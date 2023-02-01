Gecenin Ucunda’da Macide’den rest! ‘Artık karar ver Kazım Işık’

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 31 Ocak Salı akşamı 17. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; sorunlarını çözen Macide ile Kazım’ın Nazlı’nın planı yüzünden yaşadığı gerginlik gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; Macide’nin boşanma açıklaması sonrası ne yapacağını bilemeyen Kazım ve Nazlı, lansmanı iptal etti. Macide’nin gidişi sonrası içeriye giren Kazım, kardeşi Ahmet’e orada ne işi olduğunu sorup bir daha onu kendisinin ve karısının etrafında görmek istemediğini belirtti.
Nazlı ile holdinge geçen Kazım, partiden gelen telefona nasıl cevap vereceğini bilemezken Nazlı devreye girerek bu skandalı 24 saat içinde çözeceğini ifade etti.
Ahmet ile Serra’yı yan yana görünce deliye dönen Zafer ise kendisine rekafat eden Cihangir’in arabasından sessizce indi. Soluğu Ahmet ile Serra’nın kapısında alan Zafer, Ahmet’e saldırdı. Serra’yı da tehdit ederek oradan ayrıldı.
O sırada yalıya dönen Macide, eşyalarını toplayıp yalıyı terk etti. Macide’nin gidişiyle zevkten dört köşe olan Nermin ve Berrin’den Nermin, Ahmet’in döndüğünü ve Serra ile nişanlandığını öğrenince fenalaştı.
Kazım’a Macide’nin gönlünü alması gerektiğini söyleyen Nazlı, basın mensuplarını ayarlayarak düğmeye bastı. Kazım, kafasını toparlamaya çalışırken Cihangir de Ahmet-Serra ikilisi hakkında Nazlı’ya bilgi verdi. Yalıya dönen Kazım, Macide’yi ararken annesiyle lafladı. Annesi Berrin’e Ahmet’i onun çağırdığını bildiğini ifade etti.
Kazım ile Berrin’in konuştuklarını duyan Nermin, kayınvalidesini sıkıştırıp “Kazım’ı devredışı bırakıp Ahmet’i başa geçirmek, her şeyi kontrol etmek istiyorsun” dedi. Sinirlenen Berrin de Nermin’in boğazına sarılarak onun sayesinde yalıda kaldığını ifade etti.
Gece Cihangir ile birlikte oyun oynayan Nermin ise sabah onunla birlikte uyanınca şoke oldu. O sırada odaya gelen Nermin ise yerde Cihangir’in kolyesini görünce şüphelendi.
O anlarda yalıdan çıkan Kazım ise Macide’nin boşanma davası için Vedat ile konuştuğunu öğrendi. Nazlı’dan eşinin kaldığı oteli de öğrendi. Macide ile konuşmak istediğini söyleyip odaya giren Kazım, boşanmanın sebebini merak ettiğini söyledi. Eşine çabalamadığı için kızan Macide’yi kedine çeken Kazım ise “Seni çok seviyorum Macide” dedi.
Ardından barışan ikiliden Macide, basına yeni bir açıklama yapabileceğini ifade etti. Bunun üzerine Kazım, Nazlı’ya planı iptal etmelerini mesaj attı. Ancak sabah otelden çıkarken Nazlı’nın ayarladığı gazeteciler geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Kazım, Macide’yi istediği yerde bırakıp Nazlı’yı aradı. Kazım, “Macide bu planı öğrenirse beni asla affetmez” derken Nazlı da bunun ortaya çıkmayacağını belirtti.
Alışveriş merkezinde üniversiteden arkadaşı Nejat ile karşılaşan Macide, onun doktora teklifini kabul etmedi. Akşam yemeğinde bu konuyu anlatırken de Kazım’ın “Bu süreçte bana konsantre olursun” sözlerine bozuldu.
O sırada Serra’nın Ahmet ile paylaştığı fotoğrafı gören Nazlı, yalıya geldi. Kazım’a bu konuda onları desteklemesi gerektiğini belirtti. Nazlı’yla eşinin yanına giden Macide, ikisinin basın mensuplarını ayarladığını duydu. Durumu çaktırmayan Macide, gece her şeyi duyduğunu söyledi. Kazım, bunu iptal etmeye çalışsa da başarılı olamadığını anlatsa da eşini inandıramadı.
Macide, “Yaptıkların gerçek değilmiş meğer. Kendini basının önünde aklamak içinmiş. Ama bundan sonra ben de senin yaptığın gibi kendi hayatıma odaklanacağım. Okula dönüyorum” dedi. Kazım da bunu kabul etmeyerek Macide’ye kendisiyle Ankara’ya geleceğini söyledi.
Sabah Macide’yi evde bulamayan Kazım, onun bilgisayarından başvuru yaptığı üniversiteyi gördü. Işık çiftini almaya gelen Nazlı ise olanları öğrenince Macide’yi ikna etmelerini söyledi. Eşinin ikna olmayacağını bildiğini söyleyen Kazım Işık ise onsuz Ankara’ya gideceğini ifade etti.
Doktora için başvuru yapan Macide ise Nejat’ın da ısrarıyla misafir öğrenci olarak derse girmeyi kabul etti. Kazım yolda partiden gelen telefon sonrası Macide’yi ikna etmek için üniversiteye gitti. Ancak Macide de dersi olduğunu ve onunla gitmeyeceğini söyledi.
Kazım’ın Macide’ye olan tavırları ve ikilinin arasının günden güne gerilmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Macide ortalığı yaktı”
“Kazım’a yaptığı hiçbir hareket yakışmadı”
“Nazlı gerçekten pes sana da”
“Kazım, Macide’yi seviyor mu nefret mi ediyor belli değil”
“Macide’nin gözü nihayet açıldı”
“Kazım, Macide’nin yaptığı her şeyi hak ediyor”
“Kazım Işık artık karar ver. Karını seviyor musun sevmiyor musun?”