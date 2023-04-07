Yüz Yıllık Mucize'de Kemal yıllar sonra evine döndü! "Süreyya'nın aklıyla oynuyor"

"SEN ÇOK BİRİSİN HARİKA"

Harika'ya halasını soran ve onu anlattıran Kemal, "Sen bende bir kapı araladın, hiç hissettirmeden beni mağaramdan çıkardın. Sen çok özel bir insansın Harika" dedi.



O anlarda Sacide, babaannesinin kayıp olduğunu söylemek için Harika'yı aradı.