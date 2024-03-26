Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı…
Survivor All Star ’da heyecanın dozu artmaya devam ediyor. Kırmızı takım ödülün keyfini sürerken korku dolu anlar yaşandı. Nagihan ve Yunus Emre, Turk and Caicos Adaları’nda kaza atlattı. Nagihan "Ölümden döndüm" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin olmuştu. Dokunulmazlık oyunu sonrası üçüncü eleme adayı belli oldu. İşte potaya giren yarışmacı…
Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım, ödülünün tadını çıkartırken korkunç bir olay yaşandı.