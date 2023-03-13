Gecenin Ucunda'nın 20. bölümünde neler olacak? Macide, Nazlı’nın peşine düşüyor

Her ne kadar Kazım durumu toparlamaya çalışsa da Macide, Şermin ve Cihangir’e karşı çok öfkelidir. Nazlı ise yarattığı yıkımı uzaktan, sinsice izlemekte, Macide yüzünden kaybettiği etkisini geri kazanmaya çalışmaktadır.