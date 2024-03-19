Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var? (Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu)

Yaban Çiçekleri dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Yayın tarihinin açıklanması ardından Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var?

Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var? (Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu) - 1

Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Peki, atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?

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Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var? (Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu) - 2

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.

Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var? (Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu) - 3

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.

Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var? (Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu) - 4

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi?

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