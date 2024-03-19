Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var? (Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu)
Yaban Çiçekleri dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Yayın tarihinin açıklanması ardından Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var?
Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Peki, atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?