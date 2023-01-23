Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide, Kazım’ı geri kazanabilecek mi?

Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 24 Ocak Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan, başrolleri Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
24 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:
Kazım’ın hapisten çıkmasıyla her şeyin düzeleceğini düşünen Macide’nin umutları yarım kalmıştır. Macide’nin kendisiyle Berrin’den intikam almak için evlendiğini düşünen Kazım, Macide’yle arasına aşılmaz mesafeler koymuştur. Ancak bu mesafeyi ve cezalandırılmayı hak etmediğini düşünen Macide, Kazım’la eski hallerine dönmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Tekrar siyasete girmeyi düşünen Kazım ise her ne kadar Macide’ye kırgın olsa da onunla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Her şeye rağmen birbirlerine deli gibi aşık olan Kazım ve Macide, acaba ilişkilerinde artık huzuru bulabilecek midir?
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan yer alıyor.
Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür’ün yaptığı dizinin senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.