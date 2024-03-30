Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak"

Star TV'de cumartesi akşamları izleyici ile buluşan Yan Oda'nın 30 Mart akşamı yayınlanan 4. bölümüne; Taylan ile Şelale'nin giderek yakınlaşması ve annesinin Taylan'ın karşısına çıkması damga vurdu. İşte Yan Oda'da yaşananlar...

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 1

Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda'nın 4. bölümünde; İlknur'un yıllar sonra oğlu Taylan'ın karşısına çıkması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 2

NURCİHAN'DAN ŞELALE'YE TEPKİ

Yan Oda son bölümde; Taylan ile Şelale'yi yanına çağıran Nurcihan, Şelale'ye "Bu eve ilk geldiğinde çok üzülmüştüm. O masum yüzünün arkasında neler saklamışsın meğer? Ama sen de annen gibiymişsin, hiç mi hududun, haddin yok senin? Bu senin annenin üvey evladı, sen bunu nasıl yaparsın? Terbiyesiz" diye bağırırken Cevale geldi.

Neler olduğunu soran Cevale, Nurcihan'dan "Torununa sor" cevabını alınca Pervin araya girdi ve "Torununuz Taylan'a göz koymuş bir de onu öpmüş" ifadelerini kullandı.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 3

Cevale de duruma tepki gösterirken Selda ablasını arayıp çağırdı. Pervin de ağabeyini arayarak eve çağırdı.

Bu sırada Nurcihan da "Daha geldiğiniz ilk gün, bu kızın Taylan'ın yan odasına yerleşmesine izin vermemeliydim. Ne demişler... Alma soysuzun kızını, sürer anasının izini. Bu kız, bundan sonra benim torunumla aynı çatı altında kalamaz. Hepiniz hemen toplanıp gideceksiniz evimden" dedi.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 4

FİKRET'TEN ANNESİNE MÜDAHALE

O sırada gelen Fikret, neler olduğunu sorarken; Nurcihan daha da öfkelendi. Bunun üzerine Fikret, her şeyden haberi olduğunu ve olayın sorumlusunun Taylan olduğunu belirtti.

Nurcihan, "Bu kız Taylan'ın yan odasında kalmayacak" diye bağırırken; Fikret de "Bu kız dediğin benim de kızım anne... Onun yanı annesinin, benim, ailesinin yanı" dedi. Ardından da hem Cevale'den hem Şelale'den özür diledi.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 5

"BENDEN UZAK DUR TAYLAN"

Şelale'ye hesap soran Sevgi ise neler döndüğünü sordu ve "Sen beni rezil etmeye mi çalışıyorsun? Sana haber vermeden evlendim diye benden intikam mı almaya çalışıyorsun?" dedi. Bunun üzerine Şelale de annesine tepki gösterdi.

Sevgi gider gitmez soluğu Şelale'nin odasında alan Taylan, onun tepkisine maruz kaldı. Gözyaşlarına boğulan Şelale, "Bir daha bırak bu odaya girmeyi, kapıma bile dokunmayacaksın. Benden uzak duracaksın" dedi.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 6

Olaylar sonrası soluğu serada alan Fikret, Selim'e Sevgi'yi takip ettirdiğini anlattı. Selim de ona güvenmeyi öğretmesi gerektiğini ifade etti.

O sırada gelen Sevgi, Şelale'yi uyardığını ve bu durumun evliliklerini etkilemesinden korktuğunu söylerken; Fikret de "Evliliğimiz güven üzerine kurulu olmalı Sevgi. Yoksa bu evlilik bitmeye mahkum değil mi?" dedi.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 7

SEVGİ'DEN "ARDA" HAMLESİ

Sinirlenen Taylan ise Simten'e gidip hesap sorarken; Fikret de Sümer'e neden annesi Nurcihan'a her şeyi anlattığını sordu.

Sümer öyle bir şey yapmadığını söyleyince eve dönen Fikret, Taylan'dan özür diledi. Sonrasında annesiyle konuşan Fikret, Sümer'in onu aradığını duyunca kızsa da Nurcihan, Sümer'i yemeğe davet ettiğini belirtti. Onların yanına giden Sevgi de Şelale'nin erkek arkadaşı Arda'yı akşam yemeğine çağırmak istediğini ifade etti.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 8

TAYLAN ÖZÜR DİLEDİ

Annesinin hamlesine sinirlenen Şelale, Arda ile baş etmeye çalışırken; Taylan drone ile yaptığı sürprizle özür diledi.

