Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit"

Her cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 22 Mart akşamki 63. bölümüne; Halis ve Hatice'nin evlilik kararı ve akabindeki isteme töreni damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'ndaki olaylar...

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 22 Mart Cuma akşamı 63. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide, Hatice ve Halis'in evlilik yolunda ilk adımı atması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 2

HALİS VE HATİCE EVLENİYOR

Yalı Çapkını son bölümde; birlikte aşağıya inen Ferit ile Seyran, salona el ele girdi. İkili sorunlarını çözdüğünü söylerken Halis Korhan, "Benim aslında hepinize söylemem gereken bir şey var" dedi.

Ardından Hattuç'un elini tutan Halis Ağa, "Ben uzun uzun konuşacak değilim, bugüne kadar hiç kararlarımı sorgulatmadım. Biz Hatice ile yar ve yaren olmaya karar verdik. En kısa sürede izdivaç yapacağız" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 3

İfakat, Nükhet ve Orhan'ın tepkilerine kızan Halis Ağa, "Bu ev benim, bu hayatı ben size sunuyorum. Size mi kaldı benim kararlarımı sorgulamak? İstediğimle bu hayatı paylaşırım, istediğimi kapıya koyarım" dedi.

Bunun üzerine Ferit, Seyran ile birlikte dedesini ve Hattuç'u bahçeye yollarken; salondaki herkese "Siz iyi bir şeyler yaşıyoruz diye mi böyle yapıyorsunuz?" tepki gösterdi.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 4

Bahçede Seyran ile konuşan Halis Ağa, Orhan'ın canı ciğeri olduğunu söyledikten sonra Seyran'a tüm yaptıklarını unutacağını belirtti. Ona elini öptüren Halis Korhan, haddini bilmesi konusunda Seyran'ı uyardı.

Dışarı gelen Ferit, hep birlikte gezip eğlenmeyi teklif etti. Dedesi, Hattuç ve Seyran'ı alan Ferit, onları parka götürdü.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 5

FALCIDAN İFAKAT'A TAVSİYE

Halasının evlilik haberiyle ne yapacağını bilemeyen Suna ise hesap sormak için falcıya gitti. Söylediklerinin çıkmadığını anlatan Suna, ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Bunun üzerine falcı da "Halanın evliliğine engel ol" diye tavsiye verdi. İfakat'ı arayan falcı, Suna'yı bir şekilde yolladığını belirtti. Ona da Hatice'den kurtulmasını tavsiye etti.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 6

"BENİ HALİS'E VERECEKSİN KAZIM"

O anlarda babasına giden Suna, halasının Halis Ağa ile evleneceğini söyledi. Bu haberle çılgına dönen Kazım, Seyran, Ferit, Hatice ve Halis Ağa'nın gelişiyle şoke oldu.

Halasının evlenmesine razı gelmeyeceğini söyleyen Kazım, ona kızınca Hatice çileden çıktı. Kazım'ın bastonuyla onu kovalayan Hattuç, "Beni yarın Halis'e vereceksin" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 7

PELİN, KAYA'DAN YARDIM İSTEDİ

O sırada spor hocasının davetiyle dışarı çıkan Asuman ise onun evine gitti. Asuman'a üstünü değiştireceğini söyleyen Doruk, odaya kamera yerleştirdi.

Suna'nın gidişiyle sakin kalmaya çalışan Kaya ise Pelin'den gelen "Serter beni zorla tutuyor, bana yardım et" mesajıyla şaşırdı.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 8

"NÜKHET'E PAYINI VERİN"

Hatice'yi bıraktıktan sonra eve dönen Halis Korhan ise "Çocuklarına yarın Hatice'yi istemeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nükhet'in miras tepkisine üzülen Halis Korhan, Latif'e kızına payının verilmesi için emir verdi ve "Keşke benden beklediğin babalığın bu olduğunu baştan söyleseydin" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 9

SEYFER'İN ROMANTİK ANLARI

Ertesi sabah Seyran ile balkondan manzarayı izleyen Ferit, "Sen yokken bu manzaranın, hiçbir şeyin anlamı yok" dedi. İkili sonrasında Orhanlar çağırdığı için giyinip aşağıya indi.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 10

ORHAN'DAN SEYRAN'A HEDİYE

Seyran'a sürpriz yapan Orhan, "Sen beni özgür bıraktın, ben de seni biraz daha özgür kılacak bir hediye almak istedim" diyerek araba anahtarını verdi.

O sırada Hatice, Ferit'i arayıp Gaziantep'teki çeyizini getirtmesini isterken; Seyran da İfakat'a gelin hamamı istediklerini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 11

HATİCE'YE GELİN HAMAMI

Ferit ile birlikte yeni arabayla dolaşmaya giden Seyran, halasını arayıp hamam için ikna etti.

Ferit ile araba kullanmayı deneyen Seyran, sonrasında annesi, halası ve ablasıyla hamamda buluştu.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 12

NÜKHET, HİSSELERİNİ ORHAN'A EMANET ETTİ

Orhan ile buluşan Nükhet ise tedavi olmaya gideceğini söyleyip Halis Korhan'ın kendisine devredeceği hisseleri onun yönetmesini istedi ve Kaya'yı ona emanet etti. Bunun üzerine Orhan da babasının başına gelecek her şeyi hak ettiğini belirtip ona ilk kez "abla" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 13

SUNA'DAN İFAKAT'A TEKLİF

Hamamdayken Suna'nın mutsuzluğunu gören İfakat, "Bu evliliği sen de onaylamıyorsun. Belki engel olamayız ama el ele verirsek bu evliliği bitirebiliriz. Bu sefer her şey benim istediğim gibi olacak. Sana bir şans daha vermek istiyorum" dedi.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 14

Akşam Korhanlar Hatice'yi istemeye gidince Ferit'i bir kenara çeken Suna, "Seyran istediği için yalan söyledim, baban için" dedi. Seyran'ın kredisinin onda sonsuz olduğunu söyleyen Ferit, Suna'ya evliliği için bir karar vermesini tavsiye etti. Ferit'in sözleri sonrası Kaya'yı arayan Suna ona ulaşamazken; Pelin ile Kaya'nın birlikte olduğu görüldü.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 15

HATİCE'NİN MEHİR İSTEĞİ ŞAŞIRTTI

Kahveler içildikten sonra Ferit, Hattuç'u Halis Ağa'ya istedi. Bunun üzerine Kazım, "Halam için mehir olarak ne göstereceksiniz?" dedi. Halis Ağa da "Benim olan her şey zaten Hatice'nindir. O ne isterse mehir odur" dedi.

Hatice ise "Bunca sene beklemişim. Kovulduğum yalıya gelin olarak girecek değilim. Mehir olarak yalıyı istiyorum. Yoksa ben o eve gelin olarak girmem" dedi.

Halis Korhan bu isteği kabul edince Kazım Şanlı da halasını verdi. Ardından ikilinin yüzüklerini de Ferit taktı.

Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit" - 16

Seyran ile Ferit'in aşk dolu halleri ve Hatice ile Halis'in mutluluğuna sosyal medyadan yorum yağdı.

"Hatice ve Halis'in yıllar süren hasreti sona erdi"
"Halis torunu Ferit'i yuvasına kavuşturmuştu şimdi de Ferit aynısını yapıyor"
"Halis ile Hatice'nin kaçırdığı ömrü Seyran ile Ferit yakaladı"
"Şanlılar yalıya geri dönecek"
"Harika bir bölümdü"
"Yalıda büyük olaylar olacak"
"En büyük destekçileri Seyran ile Ferit"

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