Ömer 54. bölüm 2. fragmanı: Mesele tuttuğun eli bırakmamaktır

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer'in final bölümünün yeni tanıtımına; toplu düğün töreni ve Ömer ile Gamze'nin kızlarıyla Kız Kulesi karşısındaki mutlu halleri damga vurdu. Ömer final bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı Star'da...

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