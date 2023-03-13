Gecenin Ucunda'nın 20. bölümünde neler olacak? Macide, Nazlı’nın peşine düşüyor

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 14 Mart Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
14 Mart Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Cihangir ve Şermin’in arasındaki gizli ilişkinin, tüm davetlilerin önünde ortaya çıkmasıyla Macide çok büyük bir yıkım yaşamıştır.
Her ne kadar Kazım durumu toparlamaya çalışsa da Macide, Şermin ve Cihangir’e karşı çok öfkelidir. Nazlı ise yarattığı yıkımı uzaktan, sinsice izlemekte, Macide yüzünden kaybettiği etkisini geri kazanmaya çalışmaktadır.
Ancak işler hiç de beklediği gibi olmayacak, Macide ondan şüphelenecek ve kurduğu kumpasla ilgili peşine düşecektir.
Nazlı’nın gerçek yüzünü Kazım’a göstermek için uğraşan Macide’nin başarıya ulaşmasına çok az kalmıştır.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Hazal Benli, Umut Kaya ve Altuğ Elveriş ’in yer aldığı ‘Gecenin Ucunda’nın yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür’ün yaptığı dizinin senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.