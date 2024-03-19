Film zevkiniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
Komedi filmlerini sevmeniz ya da bir filmde maskeli bir katilin kurbanlarını avlamasını izlemekten hoşlanmanız sizin hakkınızda ne söylüyor? Cevap muhtemelen beklediğinizden oldukça farklı. Çok sayıda bilimsel çalışma, farklı film türleriyle ilişkili kişilik özelliklerini araştırmış ve bazı şaşırtıcı bilgilere ulaştı.
İşte bilime göre en sevdiğiniz film türünün sizin hakkınızda söyledikleri...
KORKU: DIŞA DÖNÜK BİR İNSANSINIZ
Eğer bir korku hayranıysanız, iyi haber şu ki, palyaço maskeli insanların masum kurbanları kesip biçmesini izlemeye olan düşkünlüğünüz sizin bir psikopat olduğunuz anlamına gelmiyor.
Aslında, korku filmi izlemek, dışa dönük veya "dışa dönük" bir insan olma olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.
İspanya'daki Lleida Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, dışa dönük kişilerin aksiyon ve korku filmlerine ilgi duyduklarını, yarışma programları ve haber programlarından sıkıldıklarını ortaya koymuştur.