Gecenin Ucunda'da kim vuruldu? "Kazım'dan kurtul Macide"

SERRA YALIYI BASTI

Zafer'e geri dönmek için ancak başaramayan Serra, yalıya silahla gelip olay çıkarttı. Şermin'e de "Macide'yi de al git buradan. Yoksa o da ya delirecek ya da ölecek" dedi.

Serra'yı durduran Kazım, Şermin'in silahı eline almasıyla şoke oldu. Cihangir de ona durmasını söylese de ikna edemedi.