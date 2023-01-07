Survivor 2023 kadrosu açıklandı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler?

Survivor 2023 sezonuyla ilgili tarih bilgisi geldi. Bu yıl farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.
Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimler duyuruldu.
Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur
Chaby Han
Kürşat Juan
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga
Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken