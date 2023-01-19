Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de ünlü çıktı!

"BİRBİRİNE BENZEMEYEN ROLLERİ OYNAMAK İSTEDİM"

Ömer’deki Reşat karakteriyle de adından söz ettirmeyi başaran Falay, geçtiğimiz günlerde rolüyle ilgili de "En başta yönetmen arkadaşım Cem Karcı bu projede yer almamda önemli bir etmen. Yine Cem Karcı’nın OGM gibi, işlerini titizlikle yürüten bir şirketle çalışıyor olması destekliyor bu durumu. Bugüne kadar hep kendini tekrar etmeyen, mesleğimi yapabileceğim, birbirine benzemeyen rolleri oynamak istedim. Reşat karakterinin hikayenin bütüne hizmet eden, birleştirici yapısı da kabul etmemde çok önemliydi" ifadelerini kullanmıştı.