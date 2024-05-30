Taylor Swift hayranlarına yer açmak için evsizler şehir dışına gönderilecek iddiası

"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, dünya turnesine şu sıralar Avrupa'da devam ediyor. İskoçya'da konser vermeye hazırlanan Swift hayranlarına yer açmak için evsizlerin şehir dışına gönderildiği açıklandı.

Taylor Swift hayranlarına yer açmak için evsizler şehir dışına gönderilecek iddiası - 1

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, dünya turnesine kaldığı yerden devam ediyor. Şarkıcı, bilet satış rekoru kıran Eras adlı dünya turnesine İskoçya'da devam edecek.

BBC'nin haberine göre, Taylor Swift'in şehirde vereceği konser öncesinde, turistlere yer açmak için çok sayıda evsiz Edinburgh dışına gönderildi.

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Taylor Swift hayranlarına yer açmak için evsizler şehir dışına gönderilecek iddiası - 2

Shelter Scotland adlı yardım kuruluşu, desteklediği birçok evsizin, kalacak yer sıkıntısı nedeniyle taksiyle farklı şehirlere gönderildiğini ve hatta bir kişiye Newcastle kadar uzak bir yerde geçici konaklama teklif edildiğini açıkladı.

Yardım kuruluşu, evsizlerin turistlerle "doğrudan rekabet halinde" olmasının "açık bir adaletsizlik" olduğunu vurguladı.

Taylor Swift hayranlarına yer açmak için evsizler şehir dışına gönderilecek iddiası - 3

EVSİZLER OTELLERDE GEÇİCİ OLARAK KONAKLIYOR

Yardım kuruluşu, Edinburgh'da evsiz ilan edilen ve genellikle otel gibi geçici konaklama teklif edilen kişilerin, konserden kaynaklanan ciddi konaklama sıkıntısı nedeniyle şehir dışına gönderildiğini söyledi.

Ancak evsizlerin halihazırda kaldıkları yerden çıkarıldığına dair hiçbir kanıt yok. Edinburgh Şehir Meclisi, "uygun, alternatif konaklama yeri" bulmak için çalıştıklarını açıkladı.

Taylor Swift hayranlarına yer açmak için evsizler şehir dışına gönderilecek iddiası - 4

3 GECE KONSER VERECEK

Taylor Swift, 7-9 Haziran tarihleri ​​arasında Edinburgh'un Murrayfield stadyumunda üç gece konser verecek. Yüz binlerce Swift hayranının şehre akın etmesi bekleniyor. Otellerin kapasitesinin şimdiden dolduğu belirtildi.

Taylor Swift hayranlarına yer açmak için evsizler şehir dışına gönderilecek iddiası - 5

İskoçya'da evsiz ilan edilen kişilere acil geçici konaklama olanağı sunulması yasal bir zorunluluk ve otel de konaklama seçenekleri arasında yer alıyor.

Shelter Scotland adlı yardım kuruluşunun müdürü Alison Watson, Edinburgh'daki durumun, “Edinburgh'ta acil bir durum var ve artık evsizker turistlerle doğrudan rekabete sokuluyor. Açık bir haksızlık" dedi.

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