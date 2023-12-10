SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var? Gözler Survivor'ın yeni sezon takımlarında

Survivor 2024 All Star'ın kadrosu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezon yarışmacılarının bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık sorunları sebebiyle Survivor'a katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı. Peki, SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var? İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları...

SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var? Gözler Survivor'ın yeni sezon takımlarında - 1

Survivor yeni sezonu için sayım sürüyor. Bir televizyon klasiği haline gelen Survivor All Star konseptiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MasterChef All Star'ın final yapması ardından Survivor 2024 ekran macerasına başlayacak. Yeni sezon öncesi gözler bir kez daha yarışmacılara çevrildi. Peki, SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var?

N-LIFE HABERLERİ

SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var? Gözler Survivor'ın yeni sezon takımlarında - 2

SURVIVOR ALL STAR TAKIMLARI NASIL OLACAK?

Survivor All Star'da takımların kimlerden oluşağı açıklanmadı. Takım seçimleri ile ilgili yayın 10 Aralık saat 19.30'da başlayacak.

SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var? Gözler Survivor'ın yeni sezon takımlarında - 3

SURVIVOR ALL STAR'IN KADIN YARIŞMACILARI

Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Gizem Memiç, Damla Can, Sahra Işık, Seda Ocak, Aleyna Kalaycıoğlu

SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var? Gözler Survivor'ın yeni sezon takımlarında - 4

SURVIVOR ALL STAR'IN ERKEK YARIŞMACILARI

Turabi, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, ve Özgür Tetik.

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