Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya, Kemal'i kovdu! "Harika neye uğradığını şaşırdı"

"BİR DAHA O ADAMLA GÖRÜŞMEYECEKSİN HARİKA"

Ona sorular soran Süreyya, babasına benzediğini duyunca adını sordu. Kemal, babasının adının Eşref Anadolu olduğunu söyleyince Süreyya onu evden kovdu.

Kemal gidince de Harika'ya bir şey anlatmayan Süreyya, "Bir daha o adamla görüşmeyeceksin Harika. Yoksa sana hakkımı helal etmem" dedi.