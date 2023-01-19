Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de ünlü çıktı!

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolde olduğu Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de Reşat karakterine hayat veren Barış Falay'ın özel hayatı da merak ediliyor.
Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki cami hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen Ömer dizisinin yıldızını eşinin de ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Barış Falay'ın son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde oynadığı 'Nihal Karahanoğlu' karakteriyle adından söz ettiren Esra Ronabar ile 17 yıldır mutlu bir evliliği olduğu ortaya çıktı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman sosyal medyadan aşk dolu pozlarını paylaşan ülü çiftin 14 yaşında Mavi Rüzgar adında da bir oğulları var.
Barış Falay, daha önce verdiği bir röportajda eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:
"1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum. Eşim de aynı oyunu benden önce başka versiyonunda oynamış. Nasıl oynadığımızı görmeye gelmiş. Oyuna girmeden önce onu görmüştüm. İlk bakışta aşk bende olmuştu. Bunu da çok fazla da belli etmiştim. Gel zaman, git zaman; bir baktık evlenmişiz, çocuğumuz olmuş falan."
Ömer’deki Reşat karakteriyle de adından söz ettirmeyi başaran Falay, geçtiğimiz günlerde rolüyle ilgili de "En başta yönetmen arkadaşım Cem Karcı bu projede yer almamda önemli bir etmen. Yine Cem Karcı’nın OGM gibi, işlerini titizlikle yürüten bir şirketle çalışıyor olması destekliyor bu durumu. Bugüne kadar hep kendini tekrar etmeyen, mesleğimi yapabileceğim, birbirine benzemeyen rolleri oynamak istedim. Reşat karakterinin hikayenin bütüne hizmet eden, birleştirici yapısı da kabul etmemde çok önemliydi" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü isim, ayrıca "Reşat, hikayenin ana çatışmasının merkezinde. Bu onu trajik bir karakter yapıyor. Oyuncu olarak bu durumdan çok keyif alıyorum. Değişip dönüşebilme fırsatı sunuyor" demişti.
Sezgileri güçlü, vicdanlı, merhametli, ailesine içtenlikle bağlı olan Reşat, annesi Nezahat ve oğlu Ömer’le yaşamaktadır. Reşat’ın Tahir ve Nisa adında iki çocuğu daha vardır. Kızı Nisa’nın onaylamadığı bir evlilik yapmasının ardından arasına mesafe koyan ama bu durumu kendi iç dünyasında sorgulayan Reşat, bu kez de oğlu Ömer’le aynı durumla karşı karşıya kalmanın kaygısını hissetmektedir.
Ömer, yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'de Star'da.