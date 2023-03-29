Gecenin Ucunda'da kim vuruldu? "Kazım'dan kurtul Macide"

Star TV'de yayınlanan ve Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, 28 Mart Salı akşamı 22 bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde; Kazım ve Şermin arasındaki gerginlik sonrası yaşananlar gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; Nejat'a inanmayan Macide, onu evinden yolladı. Bunun üzerine küplere binen ve haklılığını ispatlamak isteyen Nejat, Nazlı'dan yardım istedi.
Nejat'a yardım etmeyi kabul eden Nazlı, planı sordu. Bunun üzerine Nejat da "Ben Macide'yi sana getireceğim. Sen de olan biten her şeyi, onunla çalıştığını anlatacaksın. Macide de Kazım'ın gerçek yüzünü görecek" dedi.
Ertesi sabah okula giden Macide, Nejat ile yüzleşti. Nejat'ın "Senin kocan bir narsist" demesine kızan Macide, ona iyi olmadığını söyledi.
Bunun üzerine Nejat, Macide'ye "Nazlı ile bir konuş" dedi. Nazlı'nın İstanbul'da olduğunu öğrenince şaşıran Macide, bu teklifi kabul etti.
İkilinin bu konuşmasını Kazım'ın şoförü dinledi. Macide ve Nejat'ı kapıda görünce şaşıran Nazlı, hiçbir şeyden haberi olmadığını ifade etti.
Nejat olanlara çok sinirlenirken Macide, orayı terk etti. İkili gittiğinde ise içeriden Kazım çıktı. Gitmek isteyen Nazlı'yı yollamayan Kazım, "Söylediklerimi yaparsan başın ağrımaz" dedi.
Bunun ardından çaresiz kalan ve Macide'nin annesi Şermin'le konuşan Nejat onu da inandıramadı.
Ancak akşam evde mutfağa inen Şermin, Berrin ve Kazım'ın konuşmalarına kulak misafiri oldu.
Ahmet ölecek diye çok korktuğunu söyleyen ve Kazım'a hesap soran Berrin, "Sen nasıl evladını korumak için karına Nermin'in Ahmet'i bıçakladığını söylemediysen ben de o yüzden sustum" diye bağırdı.
Bunları duyan Şermin ise Nejat'ı arayarak özür diledi. Ardından Sara'ya olup biteni anlatan Şermin, bir seyahat organize edip her şeyi söyleyeceğini açıkladı.
Ancak şoförü sayesinde Şermin'in Nejat ile iş birliği yaptığını öğrenen Kazım, kayınvalidesini ölümle tehdit etti.
Kazım'dan korkan Şermin ise Sara'yı arayıp Macide'yi yalıya yollamamasını ve ona her şeyi anlatmasını tembihledi.
Zafer'e geri dönmek için ancak başaramayan Serra, yalıya silahla gelip olay çıkarttı. Şermin'e de "Macide'yi de al git buradan. Yoksa o da ya delirecek ya da ölecek" dedi.
Serra'yı durduran Kazım, Şermin'in silahı eline almasıyla şoke oldu. Cihangir de ona durmasını söylese de ikna edemedi.
Yalının kapısında Sara ile konuşan Macide, onun "Kaç oradan çok kötü şeyler olacak" sözlerine anlam veremezken silah sesi duydu.
İçeriye koşan Macide, annesini tabancıyla görüp şoke olurken Berrin'in "Katiller, oğlumu öldürdünüz" sözleri dikkat çekti.
Kazım'ın değişimi ve Şermin'in kontrolünü kaybetmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Kazım'a ne oldu böyle"
"Şermin ne yaptın sen?"
"Kazım'dan kurtar kendini Macide"
"Macide çok üzülecek"
"Şermin panikleyip kontrolünü kaybetti"
"Kazım'a inanamıyorum"
"Macide bitir bu evliliği"