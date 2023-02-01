Gecenin Ucunda’da Macide’den rest! ‘Artık karar ver Kazım Işık’

BERRİN’DEN NERMİN’E GÖZDAĞI

Kazım ile Berrin’in konuştuklarını duyan Nermin, kayınvalidesini sıkıştırıp “Kazım’ı devredışı bırakıp Ahmet’i başa geçirmek, her şeyi kontrol etmek istiyorsun” dedi. Sinirlenen Berrin de Nermin’in boğazına sarılarak onun sayesinde yalıda kaldığını ifade etti.

Gece Cihangir ile birlikte oyun oynayan Nermin ise sabah onunla birlikte uyanınca şoke oldu. O sırada odaya gelen Nermin ise yerde Cihangir’in kolyesini görünce şüphelendi.