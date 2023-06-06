Star TV dizilerinin otoriter kadınları

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Süreyya karakteri, büyük aşkı Kemal'in gidişiyle kalbini kapatmış. Büyüttüğü yeğenleri ve ailesindeki tüm kadınlarla yaşayan Süreyya, herkese kol kanat germiş bir kadın.
Konağın sorunları ve içinde yaşayan herkesin ihtiyaçlarıyla baş eden Süreyya, evdeki otoriteye sahip olmuş. Bu sebeple de tatlı sert tavırlarıyla gerek Kemal'in gerek ailesinden birinin karşısında durabiliyor.
Yalı Çapkını dizisindeki dikkat çeken karakterlerden biri olan İfakat'a Gülçin Santırcıoğlu hayat veriyor. Halis Korhan'ın büyük gelini olan İfakat, genç yaşta eşini kaybetmiş ve Halis Ağa'nın isteğiyle yalıyı çekip çevirmeye başlamış.
Yalıdaki birçok sorunla uğraşan İfakat, özellikle Ferit ve Seyran'ı kontrol altında tutmak isterken Suna'yla da özel olarak ilgileniyor.
Çöp Adam dizisinde kardeşi ve eşinin ihanetine uğradıktan sonra hayatı değişen Peri (Elçin Sangu) , Tamer ile birlikte yeni bir hayata başladı. Trajik bir şekilde tanıştığı Tamer'e aşık olan Peri, istediğini almak için verdiği çaba ile otoriterisini koruyacağının sinyalini verdi.
Ömer dizisinde Gamze'nin annesi Fatma'ya Serpil Gül hayat veriyor. Yıllar önce terk ettiği evine geri dönen Gamze'yi görünce şoke olan Fatma Hanım, davranışlarını beğenmediği Gamze'yi eve geldiği ilk gün uyarmıştı.
Gamze'yi kontrol altında tutmak isteyen Fatma Hanım, dışarıdan sert görünse de yıllarca kızına özlem duymuş bir anne olarak karşımıza çıkıyor.
Ekranlara veda eden Gecenin Ucunda dizisinde Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Berrin karakteri, güçlü olmayı seven bir anneydi. İşlerin idaresini Kazım'a bıraksa da içten içe onunla rekabet eden Berrin, otoritesini korumak için kendi oğullarıyla bile savaşmaktan çekinmiyordu.
Gözü kara olan Berrin Işık, Macide'yi ortadan kaldırmak için de bir plan yapmış ancak Macide'nin yalıya dönmesiyle her şey ortaya çıkmıştı.