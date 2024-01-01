Survivor All Star yarışmacıları kimler? (Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosu)

Survivor heyecanı başlıyor. 2024 yılında "All Star" konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'da eski sezonların öne çıkan isimleri mücadele edecek. Peki, Survivor All Star yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosunda yer alan isimler...

Survivor All Star yarışmacıları kimler? (Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosu) - 1

Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü macerasına başlayacak. Zorlu yarışmanın ilk bölümü öncesinde yarışmacılar ve takımlar bir kez daha gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star yarışmacıları kimler? (Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosu) - 2

Mavi ve Kırmızı olmak üzere 2 takımın mücadele edeceği Survivor'da bu yıl 25 isim bulunuyor.

Survivor All Star yarışmacıları kimler? (Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosu) - 3

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya

Survivor All Star yarışmacıları kimler? (Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosu) - 4

YENİ FORMAT HAKKINDA

Yarışmanın formatındaki değişiklik geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.

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