Gecenin Ucunda'da Nejat'tan Macide'ye uyarı! 'Kazım kontrolünü kaybetti'

KAZIM'DAN NERMİN'E REST

Yalıya döndüklerinde Nermin'e kızan Kazım, eski eşi kendisini bebekle tehdit edince aldığı nefes dahil etrafındaki her şeyin kendisinin olduğunu söyledi. Odasına çıkarken Macide'yi gören Nermin, "Bana yapan sana da yapar. Sen bugünü hiç unutma" dedi.

Odaya çıktığında Kazım ile konuşan Macide, Nermin'i neden hiçbir şey olmamış gibi eve getirdiğini sordu. Nermin'in ruh sağlığının yerinde olmadığını belirten Kazım, Nazlı'ya hesap sormaya gitti.