Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Yeni sezon öncesi yayın tarihi belli oldu

Survivor 2024 All Star'ın ne zaman başlayacağı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı, Survivor 2024 yarışmasında yarışacak olan yarışmacıları tanıttı. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?