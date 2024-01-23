Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın"

Pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Ömer'in 22 Ocak akşamı yayınlanan 40. bölümünde; okul çıkışı çıkan kavgada Gamze'nin mi Yaman'ın mı bıçaklandığı merak konusu oldu. İşte Ömer dizisinde yaşananlar...

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 1

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer 40. bölümde; Gamze'nin okul çıkışı kavgaya karışan Yaman'ı durdurmaya çalışması ve akabinde "Bıçaklanan kim?" sorusu merak edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 2

"KONTROLE GELDİM SADECE"

Ömer son bölümde; Gamze'yi doktorun yanında gören Ömer, "Yapmadın değil mi? 'Yapmadım' de"deyince; Gamze de "Kontrole geldim sadece" dedi.

Rahatlayan Ömer, doktora muayeneye devam etmesini söylerken; Reşat Hoca da Şükran ve torunlarını gördükten sonra Tahir ile görüşmeye gitti.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 3

GAMZE'YE DOKTORDAN UYARI

Bebeğin kalp atışını duyunca çok mutlu olan Ömer ve Gamze, gebeliğin yüksek tansiyon sebebiyle riskli olduğunu öğrendi. Doktor, Gamze'yi "Stresten, yüksek tempodan uzak durmalısınız. Hayatınızı değiştirmelisiniz" dedi.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 4

REŞAT İLE TAHİR YÜZLEŞTİ

Tahir ile kovulduğu evinde buluşan Reşat Hoca, oğlunun "Bir beni sığdıramadığın bu ev hala bizim. Hatta benim. Amcam bu evi bana verdi" dedi.

Çok sinirlenen Reşat, oğlunun bitmek bilmeyen kinine, hırsına üzüldüğünü ifade etti. Ardından da "Zorla kovulduğum bu eve böyle girmeyeceğimi biliyordun. Yüzüme karşı gerçek hislerini söylesene Tahir" dedi.

Bunun üzerine Tahir, "Senin bu gereksiz gururundan bıktım. Asıl zayıf sensin. Nefret ettiğin amcam, daha çok kolladı beni. Keşke babam sen değil, İzzet amcam olsaymış" dedi.

Oğluna tokat atan Reşat Hoca, "Benim bu eve ancak cenazem girer. Senin gibi evlat olmaz olsun" deyip gitti.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 5

REŞAT'IN TORUN SEVİNCİ

Ömer ile Gamze doktorun söylediklerinden sonra durumu değerlendirirken; Ömer, Şule'den duyup kliniğe geldiğini söyledi. Buna çok kızan Gamze, Ömer onu bırakmayınca birlikte eve gittiler.

Gamze'nin strese girmemesi gerektiğini herkesle paylaşan Ömer, "Benim Tahir gibi bir oğlum yok" diye gelen Reşat'a da baba olacağını söyledi. Çok sevinen Reşat, çocuklarının mutluluğunu paylaştı.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 6

ÖMER, TAHİR İLE KONUŞTU

O sırada Nuran da Gamze'nin bebeği olacağını Şükran ile paylaştı. Ağabeyi ile konuşmaya giden Ömer de "Sana rağmen sana sırtımı dönmeyeceğim. Hep yanında olacağım" dedi. Eda'nın okula gitmesi için ağabeyini ikna eden Ömer, eve dönünce babasıyla konuşsa da aralarını düzeltemedi.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 7

TUNA'DAN BEBEK HABERİNE TEPKİ

Annesinin hamile olduğunu öğrenen Tuna, onu paylaşmak istemediğini bu sebeple kardeş fikrini kabul etmeyeceğini belirtti.

O sırada tebriğe gelen Nisa da lokantada hayır yemeği dağıtacaklarını ve bebek için dua okuyacaklarını söyledi. Ömer'in kendisi için evhamlanmasına dayanamayan Gamze ise odasına gitti.

Ertesi sabah annesini üzdüğü için özür dileyen Tuna, Ömer'i de tebrik edip okula gitti.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 8

FATMA HANIM, KIZI İÇİN ENDİŞELENİYOR

Annesinin baskısına dayanamayan Gamze, tansiyonu çıkmış numarası yapınca Ömer, Fatma Hanım'ı uyardı. Bunun üzerine Fatma da kendi eşinin sadece bebeğini düşünmesini sağladığını söyleyip Ömer'e bunu başarırsa ona söz söyleyebileceğini belirtti.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 9

NİSA İLE ÖZGÜR LOKANTADA YAN YANA

Nuran ve Nisa lokantada Gamze için düzenlenecek duaya hazırlanırken Özgür Şef yardıma geldi. Fırsattan istifade onunla konuşan Nisa, "Senin için normal olan şeyler, benim için çok büyük" dedi. Özgür ise ona arkadaş olamayacaklarını söyledi.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 10

TAHİR, BABAANNESİNİ EVE GÖTÜRDÜ

Gamze ve bebeği için yapılan dua keyifle geçerken; amcası İzzet'in tavsiyesini dinleyen Tahir, babaannesini alıp eve götürdü.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 11

EDA, ATİLLA İLE YÜZLEŞTİ

O sırada okula giden ve fotoğraflarının internete düşmesiyle ne yapacağını bilemeyen Eda, savcıya gitti. Ona bu konuda söz verdiğini söyleyen savcı ise Eda'nın isteğiyle onu Atilla ile yüzleştirdi. Atilla'ya tüm nefretini kusan Eda, "Umarım bu pislikte bir zavallı gibi geberip gidersin" dedi.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 12

İZZET YILLAR SONRA ANNESİYLE KARŞI KARŞIYA

Aynı anlarda İzzet de annesi Nezahat'in karşısına çıktı. Oğlunun yanına giden ve onun yüzüne dokunan Nezahat, "İzzet... Sen misin gerçekten?" dedi.

İzzet, "Evet, varlığını bile unuttuğun oğlunum ben" derken Reşat içeri girdi.

İzzet'e kızan Reşat, onu kovarken; Tahir, "Baba, sen kimi kimin evinden kovuyorsun?" diye tepki gösterdi. O sırada sinirlenen Nezahat ise Reşat'a "Ben burada kalacağım. Sen de bu eve geleceksin" dedi.

Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın" - 13

OKUL ÇIKIŞI BIÇAKLI KAVGA

Yaman, Eda'ya zorbalık yapan çocukla okul çıkışı kavga ederken; Gamze ikisini ayırmaya çalıştı. O sırada kavga için gelen bir adam üçünden birini bıçakladı. Kimin bıçaklandığı ise merak konusu oldu. İşte Ömer son bölüme gelen yorumlardan bazıları...

"Gamze bıçaklandı kesin"
"Ah Tahir iyiyi kötüyü ayırt edemediğin için cezayı Eda çekti"
"Gamze umarım bebeğini kaybetmez"
"Her zamanki gibi olay neredeyse Gamze orada"
"Yaman bıçaklandı bence ama Gamze de bebeğini düşürecek"
"Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmaz umarım"
"Ömer'in gözlerindeki çaresizlik beni çok üzdü"

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