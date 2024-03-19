Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var? (Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosu)

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.