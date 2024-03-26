Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı…

Survivor All Star ’da heyecanın dozu artmaya devam ediyor. Kırmızı takım ödülün keyfini sürerken korku dolu anlar yaşandı. Nagihan ve Yunus Emre, Turk and Caicos Adaları’nda kaza atlattı. Nagihan "Ölümden döndüm" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin olmuştu. Dokunulmazlık oyunu sonrası üçüncü eleme adayı belli oldu. İşte potaya giren yarışmacı…

Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı… - 1

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım, ödülünün tadını çıkartırken korkunç bir olay yaşandı.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı… - 2

Nagihan jet ski kullanırken karşısına Yunus Emre'nin kullandığı jet ski çıktı ve kaza yaptılar. Nagihan Karadere yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı.

Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı… - 3

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM"

Nagihan Karadere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim olmamıştı. Hem de böyle güzel giden bir tatilde. Hani derler ya hayatın böyle film şeridi gibi gözümün önünde geçti. Sadece kızımı düşündüm ve hiçbir şey yapamadım. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum. Yunus Emre canıma kastedercesine öyle bir hızla geliyordu ki elini gazdan çekmeyi dahi akıl edemiyor. Gazdan çekmeyi bırak fren diye hiçbir şey bilmiyor. Lütfen diyorum frene bas, dur, durdur diyorum. Benim orada yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü. Tabii ki kasıtlı yapmadı onu da biliyorum ama bu kadar acemisen böyle bir hızla jet ski kullanılmaz. Her şey bitebilirdi. Allah beni kızıma bağışladı, sevdiklerime bağışladı." 

Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı… - 4

"MUCİZE GİBİ BİR ŞEYDİ"

Yunus Emre yaşadıkları kazayla ilgili, "Fren varmış orada jet skinde, ben sadece gazdan elimi çektim yalan olmasın. Öyle büyük bir kaza yaşadık ki, hiçbirimize bir şey olmaması Yaradanımın bir mucizesi gibi bir şeydi" dedi.

Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı… - 5

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Konseyde adı en fazla çıkaran ikinci eleme adayı olan Aysu Keskin, "Yine yeniden aday oldum. Takımda kırgın olduğum bir arkadaşım vardı, daha doğrusu ismim çıkınca kırıldım ama şunu hatırladım burası Survivor, normal şartlar altında değiliz. Normal arkadaşlıklar kurulmuyor, ilişkiler burada böyle yürümüyor. Herkesin arkadaşlık anlayışı da aynı olmak zorunda değil. Düellodayım, elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı… - 6

SEDA İLE ALEYNA ARASINDA GERİLİM

Seda ile Aleyna oyunda rakip oldu. Seda kaybettiği oyun sonrası Aleyna'nın sevincine 'Ben sana o çığlığı yediririm yarın parkurda." diyerek tepki verdi. Arkadaşlarının yanına giderken de tepkisini sürdürdü.

Seda'nın sözlerini duyan Aleyna, "Bir şey mi dedin Seda abla?" diye sordu. Seda da, "Şimdi abla mı olduk? Az önce Seda'ydık." cevabını verdi. Aleyna, Seda'ya yenildiğinde çok çirkinleştiğini söyledi.

Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı… - 7

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu denge üzerine kuruluydu. Kazanan takım ödül olarak tas kebabı, pilav, soslarıyla beraber biftek ve salatalık turşusu yedi. Heyecan dolu yarışmada galip gelen 12-10'luk skorla Kırmızı takım oldu.

Survivor'da Nagihan Karadere ölümden döndü | İşte haftanın 3. eleme adayı… - 8

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI

Konseyde Mavi takımdan adı en fazla çıkarak üçüncü eleme adayı olan yarışmacı Berna oldu. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Berna, "Bugünlere ben kolay gelmedim. Hep yalnız savaştım. Böyle de devam edeceğim." dedi.

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