Gecenin Ucunda'da Macide ve Kazım'dan baskın! 'Güle Güle Nazlı'

MACİDE VE ŞERMİN YÜZLEŞTİ

Bu sırada arabanın anahtarını alan Macide, Sara'ya gitti. Annesinin oraya geleceğinden emin olan Macide, Şermin gelince onunla yüzleşmek istedi. Annesine "Senden hiçbir şey istemiyorum. Benim için birçok fedakarlık yaptın. Şimdi hayatını yaşamak istemen çok normal. Ama bu adam benim kocamın kardeşi olmak zorunda mıydı? Seni o eve bana destek ol diye çağırdım. Ama sen, beni Berrin Hanım'ın kucağına attın. Anlıyorum ki ben hiçbir zaman senin evladın olamayacağım, sen de hiçbir zaman benim annem olamayacaksın" dedi.