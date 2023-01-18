Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar

Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizide Serter karakterini canlandıran Tufan Gökpınar, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar - 1

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar, sosyal medyada merak konusu oldu.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar - 2

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı diziye Serter karakteriyle dahil olan Gökpınar, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar - 3

Hayat verdiği karakter ile kısa sürede seyircinin dikkatini çeken oyuncu, paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar - 4

Gökpınar, daha önce Bir Küçük Gün Işığı ve Rabia: Sonu Buysa gibi projelerde yer aldı.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar - 5

Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında geçtiğimiz yıl 2. olan Gökpınar, model olmaya 2016 yılında karar verdi.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar - 6

Oyuncu dizide Pelin'in sevgilisi Serter'i canlandırıyor.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'dan dikkat çeken pozlar - 7

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