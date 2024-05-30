Taylor Swift hayranlarına yer açmak için evsizler şehir dışına gönderilecek iddiası

İskoçya'da evsiz ilan edilen kişilere acil geçici konaklama olanağı sunulması yasal bir zorunluluk ve otel de konaklama seçenekleri arasında yer alıyor.

Shelter Scotland adlı yardım kuruluşunun müdürü Alison Watson, Edinburgh'daki durumun, “Edinburgh'ta acil bir durum var ve artık evsizker turistlerle doğrudan rekabete sokuluyor. Açık bir haksızlık" dedi.