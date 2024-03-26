Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı…

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM"

Nagihan Karadere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim olmamıştı. Hem de böyle güzel giden bir tatilde. Hani derler ya hayatın böyle film şeridi gibi gözümün önünde geçti. Sadece kızımı düşündüm ve hiçbir şey yapamadım. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum. Yunus Emre canıma kastedercesine öyle bir hızla geliyordu ki elini gazdan çekmeyi dahi akıl edemiyor. Gazdan çekmeyi bırak fren diye hiçbir şey bilmiyor. Lütfen diyorum frene bas, dur, durdur diyorum. Benim orada yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü. Tabii ki kasıtlı yapmadı onu da biliyorum ama bu kadar acemisen böyle bir hızla jet ski kullanılmaz. Her şey bitebilirdi. Allah beni kızıma bağışladı, sevdiklerime bağışladı."