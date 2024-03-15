Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i kim canlandırıyor? Oyuncu Selin Türkmen hakkında bilgiler
Kızılcık Şerbeti’nde "Çimen" karakterine hayat veren Selin Türkmen, son günlerde en çok merak edilen ve konuşulan isimlerden biri oldu. Sevdiği adam için tesettüre giren Çimen'in evli bir adamla dini nikah kıyması tepkilere neden oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Çimen'i Selin Türkmen kimdir, kaç yaşında?
Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümüne Çimen'in sevdiği adam için tesettüre girmesi damga vurdu. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Gökhan’la imam nikahıyla evlenen Çimen, ailesinin karşısına çıktı. Annesi Kıvılcım’a evlendiğini itiraf eden Çimen’in beklenmeyen değişimi 54. bölümün en çok konuşulan konusu oldu.