The Last Of Us'ın 2. sezonu yolda: HBO drama başkanı Francesco Orsi tarih verdi

Bir oyundan uyarlama olan The Last Of Us dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacağı hayranları tarafından merak konusu oldu.
HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, dizinin yeni sezonu için tarih verdi.
Orsi Deadline'a yaptığı açıklamada "The Last Of Us'ın 2. sezon çalışmaları yazarların yaptığı grev nedeniyle durduruldu. Dizinin yardımcı sorumlusu ve yazar Craig Mazin grevlere katıldı. Böylelikle dizi çekimlerinin yanı sıra yardımcı oyuncu seçmeleri de sekteye uğramış durumda.Sonuç olarak çekimlerin bitip bitmediği henüz belli değil." ifadelerini kullandı.
The Last Of Us'ın 1. ve 2. sezonları arasında en az iki yıl olacağı aktarıldı. Böylelikle The Last Of Us'ın yeni sezonunun 2025 yılına kadar gelmeyeceği ifade edildi.
Dizinin üçüncü sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir Sezon 3 fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok ama ikisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum." dedi.