Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar

YABAN ÇİÇEKLERİ KARAKTERLERİ

Akın Akınözü - Kılıç Tütüncü



Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.



Aslıhan Malbora - Ela Ataman



Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.