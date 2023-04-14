Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı"

Star TV'nin yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" 13 Nisan Perşembe akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Kemal'in yıllar sonra Süreyya'nın karşısına çıkması ve tanışma yemeğinde yaşananlar bölüme damga vurdu. İşte detaylar...

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 1

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı, 130 yaşındaki Ali Tahir'i hikayesinin anlatıldığı "Yüz Yıllık Mucize" 13 Nisan akşamı 4. bölümüyle ekrana geldi. Son bölüme Süreyya'nın Kemal'i görünnce yaşadığı şok ve onu Eşref'in oğlu sanması damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 2

SÜREYYA ŞOKE OLDU

Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Kemal'in konağa gelişiyle şoke olan Süreyya, fenalaşıp odasına gitti.

Eşref'in fotoğrafını çıkaran ve tekrar aynı şeyleri yaşamak istemediğini ifade eden Süreyya, Harika'ya Kemal'i birine benzettiğini söyledi.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 3

Salonda sohbet ederken Kemal'in Eşref olduğunu kabul ettiğini hayal eden Süreyya, yemeğe geçmeyi teklif etti.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 4

"ANNE EŞREF KONAKTA"

Yemekte Kemal'in hareketlerini Eşref'e benzeten ve iyice şaşıran Süreyya, annesi Müzeyyen'e gidip olanları anlatıp aşağıya çağırdı. Müzeyyen Hanım ise onu dinlese de tepki vermedi.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 5

SACİDE'DEN MÜJDE'YE TELEFON

Ana yemek hazırlığı için mutfağa giden Sacide, Cem'in annesi Müjde'yi aradı. Ne olup bittiğini anlamayan Müjde, konağı basıp, Kemal'i görünce şoke oldu. Olay çıkaran Müjde'yi yollamak isteyen Harika, ona Cem ile ayrıldıklarını söyledi.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 6

HARİKA İLE KEMAL'İN ROMANTİK ANI

Annesinin telefonu sonrası konağa giden Cem, camda Kemal ile Harika'yı öpüşürken görünce konağın kapısında beklemeye başladı.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 7

MÜZEYYEN, KEMAL'İ TANIDI

Hemen hazırlanıp yemeğe inen Müzeyyen, Kemal'i görür görmez "Oooo gözümüz yollarda kaldı. Sen nerelerdesin damat?" dedi.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 8

"OYUNUNU BOZMAYAYIM DAMAT"

Süreyya sorunca Kemal'i bahçede gördüğünü ifade eden Müzeyyen, "Sen madem bir oyun oynuyorsun damat, ben de bozmayayım" ifadelerini kullandı.

Dans etmek isteyen Müzeyyen, Zeren'e bir plak koymasını söyledi. Bunun üzerine de Süreyya, Kemal ile dans etmek istedi.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 9

"BİR DAHA O ADAMLA GÖRÜŞMEYECEKSİN HARİKA"

Ona sorular soran Süreyya, babasına benzediğini duyunca adını sordu. Kemal, babasının adının Eşref Anadolu olduğunu söyleyince Süreyya onu evden kovdu.

Kemal gidince de Harika'ya bir şey anlatmayan Süreyya, "Bir daha o adamla görüşmeyeceksin Harika. Yoksa sana hakkımı helal etmem" dedi.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 10

CEM'DEN KEMAL'E TEHDİT

Kapıdan çıkınca karşısında Cem'i gören Kemal, onun "Seni bir daha nişanlımın yanında görmeyeceğim" tehditlerine kulak asmadı.

Cem kendisine silah çekince de ona silah kullanıp kullanmadığını sordu. Ardından Aysel, Cem'i dayak yemiş bir halde kapıda buldu. Onu içeri alan Harika, kimin yaptığını sorunca "Kemal" cevabını aldı.

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 11

Süreyya'nın Kemal'i evden kovmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"İlerleyen bölümlerde asıl haksız olanın Süreyya olduğunu göreceğiz"
"Bu hikayenin tek masumu Harika"
"Kemal'in Eşref olduğunu belli etmek için verdiği çaba komikti"
"Umarım Harika, Kemal'i anlar"
"Değer miydi Harika için Süreyya'ya bunları yapmana?"
"Harika neye uğradığını şaşırdı"
"Süreyya'nın öfkesi, Eşref'e olan aşkından"
"Kemal Harika için sıfırdan başlayacağını söylese de Süreyya'ya ait"

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı" - 12

YÜZ YILLIK MUCİZE 5. BÖLÜM FRAGMANI

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