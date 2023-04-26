Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü"

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 25 Nisan Salı akşamı 26. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final bölümünde, Macide'nin dönüşümü dikkat çekti.
Gecenin Ucunda son bölümde; Macide'nin peşinden giden Kazım, kaza yaptı.
Cihangir, Nejat ve Macide, apar topar Kazım'ı hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi olan Kazım, yoğun bakımda tedavi görürken polis de Macide'ye olay yerinde fren izi olmadığını ve intihar şüphesi üzerinde durduklarını söyledi.
Kazım'ın yanına yoğun bakıma giren Macide, "Vedalaş diyorlar bana. Ben şimdi sana nasıl veda edeyim? Ben sana şifa olmak isterken ölümüne sebep oldum. Lütfen uyan Kazım. Sana söz veriyorum. Uyanırsan yanından ayrılmayacağım, hep elini tutacağım. Yeter ki uyan" dedi.
Bu sırada Kazım, parmağını kıpırdattı.
Günler sonra iyileşen Kazım, hastaneden çıkarken Macide, Sara'ya ve annesine; eşini bırakamayacağını "Kazım'ı intihara ben sürükledim. Bensiz yaşayamayacağı için intihar etti" sözleriyle ifade etti.
Eve döndüklerinde bir şey hatırlamayan Kazım, Nermin ve Taner'i sordu. Macide ise bebeğin annesiyle kalmasına karar verdiğini ve onların başka bir evde kaldığını söyledi.
Yalıda olduğu sürece kötü günlerini hatırlayan Macide, her şeye rağmen Kazım ile ilgilenmeye devam etti.
Ertesi gün Nermin ile buluşan Kazım ve Macide'den Kazım Işık, oğlunu kucağına alınca Nermin'in kendisine yalvardığı anı hatırladı.
Ardından Nermin'e bebeği nasıl ona verdiğini soran Kazım, Macide ve Nermin farklı şeyler söyleyince şüphelendi.
Yalıya döndüklerinde Macide, hamile olduğunu söyleyince Kazım, her şeyi hatırladı. Macide'ye zarar vermekten korkan Kazım, kaldığı sürece pişman olacağını söyleyip "Git buradan Macide" diyerek onu yolladı.
Buna izin vermeyeceğini söyleyen Berrin Işık ise Macide'nin peşinden giderek "Benim olan benimle kalır" diyerek onu kaçırdı.
Tanımadığı bir yerde uyanan Macide, Berrin Hanım'ın kendisini kaçırdığını anlayınca korkuya kapıldı.
Aynı anlarda şirketin Cihangir'e takdimi için düzenlenen partide, Yasemin evlatlık olduğunu açıkladı.
O sırada Macide'yi Berrin'in kaçırdığını öğrenen Şermin, polisler eşliğinde geldi. Berrin Hanım, "adam kaçırma" suçuyla tutuklandı.
Kapatıldığı evde sancılanan Macide ise Berrin'den emir gelmediği için kapıdaki adamlar tarafından hastaneye götürülmedi.
Berrin yerini itiraf edince Macide'yi almaya giden Kazım, onu hastaneye götürdü. Ancak bebeklerini kaybeden Macide de Kazım da yıkıldı.
Aradan geçen 1 yılın ardından Şermin, kendisine miras kalan konağı temizlerken, "Keşke Macide de burada olsaydı" dedi.
Kutlama için bir araya gelen yakın dostlardan Nermin ve Nejat, evlenmeye karar verdiğini belirtti.
Yalıda mutsuz bir hayat süren Macide ise Ahmet'in yolculukta tanışıp eve getirdiği Nadire'yi kendisine benzetti.
Onu bu aileden uzak durması konusunda uyaran Macide, Nermin'e benzediğini fark edince aydınlandı.
Sinir krizi geçiren Macide, yalıyı ateşe verdi. "Her şey hayrıma gelişiyor" diyen Macide, köpeğini de alarak uzaklaştı.
Gecenin Ucunda final bölümünde Macide'nin yaşadıklarına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Dizinin sonunda Macide'yi böyle görmek istemezdim"
"Ah Işık Ailesi sizden korkulur"
"Nermin'e dönüştüğünü fark edince kendine geldi"
"Kazım gerçekten sevmemiş Macide'yi"
"Macide bunları hak etmedi"
"Macide'nin sonunun Nermin gibi olması üzdü"