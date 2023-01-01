O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümünün kazananı

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlardaydı. Jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan'ın oturduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ekran dünyasının ünlü simaları performans sergiledi. Bölüm sonunda yılbaşı özel bölümünün birincisi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.