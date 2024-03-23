Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar

Yaban Çiçekleri atv ekranlarında yer almak için gün sayıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin kadrosu ve karakterleri açıklandı. Peki, Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 1

Pazartesi günleri yayınlanacak olan Yaban Çiçekleri yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünde kadro ve karakterlerin ayrıntıları belli olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 2

YABAN ÇİÇEKLERİ KADROSU

Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut'un oturuyor.

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 3

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri ilk bölümüyle 25 Mart Pazartesi günü başlıyor!

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 4

YABAN ÇİÇEKLERİ KARAKTERLERİ

Akın Akınözü - Kılıç Tütüncü


Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.

Aslıhan Malbora - Ela Ataman

Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 5

Büşra Pekin - Berna Ataman

Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç¸
aşığıdır. Hırslıdır, içten pazarlıklıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir. Berna için amaca giden her yol mubahtır.

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 6

Halil Babür - Kenan Ataman

Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır. Büyük bir iş adamı olmaya heveslidir. Kafasının rahat olmasına ve sefasına düşkünlüğü aile içinde pasif kalmasına neden olmuştur.

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 7

Bige Önal - Behice Başgil

İstanbul'da tamamladığı avukatlık mesleğini kasabada sürdüren Behice; kaybetmekten ürken, öz değerini sevilmekte bulan, içten kırılgan, güvenilir, akıllı ve ılımlı biridir. Her zaman sakladığı bir gölge tarafı vardır.

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 8

Tilbe Saran - Nurten Ataman

Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır. Güçlüdür, soğukkanlı, yardımsever ve sorun çözücüdür. Evlatlarını korumak için her tür sıkıntıyı üstlenir.

Yaban Çiçekleri oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Yaban Çiçekleri konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 9

Arif Pişkin - İhsan Kuloğlu

İhsan, kasabanın ileri gelenlerindendir; herkesin sırrını bilir, ondan habersiz kuş bile uçmaz. Konuşmaya başladığında sıcacık, güler yüzlüdür. Ama kendi çıkarı söz konusu olduğunda taş kalpli birine dönüşebilir. En büyük korkusu zayıf düşmek, yalnız kalmaktır.

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