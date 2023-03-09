Survivor'da ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor mücadelesi dokunulmazlık oyunlarıyla devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada 4 isim eleme adayı gösterilecek, aralarından bir isim adaya veda edecek. Bu haftanın ilk ve ikinci eleme adayları belli oldu. İkinci eleme adayı 8 Mart tarihli bölümde ortaya çıktı. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu ve konseyde yaşananların kısa bir özeti...