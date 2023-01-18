Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar, sosyal medyada merak konusu oldu.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı diziye Serter karakteriyle dahil olan Gökpınar, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.
Hayat verdiği karakter ile kısa sürede seyircinin dikkatini çeken oyuncu, paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.
Gökpınar, daha önce Bir Küçük Gün Işığı ve Rabia: Sonu Buysa gibi projelerde yer aldı.
Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında geçtiğimiz yıl 2. olan Gökpınar, model olmaya 2016 yılında karar verdi.
Oyuncu dizide Pelin'in sevgilisi Serter'i canlandırıyor.