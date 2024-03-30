Yan Oda'da Taylan'ı şoke eden sürpriz! "Alabeylerin sırları açığa çıkacak"
Star TV'de cumartesi akşamları izleyici ile buluşan Yan Oda'nın 30 Mart akşamı yayınlanan 4. bölümüne; Taylan ile Şelale'nin giderek yakınlaşması ve annesinin Taylan'ın karşısına çıkması damga vurdu. İşte Yan Oda'da yaşananlar...
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda'nın 4. bölümünde; İlknur'un yıllar sonra oğlu Taylan'ın karşısına çıkması dikkat çekti.