değerlendirmesi yapan Kazım, Macide ve ekibine güvenerek parti fikrini kabul etti. Bu sırada evde rahatsızlanan Nermin, yardımcılarla gittiği hastanede Kazım'ı aradı. Ancak Kazım açmayınca çok sinirlenen Nermin, Şermin ile Cihangir'in videosunu kullanmayı düşündü.
Parti günü Nazlı'ya bu videoyu kullanmayı teklif eden Nermin, onu ikna etmek için çabalarken durumu lehine çevirmek isteyen Nazlı bunu kabul etti. Kazım konuşma yaptığı sırada barkovizyonda Cihangir ve Şermin'in videosunun olması büyük yankı uyandırdı.
Nermin ile iş birliği yapan Nazlı'nın Kazım'a ihanetine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Kazım artık Nazlı'nın gerçek yüzünü görmeli"
"Nazlı inanamıyorum sana"
"Nermin ne zaman bırakacaksın bu kötülüğü?"
"Nazlı sadece Macide'ye inat için yapılır mı bu?"
"Nermin yapacağını yaptı"
"Nazlı aradığı fırsatı buldu"
"Kazım, Macide'yi dinlemesi gerektiğini öğrenecek"