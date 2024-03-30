Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak"

NURCİHAN'DAN ŞELALE'YE TEPKİ

Yan Oda son bölümde; Taylan ile Şelale'yi yanına çağıran Nurcihan, Şelale'ye "Bu eve ilk geldiğinde çok üzülmüştüm. O masum yüzünün arkasında neler saklamışsın meğer? Ama sen de annen gibiymişsin, hiç mi hududun, haddin yok senin? Bu senin annenin üvey evladı, sen bunu nasıl yaparsın? Terbiyesiz" diye bağırırken Cevale geldi.

Neler olduğunu soran Cevale, Nurcihan'dan "Torununa sor" cevabını alınca Pervin araya girdi ve "Torununuz Taylan'a göz koymuş bir de onu öpmüş" ifadelerini kullandı.