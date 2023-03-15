Gecenin Ucunda'da Macide ve Kazım'dan baskın! 'Güle Güle Nazlı'

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, 14 Mart akşamı 20. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Macide ile Kazım'ın, Cihangir-Şermin aşkını ortaya çıkartan Nermin'e kimin yardım ettiğini bulmak için verdiği çaba gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; Şermin ve Cihangir'in videosunun yayınlanmasından sonra Kazım, yaptığı konuşmada eşinden ilham aldığını ve düşmanlarının kendisini bu şekilde yıkamayacağını ifade etti. Kazım Işık yaptığı açıklama sonrası tebrikleri kabul ederken, Şermin pişmanlık duydu.
Berrin Hanım'ın Macide'ye tepkisine sert çıkan Kazım, "Yeter. Karımla böyle konuşamazsın anne" dedi. Eve gittiklerinde "Şermin'in eşyalarını attıracağım" diyen Berrin'e cevap vermeyen Macide, eşi Kazım'a "Bırak ne istiyorsa yapsın" dedi.
Macide yalnız kalmak isteyince Nermin'in odasına giden Kazım, onun bıraktığı notu buldu. Hemen Nazlı'yı arayan Kazım, Nermin'in evi terk ettiğini ve onu bulmaları gerektiğini ifade etti.
Bu sırada arabanın anahtarını alan Macide, Sara'ya gitti. Annesinin oraya geleceğinden emin olan Macide, Şermin gelince onunla yüzleşmek istedi. Annesine "Senden hiçbir şey istemiyorum. Benim için birçok fedakarlık yaptın. Şimdi hayatını yaşamak istemen çok normal. Ama bu adam benim kocamın kardeşi olmak zorunda mıydı? Seni o eve bana destek ol diye çağırdım. Ama sen, beni Berrin Hanım'ın kucağına attın. Anlıyorum ki ben hiçbir zaman senin evladın olamayacağım, sen de hiçbir zaman benim annem olamayacaksın" dedi.
Sabah Kazım'ın yüzüne bakamayan Macide, utandığını ifade etti. Bunun üzerine kimsenin onları üzmesine izin vermeyeceğini belirten Kazım, Şermin-Cihangir ilişkisini bildiğini Macide'den gizledi.
Bunu hazmedemeyen Macide, Nejat'la keyifli bir akşam geçirdi. Macide yalıya dönmek istemediği için onu kendi evine götüren Nejat, Kazım'a haber verdi. Çok kızan Kazım Işık, hemen gidip eşini eve getirdi.
Nermin'in kendisinde kalmasından rahatsız olsa da çaresiz olan Nazlı, ona telefon ayarladı. Hayati olmadığı sürece ona mesaj atmaması için uyardı. Ancak Nazlı şirkete gittiğinde Nermin ona "Yalıdan kimliğimi alabilir misin?" diye mesaj attı.
Bu mesajı gören Nejat ise Macide'ye her şeyi anlattı. Nazlı'nın Nermin ile iş birliği yaptığını anlayan Macide, Nermin'in onun evinde olduğunu kanıtlamak için oraya gitti.
Macide gelince Nermin'i içeri saklayan Nazlı, onun neden geldiğini sordu. Macide ise durumu çaktırmadan Kazım'a sürpriz bir tatil organize etmek istediğini ifade etti. Onun gelişinden şüphelenen Nazlı, Nermin'e gidebileceği bir ev buldu.
Aynı anlarda Nermin'i camda gören Macide, bu durumu Kazım'a anlatmak için onu arasa da ulaşamadı. Nejat da Kazım'ı alıp oraya getirmeyi teklif etti.
Nermin'in eşyalarını hazırlayıp onu ayarladığı eve göndermek için kapıyı açan Nazlı, karşısında Macide ve Kazım'ı görünce şoke oldu.
Macide ve Kazım'ın Nermin ile Nazlı'nın iş birliği yaptığını anlaması ve onları yakalamasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Macide çözdü olayı"
"Güle güle Nazlı"
"Ne yazık ki yakalandın Nazlı"
"Harika bitti"
"Nazlı hırsı yüzünden yaptığı hatanın bedelini kovularak ödeyecek"
"Nihayet bu kriz de bitti"
"Ah Nermin, Nazlı'nın başını yaktın"