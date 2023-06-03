Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit kavuşamadı! "Neden yaptın Orhan?"

ORHAN, SEYRAN'A YALVARDI

Seyran taksiye bindiğinde Orhan'ı görüp şoke oldu. Seyran'a onunla çok kısa konuşacağını söyleyen Orhan, "Ferit'e bir şey olursa biz dayanamayız. Ailemiz yıkılır. Sana yalvarıyorum bana yardım et" ifadelerini kullandı.



Seyran "Onu çok seviyordum" deyince "Biliyorum. Ferit de seni seviyor. Ama kısmet böyleymiş. Aynı şey Ferit'e de olsun istemiyorum. Ona olan sevgin için ondan vazgeçmeni istiyorum. Bu sözlerin üzerine 'hayır' dersen git havaalanında bekliyor seni" dedi.