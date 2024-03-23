Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit"

HALİS VE HATİCE EVLENİYOR

Yalı Çapkını son bölümde; birlikte aşağıya inen Ferit ile Seyran, salona el ele girdi. İkili sorunlarını çözdüğünü söylerken Halis Korhan, "Benim aslında hepinize söylemem gereken bir şey var" dedi.

Ardından Hattuç'un elini tutan Halis Ağa, "Ben uzun uzun konuşacak değilim, bugüne kadar hiç kararlarımı sorgulatmadım. Biz Hatice ile yar ve yaren olmaya karar verdik. En kısa sürede izdivaç yapacağız" dedi.