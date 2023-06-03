Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit kavuşamadı! "Neden yaptın Orhan?"

Star TV'nin önümüzdeki hafta sezon finali yapacak olan dizisi Yalı Çapkını'nın 2 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 35. bölümünde Seyran'ın havaalanı yerine Gaziantep'e gitmesi dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, Seyran'ın arkasından çırpınırken, dedesinin "Katil, utanmaz. Sen o kızla kaçmasaydın. Ağabeyin ölür müydü? O kız yüzünden ağabeyinin sebebi oldun sen" sözleriyle şoke oldu.
Ardından Fuat'a söylediklerinin pişmanlığını yaşayan Halis Korhan, Ferit'e "Çıkaracaksın onu hayatından. Bitti artık, evlenip unutacaksın o kızı" dedi.
Babasının sözleri sonrası Ferit'e üzülen Orhan, onu alıp odasına götürdü. "Ben Seyran'ı seviyorum, o benim her şeyim. Yalvarırım bizi birleştir" diyen Ferit'e kızan Orhan, "Ailen parçalanıyor. Kim bu Seyran? Bu Seyran inadına ara vermezsen çok daha kötüsü olacak" dedi.
Orhan, Seyran'dan vazgeçmeyeceğini söyleyen Ferit'e "Görmüyor musun? Yıkılıyoruz, eksiliyoruz. Duy beni oğlum" dedi.
Pelin'in İfakat'ın odasında olduğunu duyan Ferit, "İkiniz de iyi dinleyin beni. Seyran'dan vazgeçmeyeceğim" diye bağırdı.
İfakat'ın toparlan demesiyle çılgına dönen Pelin, "Ben yaşayamıyorum böyle. Onların birbirlerini sevmesine dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.
Eve döndüğünde bir hayli kötü olan Pelin, tam dolabındaki bütün ilaçları içecekken Zerrin onu durdurdu.
Seyran'ı tartaklayan Kazım ise kızını Saffet Ağa'nın evine götürdü. Tam vuracakken Tarık elini tuttu.
Sözünü tuttuğunu söyleyen Kazım, Seyran'ın kendisine yalvarmasına rağmen onu bırakıp gitti.
Seyran, Suna ile odadayken Tarık gelip onunla yalnız konuşmak istedi. Ferit'i sevdiğini ve ona asla eş olmayacağını belirten Seyran, Tarık'a hakaretler yağdırdı.
Bu sırada Saffet Ağa'nın evinin önünde bekleyen Ferit, dışarı çıkan Tarık'ı takip etti. Ona tehdit mesajını gösteren Ferit, bir şey söylemek istiyorsa yüzüne söylemesi gerektiğini belirtti.
Ferit gidince Orhan'ı arayan Tarık, "Ferit eğer Seyran'ın peşini bırakmazsa onu öldürürüm" diye tehdit etti.
Bu konuşma sonrası panik atak geçiren Orhan, yalıya gider gitmez Ferit'e Seyran'dan uzak duracağını ve Pelin'le evleneceğini söyledi.
Fuat'ın ölümüyle darmadağın olan Gülgün'ün yanına giden Ferit, yardım istese de annesi karşılık veremedi.
Sinirle eve dönen Tarık, Saffet'ten Seyran ile Ferit'in önceki akşam birlikte olduğunu öğrenince deliye döndü.
Yukarı çıkıp Seyran'ı babasının yanına götürmeyi teklif eden Tarık, onu arabada Ferit'e zarar vermekle tehdit etti.
Eve gider gitmez Kazım ile konuşan Tarık, Seyran'ı Gaziantep'e yollamasını peşinden onun da gideceğini söyledi.
Seyran'ı çağıran Kazım, hazırlanmasını halasıyla birlikte Gaziantep'e gideceğini ifade etti.
O sırada Hatice Hala'yı arayan Ferit, Seyran ile görüştü. İkili akşam buluşmak için sözleşti. Arabada konuşan Ferit ile Seyran, ertesi sabah gün doğmadan gitmek üzere anlaştı.
Ferit'in peşine adam taktıran Orhan, tüm bu planı öğrendi.
Seyran eve gitmeden gelen Kazım, durumu anlamasın diye Esme olay çıkarttı. Kazım'a saldıran Esme, ona Zerrin ile olup olmadığını sorarken Seyran geldi.
Gece yalıdaki herkesle vedalaşan Ferit, Seyran ile yeni bir hayatın heyecanını yaşarken, Seyran da vakit gelince evden çıktı.
Seyran taksiye bindiğinde Orhan'ı görüp şoke oldu. Seyran'a onunla çok kısa konuşacağını söyleyen Orhan, "Ferit'e bir şey olursa biz dayanamayız. Ailemiz yıkılır. Sana yalvarıyorum bana yardım et" ifadelerini kullandı.
Seyran "Onu çok seviyordum" deyince "Biliyorum. Ferit de seni seviyor. Ama kısmet böyleymiş. Aynı şey Ferit'e de olsun istemiyorum. Ona olan sevgin için ondan vazgeçmeni istiyorum. Bu sözlerin üzerine 'hayır' dersen git havaalanında bekliyor seni" dedi.
Gitmeyen Seyran, Ferit'e bir mektup yolladı. Mektupta onu çok sevdiğini ve ömrü boyunca sadece onu seveceğini belirten Seyran, halasıyla birlikte Gaziantep'e gitti. Ferit de Seyran'ın bu kararıyla yıkıldı.
Seyran ile Ferit'in kavuşamaması sosyal medyada gündem oldu.
"Nasıl olacak asla bilmiyorum ama Seyran ile Ferit, yeni sezonda yalıya damga vuracak"
"Orhan neden yaptın bunu?"
"Ah Orhan oğlunu mutsuzluğa hapsettin"
"Umutlarım Ferit gibi yıkıldı"
"Umarım aşk kazanır"