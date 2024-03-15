Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i kim canlandırıyor? Oyuncu Selin Türkmen hakkında bilgiler

Kızılcık Şerbeti’nde "Çimen" karakterine hayat veren Selin Türkmen, son günlerde en çok merak edilen ve konuşulan isimlerden biri oldu. Sevdiği adam için tesettüre giren Çimen'in evli bir adamla dini nikah kıyması tepkilere neden oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Çimen'i Selin Türkmen kimdir, kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i kim canlandırıyor? Oyuncu Selin Türkmen hakkında bilgiler - 1

Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümüne Çimen'in sevdiği adam için tesettüre girmesi damga vurdu. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Gökhan’la imam nikahıyla evlenen Çimen, ailesinin karşısına çıktı. Annesi Kıvılcım’a evlendiğini itiraf eden Çimen’in beklenmeyen değişimi 54. bölümün en çok konuşulan konusu oldu. 

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i kim canlandırıyor? Oyuncu Selin Türkmen hakkında bilgiler - 2

Kıvılcım'ın küçük kızı, Doğa'nın kız kardeşi Çimen'e genç oyuncu Selin Türkmen hayat veriyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i kim canlandırıyor? Oyuncu Selin Türkmen hakkında bilgiler - 3

SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

Selin Türkmen, 2000 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Hukuk fakültesi mezunu olan genç oyuncu, ilk olarak Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle tanındı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i kim canlandırıyor? Oyuncu Selin Türkmen hakkında bilgiler - 4

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Çimen karakteri ile yıldızı parlayan Türkmen, performansıyla izleyicilerden tam not alıyor.

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