Star TV dizilerinin otoriter kadınları

PERİ SONAD - ÇÖP ADAM

Çöp Adam dizisinde kardeşi ve eşinin ihanetine uğradıktan sonra hayatı değişen Peri (Elçin Sangu) , Tamer ile birlikte yeni bir hayata başladı. Trajik bir şekilde tanıştığı Tamer'e aşık olan Peri, istediğini almak için verdiği çaba ile otoriterisini koruyacağının sinyalini verdi.