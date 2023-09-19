Özgür Tetik, Survivor All Star 2024 kadrosunda
Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak yeni yarışmacılar Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star'da mücadele edecek son isim Özgür Tetik oldu oldu. İşte Survivor'ın şimdiye kadar açıklanan diğer yarışmacıları...
Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.
SMS oylaması yapılmayacak Survivor All Star 2024’te yarışacak bir isim daha belli oldu.