Arda ve Taylan'la aynı anda mesajlaşırken ne yazdığını şaşıran Şelale, yaşananları kimin söylediğini öğrenmek üzere Taylan'ın yanına gitti. Taylan gelmeden onun hediyesi oyuncak bebeği gören Şelale, mutlu olsa da belli etmedi.

Sonrasında Mihre'nin her şeyi anlattığını öğrenen Şelale, Taylan'a Simten'e yakın olmasını söylerken; kendisinin de eski sevgilisi Arda'ya yakın olacağını söyledi. Arda'nın akşam yemeğe geleceğini söyleyen Şelale, annesinin böyle bir plan yaptığını ifade edince Taylan da kendi kendine "Geleceği varsa göreceği de var" dedi.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 9

Akşam tüm Alabeyler yemek için hazır beklerken önce Arda ardından Sümer ve kızları geldi.

Yemek sırasında Fikret, Arda'nın kalması için ısrar ederken; gençlerden Mihre ve Anıl da Şelale ile Taylan arasında olanları Arda'ya anlatmak istedi. Onların bu konudaki ısrarına Şelale, Mihre'yi tehdit ederek karşı çıktı.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 10

Sümer'in Fikret'le gizlice konuşmasına sinirlenen Sevgi ise onu kibarca uyardı.

Gece de Şelale ile arasındaki buzları eriten Sevgi, Fikret'in kendisine soğuk davranmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 11

TAYLAN'DAN ARDA'YA MÜDAHALE

Aynı anlarda misafir evinden konağa giren Arda ise Şelale'ye gidip Sevgi Hanım'ın durup dururken neden onu çağırdığını sordu.

Arda'yı ne anlatsa ikna edemeyen Şelale, gitmesi için ısrar ederken; Taylan odaya daldı. Şelale'yi kıskanan Taylan, "Bu saatte genç bir kızın odasında ne işin var? Bize ters bunlar söyleyeyim" dedi.

Arda'nın gitmesini sağlayan Taylan, onların sevgili olduğunu duyup bozuldu. Taylan'ın basket sahasına gittiğini gören Şelale, onun yanına gidip gönlünü aldı ve ikili maç yaptı.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 12

TAYLAN VE ŞELALE KAHVALTIDAN KAÇTI

Ertesi sabah Fikret, Selim'e Sevgi'ye güvendiğini söylerken; Sevgi de annesine eski eşi Gökmen ile konuşup ona haddini bildireceğini söyledi.

Simten, Taylan, Anıl ve Mihre ile birlikte kahvaltıya giden Arda ve Şelale ise bu etkinlikle mutsuz oldu. Bunu fark eden Taylan da Şelale'ye gidip "Seni kaçırayım mı?" dedi. Şelale bunu kabul edince önce Arda'yı tuvalete kilitleyen Taylan ardından Şelale'nin üzerine meyve suyu döküp diğerlerine de onu eve götüreceğini belirtti.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 13

TAYLAN, ANNESİYLE KARŞI KARŞIYA

İkili arabanın yanında tam öpüşecekken Taylan'ın annesi yıllar sonra karşısına dikildi. İlknur'un yıllar sonra "Oğlum" diye seslenmesi hem Taylan'ı hem Şelale'yi şaşırttı.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 14

FİKRET, SEVGİ'NİN GİTTİĞİ EVDE

O sırada Sevgi'ye güvenmenin mutluluğu ile işe giden Fikret de adamının takibi bırakmadığını ve eşinin yine Gökmen'e gittiğini öğrenince soluğu orada aldı. Zile basmak üzere olan Fikret'e kapıyı kimin açtığı ise merak konusu oldu.

Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak" - 15

Şelale ve Taylan arasındaki yakınlığın artması ve annesinin Taylan'ın karşısına çıkması sosyal medyada gündem oldu.

"Taylan-Şelale aşkı için geri sayım"
"Bu sefer de Taylan'ın annesi yakaladı"
"İşler iyice karışacak"
"Hem Sevgi-Fikret hem Şelale-Taylan için yeni sınavlar kapıda"
"Taylan'ın annesi geldi ve bomba yakında patlayacak"
"Fikret ve oğlu için yüzleşme zamanı"
"Alabeylerin sırları açığa çıkacak"

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