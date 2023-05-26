Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek"

Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisi, 25 Mart Perşembe akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Harika'nın gerçekleri öğrenmesi damga vurdu.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 1

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Yüz Yıllık Mucize'nin 25 Mart akşamı yayınlanan 10. bölümünde; Harika'nın Kemal hakkındaki gerçeklerle yüzleşmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 2

EŞREF'İN MEZARI BOŞ ÇIKTI

Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Efe ile birlikte Eşref'in mezarını kazan Süreyya, içi boş çıkınca Kemal'in Eşref olduğunu anladı.

Konağa gidince Kemal'in yaşadığı müştemilatın kapısını kıran Süreyya, onun saatini buldu. O sırada gelen polisler ise Süreyya ve Efe'yi mezar kazdıkları için tutukladı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 3

KEMAL ZOR DURUMDA

Aynı anlarda Turgut, Harika'nın yanındayken Kemal de ona bir şey olmasın diye Canan'ın istediği örnekleri verdi. Sonrasında da Canan'ın kurduğu kameranın karşısında hayat hikayesini anlatmaya başladı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 4

SÜREYYA'NIN AKLI KARIŞIYOR

Hastaneye sevk edilen Süreyya'nın akli dengesinin yerinde olduğunun anlaşılması için heyet karşısına çıkmasına karar verildi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 5

TURGUT, HARİKA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Kemal'in ortadan kaybolmasına şaşıran Harika ise onun peşine düşerken Canan'ın isteği üzerine Turgut da onun yanından bir an olsun ayrılmadı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 6

KEMAL, AMERİKA'YA GİDİYOR

Sabah Amerika'daki laboratuvardan gelen haber sonrası Kemal'i oraya yollamaya hazırlanan Canan, Turgut'un Harika'yı gözden kaçırmasına pek takılmadı.

Emniyetteki arkadaşından Kemal'in telefon sinyalini tespit ettiren Harika, yengesi Aysel'in arabasını alıp oraya gitti.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 7

SÜREYYA'DAN AŞK İTİRAFI

Aynı anlarda heyet karşısına çıkan Süreyya ise kocasına çok aşık olduğunu ve onu vakitsiz kaybetmesini hiç kabul edemediğinden bahsetti. Kemal'i de görünce kafasının karıştığını anlatan Süreyya, pişmanlığını dile getirince taburcu oldu.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 8

KEMAL'DEN KAÇIŞ PLANI

Kemal yaptığı plan sayesinde tam Amerika uçağına nakledileceği araçtan kaçtı. Araca koyduğu silahları da polise yakalatan Kemal, Canan ve adamlarının tutuklanmasını sağladı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 9

HARİKA, "YÜZ YILLIK MUCİZE" İLE YÜZLEŞTİ

Bu sırada adrese giden ve Kemal'in tüm geçmişiyle ilgili belgeleri gören Harika, "Halam delirmedi değil mi? Sen Eşrefsin. Bana roman diye anlattığın hikaye senin hayatın" deyince Kemal de "Evet Harika, ben 130 yaşındayım" dedi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 10

Harika'nın Kemal hakkındaki gerçekleri öğrenmesine sosyal medyadan yorum yağdı.

"Harika herşeyi öğrendi"
"Harika tüm bu yaşadıklarını hak etmedi"
"Harika'nın hayal kırıklığı içime işledi"
"Ah Kemal Harika böyle öğrenmemeliydi"
"Turgut beni şoke etti"
"Harika, Kemal'in durumunu kabul etmeyecek"
"Harika, Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek"

Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 11
Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek" - 12

YÜZ YILLIK MUCİZE 11. BÖLÜM FRAGMANI

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