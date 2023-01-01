O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? İşte O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümünün kazananı

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlardaydı. Jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan'ın oturduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ekran dünyasının ünlü simaları performans sergiledi. Bölüm sonunda yılbaşı özel bölümünün birincisi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünün şampiyonu Ebru Gündeş oldu.
Yılbaşı özel bölümüne Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan arasındaki diyaloglar damga vurdu. Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve iddiaları her fırsatta yalanlayan ikili, Boz'un ‘Özledim’ şarkısını birbirlerine bakarak söyledi.
2023 yılbaşı özel bölümünde; Nelishan Atagül-Kadir Doğulu çifti, Ebru Şahin, Ayça Ayşin Turan, Alina Boz, Chaby, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nilsu Berfun Aktürk, Cemal Can Seven, Danla Bilic, Talat Bulut, Cemre Baysel, Şafak Sezer, Bestemsu Özdemir, Onur Buldu, Melis Sezen, Büşra Pekin, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Eser-Berfu Yenenler çifti, Hazal Subaşışı sahne aldı.