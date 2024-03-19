Film zevkiniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

BİLİM KURGU: NARSİST OLABLİRSİNİZ

Dune ya da Star Wars gibi "geek kültürü" ile ilgilenmek sizin hakkınızda ne söylüyor?



2015 yılında yapılan tartışmalı bir araştırma,bilim kurgu seven kişilerin gerçek dünyadan kaçmaya çalışan narsistler olduğunu öne sürüyor.

Araştırmalar "Bireylerin narsistik benlik görüşlerini sürdürmek (büyük fantezi göçü hipotezi), aidiyet ihtiyaçlarını karşılamak (aidiyet hipotezi) ve yaratıcı ifade ihtiyaçlarını karşılamak (katılım ihtiyacı hipotezi) için geek kültürüne katılabileceklerine dair kanıtlar sunmaktadır.



"Geek bağlılığının birden fazla örneklemde yüksek grandiyöz narsisizm (kendini bir çok yönden üstün sanmak), dışadönüklük, deneyime açıklık, depresyon ve öznel iyi oluş ile ilişkili olduğu bulunmuştur.