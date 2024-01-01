Survivor All Star yarışmacıları kimler? (Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosu)
Survivor heyecanı başlıyor. 2024 yılında "All Star" konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'da eski sezonların öne çıkan isimleri mücadele edecek. Peki, Survivor All Star yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosunda yer alan isimler...
Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü macerasına başlayacak. Zorlu yarışmanın ilk bölümü öncesinde yarışmacılar ve takımlar bir kez daha gündeme geldi.