Yüz Yıllık Mucize'de Kemal yıllar sonra evine döndü! "Süreyya'nın aklıyla oynuyor"

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi 6 Nisan akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Dizide, Kemal'in konağa gelişi dikkat çekti.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde, konaktan çıkan ve bahçede Harika ile ailesini izleyen Kemal, Müzeyyen ile bahçede karşılaştı.
Müzeyyen, "Süreyya koş, Eşref burada" diye bağırınca Kemal, ortadan kayboldu.
Süreyya, annesine sinirlenirken konakta herkes şoke oldu. Zeren, babaannesini sakinleştirirken Kemal de Turgut'un yanına gitti.
Arabayla uzaklaşan ikiliden Kemal, "Harika, Süreyya'nın yeğeniymiş Turgut" dedi.
Ondan vazgeçmeyeceğini söyleyen Kemal, Harika'nın kendisine inancını hatırlatmak için geldiğini ifade etti.
Bu sırada konağa gelen Cem, Harika'yı onun için hazırladığı ofise götürdü. Onun bu jesti karşısında mahcup olan Harika, Kemal'i öptüğünü anlattı. Cem de ilişkileri hakkında düşünüp onu öyle aramasını söyledi.
Ofiste gözyaşlarına boğulan Harika, Kemal'in telefonuyla onunla buluşmaya gitti.
Sabah yaşananların etkisiyle Eşref'i düşünen Süreyya ise konağın eski çalışanlarından Nikos Efendi'yi çağırdı. Onunla eşinin mezarına giden Süreyya, çiçekleri söküp "Her şey senin yüzünden oldu. Aşk olsun sana Eşref" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Harika'ya halasını soran ve onu anlattıran Kemal, "Sen bende bir kapı araladın, hiç hissettirmeden beni mağaramdan çıkardın. Sen çok özel bir insansın Harika" dedi.
O anlarda Sacide, babaannesinin kayıp olduğunu söylemek için Harika'yı aradı.
Müzeyyen'in Beyoğlu'na gitmek istediğini öğrenen ve oraya giden Harika'yı yalnız bırakmayan Kemal onu rahatlattı.
Bu sırada Kemal'in talimatıyla Müzeyyen'i arayan Turgut, onu buldu.
Akşam Cem'in telefonuyla halasının onları yemeğe çağırdığını öğrenen Harika ne yapacağını bilemezken Süreyya geldi.
Ona büyük aşkını anlatan Süreyya, içindeki öfkeye rağmen Eşref'i çok özlediğini belirtti. O an gözyaşlarına boğulan Harika, Kemal ile olanları ve Cem'le evlenmek istemediğini ifade etti.
Bunun üzerine Süreyya da durumu Cem'e bildir diyerek, Kemal ile tanışmak istediğini söyledi ve onu yemeğe davet etti.
Turgut'un uyarılarına rağmen yemek davetini kabul eden Kemal, geçmişiyle yüzleşeceğini söyledi.
Sabah Cem'i arayan ve yapamayacağını ifade eden Harika, büyük bir heyecanla Kemal için hazırlandı.
Konağa geçmeden önce kazanı tamir etmeye gelenlerin şirketten olmadığını öğrenen Kemal, zile bastı.
Harika, Kemal'i kapıda karşılarken peşinden gelen Süreyya, onu görünce şoke oldu.
Kemal'in konağa gelip Süreyya'nın karşısına çıkmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Kemal, Süreyya'nın karşısına çıkarak onu kalbinden vurdu"
"Süreyya'nın aklıyla oynuyor"
"Eşref'in Süreyya ile kapanmamış bir hesabı var"
"Kemal, Harika'yı Süreyya'dan intikam almak için kullanıyor"
"Eşref'in Süreyya’ya bu kadar yüklenmesinin altından ne çıkacak acaba?"
"Süreyya mı hatalı Eşref mi? Çözemedim"