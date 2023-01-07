Survivor 2023 kadrosu açıklandı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler?

Yeni sezonu için gün sayan Survivor'ın kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler formatı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor ocak ayında ekranlara "merhaba" diyecek. Peki, Survivor 2023 sezonunun kadrosunda kimler var, yeni sezon ne zaman başlayacak?

Survivor 2023 kadrosu açıklandı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler? - 1

Survivor 2023 sezonuyla ilgili tarih bilgisi geldi.  Bu yıl farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. ​Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

Survivor 2023 kadrosu açıklandı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler? - 2

Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimler duyuruldu.

Survivor 2023 kadrosu açıklandı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler? - 3

INFLUENCER'LAR KADROSU

Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur
Chaby Han
Kürşat Juan

Survivor 2023 kadrosu açıklandı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler? - 4

GÖNÜLLÜLER

Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga

Survivor 2023 kadrosu açıklandı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler? - 5

ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER