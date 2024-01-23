Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın"
Pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Ömer'in 22 Ocak akşamı yayınlanan 40. bölümünde; okul çıkışı çıkan kavgada Gamze'nin mi Yaman'ın mı bıçaklandığı merak konusu oldu. İşte Ömer dizisinde yaşananlar...
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer 40. bölümde; Gamze'nin okul çıkışı kavgaya karışan Yaman'ı durdurmaya çalışması ve akabinde "Bıçaklanan kim?" sorusu merak edildi.