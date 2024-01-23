Ömer dizisinde kim bıçaklandı? "Gamze'ye de bebeğe de bir şey olmasın"

REŞAT İLE TAHİR YÜZLEŞTİ

Tahir ile kovulduğu evinde buluşan Reşat Hoca, oğlunun "Bir beni sığdıramadığın bu ev hala bizim. Hatta benim. Amcam bu evi bana verdi" dedi.



Çok sinirlenen Reşat, oğlunun bitmek bilmeyen kinine, hırsına üzüldüğünü ifade etti. Ardından da "Zorla kovulduğum bu eve böyle girmeyeceğimi biliyordun. Yüzüme karşı gerçek hislerini söylesene Tahir" dedi.



Bunun üzerine Tahir, "Senin bu gereksiz gururundan bıktım. Asıl zayıf sensin. Nefret ettiğin amcam, daha çok kolladı beni. Keşke babam sen değil, İzzet amcam olsaymış" dedi.



Oğluna tokat atan Reşat Hoca, "Benim bu eve ancak cenazem girer. Senin gibi evlat olmaz olsun" deyip gitti.