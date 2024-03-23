Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar
Yaban Çiçekleri atv ekranlarında yer almak için gün sayıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin kadrosu ve karakterleri açıklandı. Peki, Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar
Pazartesi günleri yayınlanacak olan Yaban Çiçekleri yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünde kadro ve karakterlerin ayrıntıları belli olacak.