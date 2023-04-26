Gecenin Ucunda'nın finaline Macide damgası! "Sonunun Nermin gibi olması üzdü"

KAZIM, OĞLUNU SORDU

Eve döndüklerinde bir şey hatırlamayan Kazım, Nermin ve Taner'i sordu. Macide ise bebeğin annesiyle kalmasına karar verdiğini ve onların başka bir evde kaldığını söyledi.



Yalıda olduğu sürece kötü günlerini hatırlayan Macide, her şeye rağmen Kazım ile ilgilenmeye devam etti.