Survivor 2023 kadrosu açıklandı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler?

Survivor 2023 sezonuyla ilgili tarih bilgisi geldi. Bu yıl farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. ​Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.