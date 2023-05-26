Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek"

HARİKA, "YÜZ YILLIK MUCİZE" İLE YÜZLEŞTİ

Bu sırada adrese giden ve Kemal'in tüm geçmişiyle ilgili belgeleri gören Harika, "Halam delirmedi değil mi? Sen Eşrefsin. Bana roman diye anlattığın hikaye senin hayatın" deyince Kemal de "Evet Harika, ben 130 yaşındayım" dedi.