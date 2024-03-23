Yalı Çapkını'nda Halis ve Hatice için mutlu son! "En büyük destekçileri Seyran ile Ferit"
Her cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 22 Mart akşamki 63. bölümüne; Halis ve Hatice'nin evlilik kararı ve akabindeki isteme töreni damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'ndaki olaylar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 22 Mart Cuma akşamı 63. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide, Hatice ve Halis'in evlilik yolunda ilk adımı atması dikkat çekti.