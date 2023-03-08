Gecenin Ucunda'da Kazım'a büyük ihanet! 'Nazlı'nın gerçek yüzünü görmeli'

NAZLI, MACİDE'Yİ ARADI

Kazım ile birlikte çalışan Nazlı ise o odadan çıkınca Macide'yi aradı. Kazım'ın kendisini yalıya çağırdığını ama çok üşüdüğünü belirtip "Senden bir hırka alabilir miyim?" dedi.



Buna çok sinirlenen Macide ise Nazlı'nın ardından kendisini arayan Kazım'a eve daha geç geleceğini söyledi. Kazım Işık da bu duruma bozuldu.