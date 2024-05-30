Taylor Swift hayranlarına yer açmak için evsizler şehir dışına gönderilecek iddiası
"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, dünya turnesine şu sıralar Avrupa'da devam ediyor. İskoçya'da konser vermeye hazırlanan Swift hayranlarına yer açmak için evsizlerin şehir dışına gönderildiği açıklandı.
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, dünya turnesine kaldığı yerden devam ediyor. Şarkıcı, bilet satış rekoru kıran Eras adlı dünya turnesine İskoçya'da devam edecek.
BBC'nin haberine göre, Taylor Swift'in şehirde vereceği konser öncesinde, turistlere yer açmak için çok sayıda evsiz Edinburgh dışına gönderildi.