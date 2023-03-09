Survivor'da ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor mücadelesi dokunulmazlık oyunlarıyla devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada 4 isim eleme adayı gösterilecek, aralarından bir isim adaya veda edecek. Bu haftanın ilk ve ikinci eleme adayları belli oldu. İkinci eleme adayı 8 Mart tarihli bölümde ortaya çıktı. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu ve konseyde yaşananların kısa bir özeti...
İkinci dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu. Böylece Ünlüler takımı yarışmacılarını koruma hakkı elde etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, konseyde aralarından bir ismi eleme adayı olarak potaya gönderdi.
İsmi yazılan yarışmacıları tek tek gösteren Acun Ilıcalı, haftanın 2. eleme adayını açıkladı.
Gönüllüler potada Elanur ve Aziz'in ismini verdi. 8 isimden 6'sının adını yazdığı Aziz haftanın 2. eleme adayı oldu.
7 Mart'ta oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Gönüllüler olmuş, ilk eleme adayı Ünlüler arasından çıkmıştı. Eleme konseyindeki oylama sonucunda Barış haftanın ilk eleme adayı olarak gösterilmişti.