Yüz Yıllık Mucize'de Harika gerçeklerle yüzleşti! "Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek"

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Yüz Yıllık Mucize'nin 25 Mart akşamı yayınlanan 10. bölümünde; Harika'nın Kemal hakkındaki gerçeklerle yüzleşmesi dikkat çekti.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Efe ile birlikte Eşref'in mezarını kazan Süreyya, içi boş çıkınca Kemal'in Eşref olduğunu anladı.
Konağa gidince Kemal'in yaşadığı müştemilatın kapısını kıran Süreyya, onun saatini buldu. O sırada gelen polisler ise Süreyya ve Efe'yi mezar kazdıkları için tutukladı.
Aynı anlarda Turgut, Harika'nın yanındayken Kemal de ona bir şey olmasın diye Canan'ın istediği örnekleri verdi. Sonrasında da Canan'ın kurduğu kameranın karşısında hayat hikayesini anlatmaya başladı.
Hastaneye sevk edilen Süreyya'nın akli dengesinin yerinde olduğunun anlaşılması için heyet karşısına çıkmasına karar verildi.
Kemal'in ortadan kaybolmasına şaşıran Harika ise onun peşine düşerken Canan'ın isteği üzerine Turgut da onun yanından bir an olsun ayrılmadı.
Sabah Amerika'daki laboratuvardan gelen haber sonrası Kemal'i oraya yollamaya hazırlanan Canan, Turgut'un Harika'yı gözden kaçırmasına pek takılmadı.
Emniyetteki arkadaşından Kemal'in telefon sinyalini tespit ettiren Harika, yengesi Aysel'in arabasını alıp oraya gitti.
Aynı anlarda heyet karşısına çıkan Süreyya ise kocasına çok aşık olduğunu ve onu vakitsiz kaybetmesini hiç kabul edemediğinden bahsetti. Kemal'i de görünce kafasının karıştığını anlatan Süreyya, pişmanlığını dile getirince taburcu oldu.
Kemal yaptığı plan sayesinde tam Amerika uçağına nakledileceği araçtan kaçtı. Araca koyduğu silahları da polise yakalatan Kemal, Canan ve adamlarının tutuklanmasını sağladı.
Bu sırada adrese giden ve Kemal'in tüm geçmişiyle ilgili belgeleri gören Harika, "Halam delirmedi değil mi? Sen Eşrefsin. Bana roman diye anlattığın hikaye senin hayatın" deyince Kemal de "Evet Harika, ben 130 yaşındayım" dedi.
Harika'nın Kemal hakkındaki gerçekleri öğrenmesine sosyal medyadan yorum yağdı.
"Harika herşeyi öğrendi"
"Harika tüm bu yaşadıklarını hak etmedi"
"Harika'nın hayal kırıklığı içime işledi"
"Ah Kemal Harika böyle öğrenmemeliydi"
"Turgut beni şoke etti"
"Harika, Kemal'in durumunu kabul etmeyecek"
"Harika, Kemal'in yalanlarını kabul etmeyecek"