Film zevkiniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Komedi filmlerini sevmeniz ya da bir filmde maskeli bir katilin kurbanlarını avlamasını izlemekten hoşlanmanız sizin hakkınızda ne söylüyor? Cevap muhtemelen beklediğinizden oldukça farklı. Çok sayıda bilimsel çalışma, farklı film türleriyle ilişkili kişilik özelliklerini araştırmış ve bazı şaşırtıcı bilgilere ulaştı.

İşte bilime göre en sevdiğiniz film türünün sizin hakkınızda söyledikleri...

Film zevkiniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? - 1

KORKU: DIŞA DÖNÜK BİR İNSANSINIZ

Eğer bir korku hayranıysanız, iyi haber şu ki, palyaço maskeli insanların masum kurbanları kesip biçmesini izlemeye olan düşkünlüğünüz sizin bir psikopat olduğunuz anlamına gelmiyor.

Aslında, korku filmi izlemek, dışa dönük veya "dışa dönük" bir insan olma olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.

İspanya'daki Lleida Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, dışa dönük kişilerin aksiyon ve korku filmlerine ilgi duyduklarını, yarışma programları ve haber programlarından sıkıldıklarını ortaya koymuştur.

N-LIFE HABERLERİ

Film zevkiniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? - 2

ROMANTİK KOMEDİ: GERÇEK AŞKA İNANCINIZ TAM

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde birçok çalışma "gerçek aşka" inanan insanların romantik filmlerden hoşlanma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.

2019 yılında yapılan bir araştırma, romantik filmlerden hoşlanan insanların "aşkın her şeyi fethettiği" fikrine inanmakla kalmayıp, ilişkilerinde mutlu olma ihtimallerinin de daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Film zevkiniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? - 3

BİLİM KURGU: NARSİST OLABLİRSİNİZ

Dune ya da Star Wars gibi "geek kültürü" ile ilgilenmek sizin hakkınızda ne söylüyor?

2015 yılında yapılan tartışmalı bir araştırma,bilim kurgu seven kişilerin gerçek dünyadan kaçmaya çalışan narsistler olduğunu öne sürüyor.

Araştırmalar "Bireylerin narsistik benlik görüşlerini sürdürmek (büyük fantezi göçü hipotezi), aidiyet ihtiyaçlarını karşılamak (aidiyet hipotezi) ve yaratıcı ifade ihtiyaçlarını karşılamak (katılım ihtiyacı hipotezi) için geek kültürüne katılabileceklerine dair kanıtlar sunmaktadır.

"Geek bağlılığının birden fazla örneklemde yüksek grandiyöz narsisizm (kendini bir çok yönden üstün sanmak), dışadönüklük, deneyime açıklık, depresyon ve öznel iyi oluş ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Film zevkiniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? - 4

KOMEDİ: SÜRPRİZ YUIMURTA 

Bir araştırmaya göre, komedi izleyen insanlar "hipertimik" özelliklere sahip olma eğilimindedir. Hipertimik mizaç, anormal derecede büyük miktarda enerji ve coşkuya sahip insanları ifade eder.
Diğer çalışmalar, komedilerden hoşlanan insanların yeni deneyimlere daha açık ve diğerlerine göre daha yaratıcı olma eğiliminde olduklarını öne sürmektedir. Ayrıca 2016 yılında yapılan bir araştırma, komedi izlemenin kortizol gibi stres hormonlarının seviyesini düşürmeye iyi geldiğini ortaya koymuştur.

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