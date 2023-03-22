Gecenin Ucunda'da Nejat'tan Macide'ye uyarı! 'Kazım kontrolünü kaybetti'

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, 21 Mart akşamı 21. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Macide ile Kazım'ın Nermin nedeniyle yaşadığı kriz ve Nejat'tan kurtulmak isteyen Kazım'ın yaptıkları gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; Macide sayesinde Nazlı ve Nermin'i birlikte gören Kazım, şoke oldu. Kazım, Nermin'i eve gönderirken Macide de Nazlı'ya "Sen tam bir hayal kırıklığısın" dedi.
Yalıya döndüklerinde Nermin'e kızan Kazım, eski eşi kendisini bebekle tehdit edince aldığı nefes dahil etrafındaki her şeyin kendisinin olduğunu söyledi. Odasına çıkarken Macide'yi gören Nermin, "Bana yapan sana da yapar. Sen bugünü hiç unutma" dedi.
Odaya çıktığında Kazım ile konuşan Macide, Nermin'i neden hiçbir şey olmamış gibi eve getirdiğini sordu. Nermin'in ruh sağlığının yerinde olmadığını belirten Kazım, Nazlı'ya hesap sormaya gitti.
Kazım'a hırsına yenik düştüğünü ifade eden Nazlı, Ankara'ya döneceğini söyledi. Buna müsaade etmeyeceğini belirten Kazım, "Seninle ne yapacağıma karar verene kadar buradasın" dedi.
Ertesi sabah Kazım'a Nejat ve Macide'nin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını veren Nazlı, bunu bilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Kazım, birlikte çalışacaklarını ancak yetkilerini kısıtlayacağını açıkladı.
Nejat'tan rahatsız olan Kazım, adamlarını onun evine yollayıp Macide ile ilgili bir kanıt aradı. Ancak bir şey bulamayan Mehmet, Kazım'a kirpiyi getirdi.
Nermin ve Berrin, Macide'nin evden gitmesi için ortak plan yapıp onun üzerine gitti. İkisinin annesiyle ilgili üzerine gelen Macide, Kazım'a sitem etti. Kazım da annesini suçlayınca evden çıkan Macide soluğu Sara'nın evinde aldı.
Herkesin hayatına kaldığı yerden devam ettiğini söyleyen Macide, Şermin'i yalıya götürdü. Ardından da ev halkına annesinin de onlarla yaşayacağını ifade etti.
Sabah Kazım ve Macide ile toplantı yapan Nejat, Kazım'ın önündeki kirpiyi görünce şoke oldu. Olanı biteni anlayan Nejat, ses çıkarmadı. Macide'nin okula gitmesiyle Nejat ile baş başa kalan Kazım, ona tek yöne Ankara bileti uzattı.
Sinirlenen ve bu teklifi kabul etmeyen Nejat'ı göndermek isteyen Kazım, onu üniversiteden kovdurdu.
Bu arada Macide'ye uzak davranan Nejat, kovulduğunu öğrenince çok öfkelendi. Birlikte tatile gitmeye hazırlanan Macide ve Kazım'ın karşısına dikilen Nejat, Kazım'ın yaptıklarını anlatıp "Sen bir zorbayla evlisin Macide!" dedi.
Kazım'ın Nejat'a yaptıklarına sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları...
"Kazım iyice kontrolünü kaybetti"
"Macide umarım Kazım Işık'tan kurtulursun"
"Kazım resmen bambaşka biri oldu"
"Nejat haklı. Kazım, Macide'yi hak etmiyor"
"Kazım ne ara böyle bir insan oldu"
"Aç artık gözünü Macide"