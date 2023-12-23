Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Yeni sezon öncesi yayın tarihi belli oldu
Survivor 2024 All Star yarışması için geri sayım başladı. Yayınlanmaya başladığı her sezonda büyük heyecan yaratan Survivor, bu sezon yeni konseptiyle ekranlarda olacak. Yeni sezon öncesi Survivor 2024 yarışmacıları ve yayın tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?
Survivor 2024 All Star'ın ne zaman başlayacağı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı, Survivor 2024 yarışmasında yarışacak olan yarışmacıları tanıttı. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?