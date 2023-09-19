Özgür Tetik, Survivor All Star 2024 kadrosunda

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.

SMS oylaması yapılmayacak Survivor All Star 2024’te yarışacak bir isim daha belli oldu.