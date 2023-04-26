Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü"

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı "Gecenin Ucunda" dizisi, 25 Nisan akşamı final bölümüyle ekrana veda etti. Dizinin 26. bölümüne; Macide'nin kaderine karşı gelmesi damga vurdu.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 1

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 25 Nisan Salı akşamı 26. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final bölümünde, Macide'nin dönüşümü dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 2

KAZIM İNTİHAR ETTİ

Gecenin Ucunda son bölümde; Macide'nin peşinden giden Kazım, kaza yaptı.

Cihangir, Nejat ve Macide, apar topar Kazım'ı hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi olan Kazım, yoğun bakımda tedavi görürken polis de Macide'ye olay yerinde fren izi olmadığını ve intihar şüphesi üzerinde durduklarını söyledi.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 3

"LÜTFEN UYAN"

Kazım'ın yanına yoğun bakıma giren Macide, "Vedalaş diyorlar bana. Ben şimdi sana nasıl veda edeyim? Ben sana şifa olmak isterken ölümüne sebep oldum. Lütfen uyan Kazım. Sana söz veriyorum. Uyanırsan yanından ayrılmayacağım, hep elini tutacağım. Yeter ki uyan" dedi.

Bu sırada Kazım, parmağını kıpırdattı.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 4

MACİDE, KAZIM İLE BİRLİKTE YALIYA DÖNDÜ

Günler sonra iyileşen Kazım, hastaneden çıkarken Macide, Sara'ya ve annesine; eşini bırakamayacağını "Kazım'ı intihara ben sürükledim. Bensiz yaşayamayacağı için intihar etti" sözleriyle ifade etti.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 5

KAZIM, OĞLUNU SORDU

Eve döndüklerinde bir şey hatırlamayan Kazım, Nermin ve Taner'i sordu. Macide ise bebeğin annesiyle kalmasına karar verdiğini ve onların başka bir evde kaldığını söyledi.

Yalıda olduğu sürece kötü günlerini hatırlayan Macide, her şeye rağmen Kazım ile ilgilenmeye devam etti.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 6

KAZIM ŞÜPHELENDİ

Ertesi gün Nermin ile buluşan Kazım ve Macide'den Kazım Işık, oğlunu kucağına alınca Nermin'in kendisine yalvardığı anı hatırladı.

Ardından Nermin'e bebeği nasıl ona verdiğini soran Kazım, Macide ve Nermin farklı şeyler söyleyince şüphelendi.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 7

"GİT BURADAN MACİDE"

Yalıya döndüklerinde Macide, hamile olduğunu söyleyince Kazım, her şeyi hatırladı. Macide'ye zarar vermekten korkan Kazım, kaldığı sürece pişman olacağını söyleyip "Git buradan Macide" diyerek onu yolladı.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 8

BERRİN, MACİDE'Yİ KAÇIRDI

Buna izin vermeyeceğini söyleyen Berrin Işık ise Macide'nin peşinden giderek "Benim olan benimle kalır" diyerek onu kaçırdı.

Tanımadığı bir yerde uyanan Macide, Berrin Hanım'ın kendisini kaçırdığını anlayınca korkuya kapıldı.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 9

BERRİN HANIM TUTUKLANDI

Aynı anlarda şirketin Cihangir'e takdimi için düzenlenen partide, Yasemin evlatlık olduğunu açıkladı.

O sırada Macide'yi Berrin'in kaçırdığını öğrenen Şermin, polisler eşliğinde geldi. Berrin Hanım, "adam kaçırma" suçuyla tutuklandı.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 10

MACİDE BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Kapatıldığı evde sancılanan Macide ise Berrin'den emir gelmediği için kapıdaki adamlar tarafından hastaneye götürülmedi.

Berrin yerini itiraf edince Macide'yi almaya giden Kazım, onu hastaneye götürdü. Ancak bebeklerini kaybeden Macide de Kazım da yıkıldı.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 11

1 YIL SONRA YAŞANANLAR

Aradan geçen 1 yılın ardından Şermin, kendisine miras kalan konağı temizlerken, "Keşke Macide de burada olsaydı" dedi.

Kutlama için bir araya gelen yakın dostlardan Nermin ve Nejat, evlenmeye karar verdiğini belirtti.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 12

MACİDE AYDINLANDI

Yalıda mutsuz bir hayat süren Macide ise Ahmet'in yolculukta tanışıp eve getirdiği Nadire'yi kendisine benzetti.

Onu bu aileden uzak durması konusunda uyaran Macide, Nermin'e benzediğini fark edince aydınlandı.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 13

"HER ŞEY HAYRIMA GELİŞİYOR"

Sinir krizi geçiren Macide, yalıyı ateşe verdi. "Her şey hayrıma gelişiyor" diyen Macide, köpeğini de alarak uzaklaştı.

Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü" - 14

Gecenin Ucunda final bölümünde Macide'nin yaşadıklarına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Dizinin sonunda Macide'yi böyle görmek istemezdim"
"Ah Işık Ailesi sizden korkulur"
"Nermin'e dönüştüğünü fark edince kendine geldi"
"Kazım gerçekten sevmemiş Macide'yi"
"Macide bunları hak etmedi"
"Macide'nin sonunun Nermin gibi olması üzdü"

DAHA FAZLA GÖSTER