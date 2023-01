Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü: Macide, Kazım’ı geri kazanabilecek mi?

GECENİN UCUNDA'NIN YE BÖLÜM KONUSU

24 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:

Kazım’ın hapisten çıkmasıyla her şeyin düzeleceğini düşünen Macide’nin umutları yarım kalmıştır. Macide’nin kendisiyle Berrin’den intikam almak için evlendiğini düşünen Kazım, Macide’yle arasına aşılmaz mesafeler koymuştur. Ancak bu mesafeyi ve cezalandırılmayı hak etmediğini düşünen Macide, Kazım’la eski hallerine dönmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Tekrar siyasete girmeyi düşünen Kazım ise her ne kadar Macide’ye kırgın olsa da onunla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Her şeye rağmen birbirlerine deli gibi aşık olan Kazım ve Macide, acaba ilişkilerinde artık huzuru bulabilecek midir?