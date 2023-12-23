Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Yeni sezon öncesi yayın tarihi belli oldu

Survivor 2024 All Star yarışması için geri sayım başladı. Yayınlanmaya başladığı her sezonda büyük heyecan yaratan Survivor, bu sezon yeni konseptiyle ekranlarda olacak. Yeni sezon öncesi Survivor 2024 yarışmacıları ve yayın tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?

Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Yeni sezon öncesi yayın tarihi belli oldu - 1

Survivor 2024 All Star'ın ne zaman başlayacağı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı, Survivor 2024 yarışmasında yarışacak olan yarışmacıları tanıttı. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Yeni sezon öncesi yayın tarihi belli oldu - 2

2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2024'ün yayın tarihi belli oldu.

Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'da yayınlanacak.

Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Yeni sezon öncesi yayın tarihi belli oldu - 3

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti.

TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.

Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.

Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Yeni sezon öncesi yayın tarihi belli oldu - 4

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya

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