SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var? Gözler Survivor'ın yeni sezon takımlarında
Survivor 2024 All Star'ın kadrosu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezon yarışmacılarının bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık sorunları sebebiyle Survivor'a katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı. Peki, SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var? İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları...
Survivor yeni sezonu için sayım sürüyor. Bir televizyon klasiği haline gelen Survivor All Star konseptiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MasterChef All Star'ın final yapması ardından Survivor 2024 ekran macerasına başlayacak. Yeni sezon öncesi gözler bir kez daha yarışmacılara çevrildi. Peki, SURVİVOR 2024 All Star kadrosunda kimler var?