Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i kim canlandırıyor? Oyuncu Selin Türkmen hakkında bilgiler

Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümüne Çimen'in sevdiği adam için tesettüre girmesi damga vurdu. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Gökhan’la imam nikahıyla evlenen Çimen, ailesinin karşısına çıktı. Annesi Kıvılcım’a evlendiğini itiraf eden Çimen’in beklenmeyen değişimi 54. bölümün en çok konuşulan konusu oldu.